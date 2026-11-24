RECONHECIMENTO

Presidente executivo da Iberdrola recebe a Ordem de Rio Branco por compromisso com o setor elétrico brasileiro

Condecoração, entregue pelo embaixador do Brasil em Madri, reconhece os mais de R$ 100 bilhões já investidos pelo grupo espanhol no país e o novo ciclo de R$ 50 bilhões anunciado pela Neoenergia até 2030

Donaldson Gomes

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:11

Ignacio Galán recebe Ordem do Rio Branco Crédito: Divulgação/Neoenergia

O Presidente Executivo da Iberdrola e do Conselho de Administração da Neoenergia, Ignacio Galán, foi condecorado, nesta terça-feira (24), com a Ordem de Rio Branco, a mais alta honraria diplomática do Itamaraty. Concedida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por indicação do Ministério das Relações Exteriores, a distinção reconhece a trajetória do executivo e sua contribuição para o fortalecimento das relações econômicas e institucionais entre Brasil e Espanha. No país, a Neoenergia, controlada pela Iberdrola, executa um plano de investimentos de R$ 50 bilhões entre 2026 e 2030.

Conduzida pelo embaixador brasileiro em Madri, Luiz Alberto Figueiredo, a cerimônia destacou a relevância do investimento estrangeiro no país, o compromisso de longo prazo do grupo com o Brasil e ainda o avanço de áreas estratégicas no país, como a eletrificação. Por meio da Neoenergia, a Iberdrola lidera o segmento de distribuição de energia elétrica no mercado brasileiro e é um dos maiores players de transmissão do país.

“Para nós, estar no Brasil significa investir, permanecer e contribuir”, afirmou Galán ao receber a honraria. O executivo destacou ainda as oportunidades associadas à eletrificação no país, com a expansão e o reforço das redes elétricas e o aproveitamento do potencial brasileiro de geração renovável.

Brasil é mercado estratégico para a companhia

À frente da companhia há 25 anos, Galán consolidou o Brasil como um dos principais mercados globais da Iberdrola, com mais de R$ 100 bilhões já investidos desde a sua chegada. O presidente do Conselho da Neoenergia manifestou ainda o desejo de “continuar trabalhando para que Iberdrola e Neoenergia gerem ainda mais progresso no Brasil por muitos anos”.

O compromisso do grupo com o país foi confirmado pela renovação antecipada por mais 30 anos das concessões da Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Cosern (RN) e Neoenergia Elektro (SP e MS), somando-se ao contrato já estendido da Neoenergia Pernambuco (até 2060) e ao da Neoenergia Brasília, vigente até 2045. Esse compromisso também se reflete na recente conquista de dois dos sete lotes do leilão de transmissão da Aneel, que prevê investimentos de R$ 1,4 bilhão e a geração de cerca de 3.100 postos de trabalho.