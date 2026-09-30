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Pix poderá ser conectado à Europa para permitir transferências internacionais de dinheiro em segundos

Banco Central e autoridade monetária europeia estudam integração dos sistemas, que pode agilizar remessas e reduzir custos para pessoas e empresas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:37

o uso do Pix via CPF agora é critério de desempate para subir na fila da restituição, acelerando o depósito para quem quer receber o dinheiro logo nos primeiros lotes.
Pix Crédito: IA/GEMINI

Enviar dinheiro do Brasil à Europa, com o valor disponível na moeda do destinatário em poucos segundos, é uma das possibilidades de uma integração em estudo entre o Pix e a infraestrutura europeia de pagamentos instantâneos. O Banco Central do Brasil (BC) e o Banco Central Europeu (BCE) anunciaram, em 24 de setembro, o início da avaliação de viabilidade da conexão.

O trabalho vai examinar as condições técnicas, operacionais, jurídicas e de negócio necessárias para ligar o sistema brasileiro ao TARGET Instant Payment Settlement (TIPS). A integração ainda depende do resultado desses estudos.

Caso seja considerada viável, a conexão poderá facilitar remessas internacionais e pagamentos de compras entre brasileiros e europeus. Além da velocidade, a expectativa é tornar as operações mais acessíveis e potencialmente mais baratas.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil

O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA
Uma transferência via Pix pode ser concluída em poucos segundos, bem mais rápido que TED e DOC por IA/GEMINI
O Brasil é um dos líderes mundiais em pagamentos instantâneos graças à popularização do Pix por Banco de Imagens
É possível pagar compras usando apenas um QR Code, sem precisar de cartão físico. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Pix permite transferências usando chaves simples, como CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Bilhões de transações são realizadas por Pix todos os meses, tornando-o o meio de pagamento mais usado do país por Reprodução
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O Pix foi lançado oficialmente pelo Banco Central do Brasil em novembro de 2020 por Ilustração, IA

“A avaliação da interligação entre Pix e TIPS representa uma oportunidade de aproximar duas infraestruturas públicas de referência em pagamentos instantâneos. O objetivo é explorar caminhos para tornar pagamentos transfronteiriços mais rápidos, eficientes, acessíveis e convenientes para cidadãos e empresas dos dois lados do Atlântico”, afirmou Gilneu Francisco Astolfi Vivan, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC.

As duas plataformas permitem a liquidação de pagamentos em tempo real. No Brasil, o Pix processa aproximadamente 250 milhões de transações por dia. Desenvolvido pelo Eurosistema, o TIPS opera atualmente com euro, coroa sueca e coroa dinamarquesa.

O estudo faz parte dos esforços do BC para conectar o Pix a sistemas de outros países. Do lado europeu, o BCE também trabalha em iniciativas envolvendo o Nexus Global Payments, o sistema indiano UPI e a infraestrutura de pagamentos instantâneos da Suíça.

A proposta acompanha os objetivos do Plano de Ação do G20 para os pagamentos internacionais, que busca reduzir custos e ampliar a rapidez, a transparência e o acesso a essas operações.

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