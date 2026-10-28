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Professores que ganham até R$ 10 mil podem ficar isentos do Imposto de Renda

Medida apresentada no Senado beneficia docentes das redes pública e privada que vivem exclusivamente do ensino e usará verba das bets para cobrir despesas

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 21:35

Aposentadoria de professores terá novas regras em 2027; veja o que muda
A regra em análise cobre tanto educadores da rede pública quanto professores de escolas e faculdades privadas Crédito: Imagem gerada pela IA

Professores da educação infantil ao ensino superior podem passar a ter o salário livre da cobrança do Imposto de Renda caso uma nova proposta ganhe força no Congresso Nacional. O Projeto de Lei 5.143/2025 propõe isentar do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) os profissionais do magistério que ganham até R$ 10 mil por mês. A iniciativa, apresentada pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), tem como argumento aumentar a valorização da profissão em todo o país.

Veja famosos que já foram professores

Antes de dominar as paradas globais, Anitta ganhava dinheiro dando aulas de dança para idosos e iniciantes no Rio de Janeiro.  por Reprodução
Anitta dá aula de dança a Angélica por Pedro Curi/TV Globo
O ator Amaury Lorenzo, que conquistou o país recentemente como Lucas em 'Por Você', lecionou teatro por quase duas décadas.  por Globo/Manoella Mello
Fátima Bernardes esteve à frente do Jornal Nacional e do “Encontro” durante anos por Reprodução | Instagram
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Antes de se consagrar como uma das maiores atrizes do Brasil, Fernanda Montenegro trabalhou ensinando português para estrangeiros. por Leila Fugii
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O ator Oscar Magrini se formou em Educação Física, em 1982 por Reprodução
O trapper Matuê usou a fluência adquirida morando nos Estados Unidos para dar aulas e bancar seus primeiros passos na música. por Divulgação
A atriz Vera Holtz trabalhava como professora de matemática, com foco em geometria no interior de São Paulo, em Piracicaba. por Reprodução
Íris Abravanel dava aulas na rede municipal paulistana como professora primária na juventude.  por Reprodução | Redes Sociais
Entre 1978 e 1981, o cantor Renato Russo foi um disputado professor de inglês, famoso por atrair turmas lotadas até ser demitido por colar cartazes de sua banda no mural da escola. por Reprodução
O ator Domingos Montagner deu aulas de Educação Física por uma década em escolas paulistas, organizando até gincanas. por Divulgação/Caiuá Franco
Domingos Montagner trabalhou como professor de Educação Física por cerca de dez anos (entre 1981 e 1991) por Reprodução
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Antes de dominar as paradas globais, Anitta ganhava dinheiro dando aulas de dança para idosos e iniciantes no Rio de Janeiro.  por Reprodução

Quem terá direito e as regras exigidas na proposta

A regra em análise cobre tanto educadores da rede pública quanto professores de escolas e faculdades privadas. Para ter direito à isenção total na folha de pagamento, o profissional precisa atender a duas exigências principais: receber até R$ 10 mil mensais e comprovar que essa renda é proveniente de forma exclusiva do trabalho como professor.

Quem atua em outras áreas fora da sala de aula continuará sob as regras tradicionais do imposto para os demais ganhos. Por se tratar de uma proposta em avaliação, a cobrança do IR continua normal para toda a categoria até que a medida vire lei.

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Hoje a proposta tramita em conjunto do PL 3018/2021, o pedido foi do senador Sérgio Petecão. A alteração ainda depende do cumprimento das etapas de aprovação na Câmara e no Senado antes de virar lei.

Como o governo pretende pagar a conta

Para cobrir o valor que o governo deixará de arrecadar com o imposto dos professores, o projeto prevê o uso dos recursos recolhidos com a tributação sobre as casas de apostas virtuais, conhecidas como bets.

Segundo a justificativa da proposta, além de reforçar o orçamento das famílias dos docentes, a desoneração ajudará a atrair e manter bons profissionais nas salas de aula.

Tags:

Brasil Imposto de Renda Direitos Professores Politica

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