AUTONOMIA 60+

Projeto no Estatuto do Idoso estimula acesso à internet e pode facilitar uso do SAC Digital e Meu INSS

Aprovado no Senado, texto cria diretriz nacional para combater o isolamento social e preservar a saúde mental da terceira idade; proposta segue para sanção presidencial

Juliana Rodrigues

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 07:13

Pessoa idosa utilizando smartphone para acessar serviços públicos digitais como Meu INSS e SAC Digital Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A aprovação no Senado do projeto de lei que inclui o estímulo ao uso da internet no Estatuto da Pessoa Idosa abre caminho para ampliar a capacitação digital da terceira idade. O incentivo dialoga diretamente com a necessidade de dar mais independência aos mais velhos diante da digitalização de serviços essenciais, como o SAC Digital e o Meu INSS. O texto segue agora para análise da Presidência da República.

Inclusão digital ganha força no Estatuto do Idoso 1 de 10

De autoria da ex-deputada federal e atual deputada distrital Paula Belmonte (PSDB-DF), o Projeto de Lei 1.257/2021 foi aprovado pelo Plenário na quarta-feira (25). A proposta já havia passado pelas comissões de Direitos Humanos (CDH) e de Assuntos Sociais (CAS), sob relatoria da senadora Dra. Eudócia (PSDB-AL), segundo informações da Agência Senado.

No parecer aprovado no Plenário, a relatora da matéria, senadora Roberta Acioly (Republicanos-RR), argumenta que o domínio das tecnologias facilita o contato com familiares e amplia oportunidades de aprendizagem e lazer. O relatório destaca ainda que a exclusão digital agrava quadros de isolamento e dependência, dificultando a utilização cotidiana de serviços públicos e privados.

Na rotina dos idosos, tarefas básicas como agendar atendimentos presenciais, emitir documentos, consultar benefícios previdenciários ou marcar exames exigem domínio mínimo de smartphones e computadores. Essa barreira frequentemente obriga a população acima de 60 anos a depender de familiares ou terceiros.

Onde buscar ajuda gratuita na Bahia hoje

Enquanto a nova regra não entra em vigor, idosos já podem recorrer a iniciativas gratuitas de orientação e letramento digital. Nos postos da Rede SAC, equipes de triagem oferecem atendimento presencial para quem tem dificuldade com agendamentos e com a plataforma SAC Digital.

Para quem busca aprender a mexer no celular com mais segurança, universidades públicas mantêm programas permanentes, como a Unapi (da UFBA) e a UATI (da UNEB), com oficinas voltadas ao uso de aplicativos e prevenção contra golpes. Em Salvador, a Prefeitura e o Parque Social também promovem aulas gratuitas por meio do projeto 60+Tech, além das atividades oferecidas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS).

O que muda na prática

A alteração no Estatuto da Pessoa Idosa propõe uma diretriz legal para incentivar a entrada dos mais velhos no ambiente digital, com foco na preservação da saúde mental e cognitiva.