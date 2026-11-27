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Pix terá nova regra para recuperar dinheiro enviado por engano em 2027

Banco Central também prepara filtro para ocultar mensagens ofensivas nas transferências, mas novidades ainda dependem de regulamentação

Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 15:40

Mandou pix errado? BC cria ferramenta de estorno para 2027 Crédito: Bruno Peres/Agência Brasil

O Banco Central (BC) anunciou, nesta quinta-feira (26), um pacote de mudanças para proteger o bolso e a tranquilidade de quem usa o Pix no dia a dia a partir de 2027. Entre as novidades estão um filtro para esconder mensagens ofensivas nas transferências e um sistema para facilitar a devolução de dinheiro enviado por engano. As medidas foram apresentadas durante a 29ª Reunião Plenária do Fórum Pix e buscam resolver problemas práticos enfrentados pelos brasileiros.

Pix terá facilidade para recuperar dinheiro errado e filtro contra ofensas em 2027 1 de 8

Nos últimos anos, o campo de descrição do Pix acabou virando ferramenta de assédio, cobrança abusiva e até ameaças entre pessoas físicas. Para frear esse uso indevido, o Banco Central vai criar regras e soluções tecnológicas diretamente nos aplicativos bancários. A iniciativa foi discutida por um grupo de trabalho que reúne representantes do mercado financeiro e da sociedade civil.

Uma das principais medidas é a criação de um recurso para mascarar textos considerados inapropriados ou intimidatórios. Na prática, o próprio usuário poderá escolher no aplicativo do seu banco se deseja ativar esse escudo contra ofensas. Além da barreira tecnológica, a autoridade monetária também vai lançar campanhas educativas sobre o uso adequado da ferramenta.

Como vai funcionar a devolução de Pix enviado por engano

Outra dor de cabeça comum que entrou no radar do Banco Central é a transferência feita para a chave errada por distração do pagador. Hoje, quando alguém digita um dado incorreto e manda dinheiro para um desconhecido, depende da boa vontade de quem recebeu para ter o valor de volta. Para mudar esse cenário, o BC vai desenvolver uma ferramenta que simplifica o processo de devolução dos valores nesses casos.

Novidades ainda não têm data para estrear

Apesar do alívio que a notícia traz para o consumidor, é preciso ter atenção redobrada antes de comemorar. O Banco Central deixou claro que o mecanismo de devolução para erro do próprio pagador ainda não tem detalhes operacionais nem data definida para estrear, o que significa que o recurso não está valendo neste fim de ano.

Segundo Breno Lobo, coordenador do Fórum Pix, a prioridade da instituição é dar continuidade à evolução dos serviços e reforçar a segurança do sistema. Como as novidades fazem parte da agenda de desenvolvimento e regulamentação para 2027, elas ainda vão passar por etapas técnicas antes de chegar ao celular do cidadão. Até lá, a orientação de especialistas em segurança digital continua sendo conferir sempre o nome do destinatário antes de confirmar a senha.