SEM SINAL NA HORA DE PAGAR

Pix poderá funcionar por aproximação sem internet e ter transferências diretas para o exterior

Banco Central avalia permitir o pagamento de parte de uma cobrança no Pix Automático e prepara medidas de proteção contra golpes.

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:46

Novidades para 2027: Banco Central prepara pacote que inclui pagamentos sem internet e envios ao exterior Crédito: (FOTO: Freepik)

O Banco Central prepara uma modalidade de Pix por aproximação que permitirá pagar mesmo quando o celular de quem compra estiver sem internet. O BC também estuda conectar o Pix a sistemas de pagamento de outros países para facilitar transferências ao exterior e permitir o pagamento de parte de uma cobrança pelo Pix Automático. A agenda inclui ainda medidas para reforçar a proteção contra golpes.



Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil 1 de 6

Aos seis anos de operação, o Pix faz parte do dia a dia dos brasileiros, da divisão da conta do bar entre amigos ao pagamento de compras e boletos. Os números mostram a dimensão desse uso.



O sistema ultrapassou a marca histórica de 1 bilhão de chaves cadastradas e alcançou, em outubro, 154 milhões de usuários pessoas físicas, o equivalente a quase 9 em cada 10 adultos no Brasil.



O Pix ganhou espaço no comércio. Em 2020, ano de lançamento do sistema, 85% das transações ocorriam entre pessoas físicas. Em outubro de 2026, as transações de pessoas físicas para empresas já representavam 45% do total de operações.



Em 2025, foram quase 80 bilhões de transações, somando mais de R$ 35 trilhões. Em 2026, até outubro, o sistema já acumulava 76 bilhões de operações. Em 6 de novembro, o Pix bateu o recorde diário, com quase 320 milhões de transações.



Pix offline: como vai funciona o pagamento sem internet?

A tecnologia NFC (Near Field Communication) é a chave para fazer o Pix sem internet sair do papel. Em desenvolvimento pelo Banco Central, a nova modalidade de Pix por aproximação poderá permitir que o usuário inicie um pagamento mesmo quando seu celular estiver sem conexão Wi-Fi ou rede móvel.



Na prática, o pagamento por aproximação vai além do smartphone. O modelo em análise pelo Banco Central prevê que a operação funcione também por meio de:

Celulares com chip NFC ativado;

Cartões físicos com chip integrados à conta;

Tags adesivas (aquelas etiquetas coladas na capinha do telefone);

Relógios inteligentes (smartwatches) e pulseiras de pagamento.

A proposta amplia as possibilidades de uso no varejo sem exigir conexão ativa no momento da compra, embora o Banco Central ainda defina as regras técnicas e os limites de valor antes de liberar a função ao público.

O PIX é o modo de pagamento preferido no Brasil 1 de 3

Transferências internacionais ampliam uso do Pix para o exterior

Enviar dinheiro para fora do país costuma exigir intermediários, taxas altas e dias de espera, cenário que o Pix internacional pretende encurtar. O Banco Central estuda conectar a infraestrutura brasileira a sistemas de pagamentos instantâneos de outros países, incluindo a rede europeia.

Se os acordos avançarem conforme o cronograma de estudos para 2027, a transferência internacional pelo Pix permitirá pagar despesas em viagens ao exterior, enviar recursos para familiares fora do Brasil ou receber por serviços prestados a clientes estrangeiros em poucos segundos, com menos etapas burocráticas.

Pix automático permite pagamento parcial de contas recorrentes

As contas do mês ganham fôlego extra com a evolução do Pix automático. Já utilizado para quitar mensalidades escolares, academias e serviços de energia ou água sem precisar confirmar cada boleto manualmente, o recurso deve ganhar duas melhorias importantes nas novas funções do Pix: o pagamento parcial no Pix e regras mais flexíveis para configurar cobranças recorrentes.

Com o pagamento parcial em estudo, o consumidor terá margem para amortizar parte de uma cobrança programada quando o orçamento apertar, evitando o bloqueio imediato do serviço ou a perda total do controle sobre o vencimento.

O pacote de crédito também alcança quem empreende. Pequenos e médios negócios poderão usar os valores que ainda têm a receber via Pix como garantia para contratar financiamentos com juros mais competitivos, transformando o fluxo diário de vendas em alavanca de capital de giro.

Novas travas do Banco Central reforçam bloqueio contra fraudes

A proteção contra golpes acompanha cada passo dessa expansão. Para elevar a segurança do Pix, o Banco Central prepara mecanismos mais eficientes para rastrear e barrar fraudes no Pix antes que o dinheiro desapareça na rede bancária.

As novas ferramentas vão cruzar padrões de comportamento para identificar transações com alto risco de golpe em tempo real e agilizar o bloqueio preventivo de valores suspeitos. A meta é aumentar a taxa de recuperação de recursos desviados e dificultar a ação de quadrilhas que usam contas laranjas.

Para quem acompanha as mudanças no sistema financeiro, o recado para os próximos meses é direto: o Pix sem internet, o Pix automático com opções flexíveis e a transferência internacional formam o trio de inovações mais relevante para o bolso do consumidor brasileiro na agenda de 2027 do Banco Central.