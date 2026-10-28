SEU BOLSO!

Professores que ganham até R$ 10 mil podem ficar isentos do Imposto de Renda

Medida apresentada no Senado beneficia docentes das redes pública e privada que vivem exclusivamente do ensino e usará verba das bets para cobrir despesas

Matheus Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:35

A regra em análise cobre tanto educadores da rede pública quanto professores de escolas e faculdades privadas Crédito: Imagem gerada pela IA

Professores da educação infantil ao ensino superior podem passar a ter o salário livre da cobrança do Imposto de Renda caso uma nova proposta ganhe força no Congresso Nacional. O Projeto de Lei 5.143/2025 propõe isentar do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) os profissionais do magistério que ganham até R$ 10 mil por mês. A iniciativa, apresentada pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), tem como argumento aumentar a valorização da profissão em todo o país.

Veja famosos que já foram professores 1 de 18

Quem terá direito e as regras exigidas na proposta

A regra em análise cobre tanto educadores da rede pública quanto professores de escolas e faculdades privadas. Para ter direito à isenção total na folha de pagamento, o profissional precisa atender a duas exigências principais: receber até R$ 10 mil mensais e comprovar que essa renda é proveniente de forma exclusiva do trabalho como professor.

Quem atua em outras áreas fora da sala de aula continuará sob as regras tradicionais do imposto para os demais ganhos. Por se tratar de uma proposta em avaliação, a cobrança do IR continua normal para toda a categoria até que a medida vire lei.

Hoje a proposta tramita em conjunto do PL 3018/2021, o pedido foi do senador Sérgio Petecão. A alteração ainda depende do cumprimento das etapas de aprovação na Câmara e no Senado antes de virar lei.

Como o governo pretende pagar a conta

Para cobrir o valor que o governo deixará de arrecadar com o imposto dos professores, o projeto prevê o uso dos recursos recolhidos com a tributação sobre as casas de apostas virtuais, conhecidas como bets.