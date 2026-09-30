NEGOCIAÇÃO

Pix poderá ser conectado à Europa para permitir transferências internacionais de dinheiro em segundos

Banco Central e autoridade monetária europeia estudam integração dos sistemas, que pode agilizar remessas e reduzir custos para pessoas e empresas

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:37

Pix Crédito: IA/GEMINI

Enviar dinheiro do Brasil à Europa, com o valor disponível na moeda do destinatário em poucos segundos, é uma das possibilidades de uma integração em estudo entre o Pix e a infraestrutura europeia de pagamentos instantâneos. O Banco Central do Brasil (BC) e o Banco Central Europeu (BCE) anunciaram, em 24 de setembro, o início da avaliação de viabilidade da conexão.

O trabalho vai examinar as condições técnicas, operacionais, jurídicas e de negócio necessárias para ligar o sistema brasileiro ao TARGET Instant Payment Settlement (TIPS). A integração ainda depende do resultado desses estudos.

Caso seja considerada viável, a conexão poderá facilitar remessas internacionais e pagamentos de compras entre brasileiros e europeus. Além da velocidade, a expectativa é tornar as operações mais acessíveis e potencialmente mais baratas.

Pix já é meio de pagamento mais popular do Brasil 1 de 6

“A avaliação da interligação entre Pix e TIPS representa uma oportunidade de aproximar duas infraestruturas públicas de referência em pagamentos instantâneos. O objetivo é explorar caminhos para tornar pagamentos transfronteiriços mais rápidos, eficientes, acessíveis e convenientes para cidadãos e empresas dos dois lados do Atlântico”, afirmou Gilneu Francisco Astolfi Vivan, diretor de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do BC.

As duas plataformas permitem a liquidação de pagamentos em tempo real. No Brasil, o Pix processa aproximadamente 250 milhões de transações por dia. Desenvolvido pelo Eurosistema, o TIPS opera atualmente com euro, coroa sueca e coroa dinamarquesa.

O estudo faz parte dos esforços do BC para conectar o Pix a sistemas de outros países. Do lado europeu, o BCE também trabalha em iniciativas envolvendo o Nexus Global Payments, o sistema indiano UPI e a infraestrutura de pagamentos instantâneos da Suíça.