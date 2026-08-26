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Por que grandes empresas como Casas Bahia pedem recuperação judicial e o que diferencia o processo do encerramento por falência?

Instrumento jurídico permite a suspensão de execuções de cobrança e reestruturação de dívidas milionárias enquanto o negócio mantém o atendimento e os empregos

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 19:02

Casas Bahia
A Lei nº 11.101/2005 estabelece o caminho para a reorganização de empresas privadas, deixando de fora entes públicos e sociedades de economia mista Crédito: Divulgação

As turbulências financeiras enfrentadas por gigantes do mercado brasileiro recolocaram os procedimentos de socorro corporativo no centro dos debates. Acionar a Justiça para pedir recuperação não sinaliza que a companhia encerrou suas operações ou vai sumir do mapa. Trata-se de um recurso de proteção que garante fôlego para manter ao negócio de pé e a folha de pagamento em dia, enquanto as dívidas são renegociadas sob custódia legal.

O pedido de recuperação judicial efetuado pela Casas Bahia,  englobando um montante de R$ 17,3 bilhões, somado ao caso da Marabraz (R$ 140 milhões em passivos), por exemplo, colocaram tanto o mercado, quanto os brasileiros em alerta, deixando uma dúvida sobre as diferenças entre os procedimentos de socorro.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

As regras do jogo na reestruturação

A Lei nº 11.101/2005 estabelece o caminho para a reorganização de empresas privadas, deixando de fora entes públicos e sociedades de economia mista. Ao ter a solicitação deferida por um juiz, a devedora ganha 180 dias de alívio sem o risco de penhoras ou bloqueios promovidos por credores.

Em seguida, a companhia apresenta uma proposta de pagamento que deve ser aprovada pelos credores em assembleia, podendo durar cerca de dois anos.

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A Casas Bahia seguiu uma caminhada longa até essa etapa. Em 2024, fez um acordo extrajudicial para negociar R$ 4,1 bilhões e, em 2025, transformou títulos da dívida em participações societárias, entregando o controle ao grupo Domus/Mapa Capital.

Contudo, a migração para o digital e o encerramento de unidades físicas foram insuficientes para estancar o prejuízo, culminando no pedido judicial para equacionar o saldo de R$ 17,3 bilhões.

Da incapacidade operacional à liquidação final

A falência é o último estágio do colapso econômico, decretada quando o juiz identifica que não há viabilidade de continuidade do negócio. Um exemplo claro foi o desfecho da Oi: em meio à segunda recuperação judicial, a empresa não obteve êxito ao tentar vender ativos e acumulou um déficit no patrimônio líquido superior a R$ 22,6 bilhões, diante de um passivo de mais de R$ 44 bilhões cobrado por 164 mil credores.

Quando a falência é formalizada

As operações da companhia são interrompidas imediatamente.

Um gestor nomeado pela Justiça assume o controle dos bens do grupo.

O patrimônio é mapeado e leiloado para arrecadar recursos.

Os valores são distribuídos respeitando a hierarquia legal, com prioridade para direitos trabalhistas e impostos.

Tags:

Brasil Casas Bahia Economia Processo Judicial Falência Recuperação

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