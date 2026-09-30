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Plano de saúde para idosos: STF volta a julgar reajuste por faixa etária em contratos anteriores a 2004 nesta quarta-feira (30)

Ministros analisam se leis de proteção barrarão cobranças elevadas em contratos assinados antes de janeiro de 2004

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:47

STF
Ministros retomam análise do reajuste por faixa etária para quem tem mais de 60 anos Crédito: Bruno Moura/STF

O aumento na mensalidade do plano de saúde para quem tem mais de 60 anos volta ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (30). Travada após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 90, a votação define se as operadoras podem ou não continuar cobrando taxas mais altas de idosos que possuem contratos antigos, assinados antes de janeiro de 2004.

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O bolso do idoso sente o peso direto desse impasse. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) revelam que as queixas que envolvem reajustes de planos de saúde que atingem a terceira idade dispararam 47% entre 2021 e 2025, saltando de 842 para 1.238 notificações anuais, além de outras 528 reclamações registradas só no primeiro semestre de 2026. A dúvida do tribunal é se a legislação de proteção social consegue travar cláusulas financeiras antigas sem ferir princípios constitucionais.

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Decisão pode alterar mensalidade do plano de idosos

Proibir a alteração abusiva em cada plano de saúde garante estabilidade financeira para as famílias no momento em que elas mais precisam de assistência. Se o Supremo optar por travar o reajuste de plano de saúde para idosos, as operadoras terão de reorganizar suas planilhas de cálculo sem repassar a conta aos segurados mais antigos.

A expectativa nos bastidores do STF é que a proclamação oficial do resultado encerre anos de incerteza no setor.

Plenário do STF empata votação de reajuste para idosos

A divergência entre os ministros expõe visões opostas sobre a economia das operadoras e a proteção social. O relator da matéria, ministro Dias Toffoli, abriu o placar favorável às empresas. Ele entende que o Estatuto do Idoso não pode retroagir para mudar acordos firmados no passado, permitindo o aumento por faixa etária nos contratos pré-2004.

Os ministros André Mendonça e Cristiano Zanin acompanham essa tese, que libera a cobrança sem qualquer devolução ao usuário.

Contratos antigos de plano de saúde geram divergência entre ministros

O caminho oposto defende o ministro Flávio Dino, ao propor o bloqueio da mudança de valor para quem completou seis décadas de vida a partir de 1º de janeiro de 2004, independentemente da data em que o contrato foi assinado.

Na mesma linha de proteção ao consumidor, o ministro Gilmar Mendes defende proibir o reajuste de plano de saúde para idosos em apólices antigas que passaram por renovações periódicas ao longo dos anos.

Já o ministro Nunes Marques sugere um meio-termo. Proibir novas altas a partir da publicação do acórdão, mas sem obrigatoriedade de reembolso do que já foi pago.

Devolução de valores retroativos de planos esbarra em resistência

A devolução de valores cobrados indevidamente no passado é a hipótese com menor chance de vitória no plenário. Mesmo entre os votos mais favoráveis aos segurados, a tendência dominante é estancar novas cobranças e barrar ressarcimentos retroativos para evitar o colapso financeiro do sistema privado de saúde.

A definição final dependerá da modulação dos efeitos e dos votos restantes de Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cármen Lúcia e do presidente do tribunal, Edson Fachin.

Votação do STF pacifica milhares de processos na Justiça

A legislação protetiva garante prioridade aos usuários e renovação contínua das apólices diárias. Defensores dos consumidores argumentam que a cobertura médica é um serviço de trato sucessivo e que se renova a cada ciclo mensal sob as regras vigentes do Estatuto do Idoso.

Com o julgamento da ADC 90 e o alinhamento ao Recurso Extraordinário (RE) 630852, que já reúne maioria no tribunal, a Corte vai fixar uma tese vinculante capaz de destravar e pacificar milhares de processos jurídicos encalhados nos tribunais de todo o país.

Garantir um atendimento digno em qualquer plano de saúde continua sendo o objetivo central das entidades de defesa da cidadania. Resta saber como a decisão desta tarde vai equilibrar a sobrevivência das empresas de saúde com o reajuste de plano de saúde para idosos e a proteção garantida a quem dedicou a vida inteira para manter o plano em dia.

Tags:

Idosos Alexandre de Moraes Stf Saúde Dias Toffoli Plano de Saúde

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