REGRAS DO CONTRATO EM JOGO

Plano de saúde para idosos: STF volta a julgar reajuste por faixa etária em contratos anteriores a 2004 nesta quarta-feira (30)

Ministros analisam se leis de proteção barrarão cobranças elevadas em contratos assinados antes de janeiro de 2004

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:47

Ministros retomam análise do reajuste por faixa etária para quem tem mais de 60 anos Crédito: Bruno Moura/STF

O aumento na mensalidade do plano de saúde para quem tem mais de 60 anos volta ao julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (30). Travada após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes na Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 90, a votação define se as operadoras podem ou não continuar cobrando taxas mais altas de idosos que possuem contratos antigos, assinados antes de janeiro de 2004.

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O bolso do idoso sente o peso direto desse impasse. Dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) revelam que as queixas que envolvem reajustes de planos de saúde que atingem a terceira idade dispararam 47% entre 2021 e 2025, saltando de 842 para 1.238 notificações anuais, além de outras 528 reclamações registradas só no primeiro semestre de 2026. A dúvida do tribunal é se a legislação de proteção social consegue travar cláusulas financeiras antigas sem ferir princípios constitucionais.

Decisão pode alterar mensalidade do plano de idosos

Proibir a alteração abusiva em cada plano de saúde garante estabilidade financeira para as famílias no momento em que elas mais precisam de assistência. Se o Supremo optar por travar o reajuste de plano de saúde para idosos, as operadoras terão de reorganizar suas planilhas de cálculo sem repassar a conta aos segurados mais antigos.

A expectativa nos bastidores do STF é que a proclamação oficial do resultado encerre anos de incerteza no setor.

Plenário do STF empata votação de reajuste para idosos

A divergência entre os ministros expõe visões opostas sobre a economia das operadoras e a proteção social. O relator da matéria, ministro Dias Toffoli, abriu o placar favorável às empresas. Ele entende que o Estatuto do Idoso não pode retroagir para mudar acordos firmados no passado, permitindo o aumento por faixa etária nos contratos pré-2004.

Os ministros André Mendonça e Cristiano Zanin acompanham essa tese, que libera a cobrança sem qualquer devolução ao usuário.

Contratos antigos de plano de saúde geram divergência entre ministros

O caminho oposto defende o ministro Flávio Dino, ao propor o bloqueio da mudança de valor para quem completou seis décadas de vida a partir de 1º de janeiro de 2004, independentemente da data em que o contrato foi assinado.

Na mesma linha de proteção ao consumidor, o ministro Gilmar Mendes defende proibir o reajuste de plano de saúde para idosos em apólices antigas que passaram por renovações periódicas ao longo dos anos.

Já o ministro Nunes Marques sugere um meio-termo. Proibir novas altas a partir da publicação do acórdão, mas sem obrigatoriedade de reembolso do que já foi pago.

Devolução de valores retroativos de planos esbarra em resistência

A devolução de valores cobrados indevidamente no passado é a hipótese com menor chance de vitória no plenário. Mesmo entre os votos mais favoráveis aos segurados, a tendência dominante é estancar novas cobranças e barrar ressarcimentos retroativos para evitar o colapso financeiro do sistema privado de saúde.

A definição final dependerá da modulação dos efeitos e dos votos restantes de Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Cármen Lúcia e do presidente do tribunal, Edson Fachin.

Votação do STF pacifica milhares de processos na Justiça

A legislação protetiva garante prioridade aos usuários e renovação contínua das apólices diárias. Defensores dos consumidores argumentam que a cobertura médica é um serviço de trato sucessivo e que se renova a cada ciclo mensal sob as regras vigentes do Estatuto do Idoso.

Com o julgamento da ADC 90 e o alinhamento ao Recurso Extraordinário (RE) 630852, que já reúne maioria no tribunal, a Corte vai fixar uma tese vinculante capaz de destravar e pacificar milhares de processos jurídicos encalhados nos tribunais de todo o país.