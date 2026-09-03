VALE A PENA INVESTIR?

Planejando gastar R$ 15 mil em placas solares? Saiba por que a conta de luz não zera

Sistema pode reduzir fortemente o valor da fatura, mas custo de disponibilidade, iluminação pública e cobrança pelo uso da rede continuam entre as despesas

Matheus Marques

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 09:00

Antes de investir 15 mil reais em painéis solares, descubra quanto custa manter o sistema por ano Crédito: Divulgação Neoenergia

A geração distribuída de energia solar avança no Brasil e já alcançou 7,2 milhões de consumidores, segundo dados da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) com base em informações da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Para uma residência com consumo de até 500 kWh por mês, a instalação de um sistema fotovoltaico exige planejamento financeiro que vai além da compra dos painéis.



Confira a evolução da energia renovável na Bahia 1 de 7

Enquanto a energia produzida durante o dia pode ser injetada na rede e gerar créditos para compensar o consumo em outros períodos, o consumidor continua sujeito a cobranças previstas na legislação. Além disso, a transição do Fio B elevou para 60% em 2026 a parcela das componentes tarifárias previstas na Lei 14.300 que incide sobre a energia elétrica compensada para os consumidores enquadrados nessa regra.

Da homologação ao corte na conta de luz

Para ingressar no sistema de microgeração distribuída, limitado a 75 kW de potência instalada, o consumidor precisa cumprir etapas formais que incluem a escolha dos equipamentos, o projeto de engenharia e o processo de homologação junto à concessionária de energia local.



O investimento para estruturar uma residência com consumo entre 450 kWh e 500 kWh mensais fica entre R$ 12 mil e R$ 15 mil, englobando a montagem de um painel fotovoltaico com oito a 10 placas.



De acordo com os especialistas do setor Adriana Peixoto e Cleto Becker, esse aporte traz um retorno expressivo, encurtando o tempo de retorno do investimento para cerca de quatro anos e proporcionando uma queda de até 85% no valor cobrado na fatura.

O funcionamento do sistema e o papel do Fio B

O modelo fotovoltaico conectado à rede funciona por meio de um sistema de compensação: a energia produzida em excesso durante as horas de sol é injetada na rede da distribuidora e convertida em créditos de energia, que podem compensar o consumo em outros períodos, conforme as regras do sistema.



Com as regras estabelecidas pelo Marco Legal da Geração Distribuída, o uso da rede de distribuição passou a ter cobrança gradual para parte dos consumidores que ingressaram no sistema após o início do regime de transição. A Lei 14.300 estabelece percentuais progressivos sobre determinadas componentes tarifárias da distribuição.

Regime de transição: para as unidades que não estão abrangidas pela regra de direito adquirido, a incidência prevista na lei corresponde a 45% em 2025, 60% em 2026, 75% em 2027 e 90% em 2028.



Direito adquirido: unidades existentes ou cuja solicitação de acesso tenha sido protocolada até 7 de janeiro de 2023, observadas as condições previstas na legislação, permanecem submetidas às regras do Sistema de Compensação de Energia Elétrica estabelecidas no período de transição, com proteção prevista até 2045.

Transparência nas despesas operacionais da residência

Mesmo gerando sua própria energia limpa, o proprietário do imóvel mantém obrigações financeiras com a concessionária regional. A fatura pode incluir, entre outros itens, o custo de disponibilidade e a contribuição para o custeio da iluminação pública, além de tributos cuja incidência depende das regras aplicáveis.

