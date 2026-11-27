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Juliana Rodrigues
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15:40
O Banco Central (BC) anunciou, nesta quinta-feira (26), um pacote de mudanças para proteger o bolso e a tranquilidade de quem usa o Pix no dia a dia a partir de 2027. Entre as novidades estão um filtro para esconder mensagens ofensivas nas transferências e um sistema para facilitar a devolução de dinheiro enviado por engano. As medidas foram apresentadas durante a 29ª Reunião Plenária do Fórum Pix e buscam resolver problemas práticos enfrentados pelos brasileiros.
Pix terá facilidade para recuperar dinheiro errado e filtro contra ofensas em 2027
Nos últimos anos, o campo de descrição do Pix acabou virando ferramenta de assédio, cobrança abusiva e até ameaças entre pessoas físicas. Para frear esse uso indevido, o Banco Central vai criar regras e soluções tecnológicas diretamente nos aplicativos bancários. A iniciativa foi discutida por um grupo de trabalho que reúne representantes do mercado financeiro e da sociedade civil.
Uma das principais medidas é a criação de um recurso para mascarar textos considerados inapropriados ou intimidatórios. Na prática, o próprio usuário poderá escolher no aplicativo do seu banco se deseja ativar esse escudo contra ofensas. Além da barreira tecnológica, a autoridade monetária também vai lançar campanhas educativas sobre o uso adequado da ferramenta.
Outra dor de cabeça comum que entrou no radar do Banco Central é a transferência feita para a chave errada por distração do pagador. Hoje, quando alguém digita um dado incorreto e manda dinheiro para um desconhecido, depende da boa vontade de quem recebeu para ter o valor de volta. Para mudar esse cenário, o BC vai desenvolver uma ferramenta que simplifica o processo de devolução dos valores nesses casos.
Apesar do alívio que a notícia traz para o consumidor, é preciso ter atenção redobrada antes de comemorar. O Banco Central deixou claro que o mecanismo de devolução para erro do próprio pagador ainda não tem detalhes operacionais nem data definida para estrear, o que significa que o recurso não está valendo neste fim de ano.
Segundo Breno Lobo, coordenador do Fórum Pix, a prioridade da instituição é dar continuidade à evolução dos serviços e reforçar a segurança do sistema. Como as novidades fazem parte da agenda de desenvolvimento e regulamentação para 2027, elas ainda vão passar por etapas técnicas antes de chegar ao celular do cidadão. Até lá, a orientação de especialistas em segurança digital continua sendo conferir sempre o nome do destinatário antes de confirmar a senha.
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