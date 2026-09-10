ACESSIBILIDADE MAIS BARATA

Projeto que prevê isenção de IPI e Imposto de Importação para aparelhos auditivos e cadeiras de rodas avança na Câmara

Proposta relatada pelo deputado baiano Diego Coronel também inclui próteses, implantes cocleares, softwares e outros recursos de tecnologia assistiva

Matheus Marques

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 12:06

Parecer aprovado na comissão extingue tributos sobre equipamentos de acessibilidade e softwares Crédito: Freepik

A tramitação do Projeto de Lei 6.910/25 deu um passo importante na Câmara dos Deputados. Sob a relatoria do deputado baiano Diego Coronel (Republicanos-BA), a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o texto do deputado Duda Ramos (Pode-RR), que prevê isenção do IPI e do Imposto de Importação para produtos de tecnologia assistiva destinados a pessoas com deficiência.

A proposta abrange a compra de implantes cocleares, aparelhos auditivos, próteses, cadeiras de rodas, dispositivos táteis, equipamentos de acessibilidade digital e outros recursos de tecnologia assistiva.

A Linguagem Fácil também é um instrumento de acessibilidade 1 de 12

Defesa da dignidade e combate à tributação excessiva

Durante a votação, o parlamentar ressaltou que a incidência de tributos sobre materiais indispensáveis para a autonomia pessoal representa um obstáculo injustificável imposto pelo próprio Estado. A proposta busca reduzir o custo de itens de locomoção e de recursos de acessibilidade, inclusive os importados.

Exigências para obtenção da isenção fiscal

Para ter direito à isenção, o texto fixa critérios:

pessoas com deficiência: apresentação de laudo médico que ateste a deficiência e a necessidade da tecnologia assistiva, independentemente da renda.



entidades sem fins lucrativos: comprovação da finalidade social e atuação na inclusão de pessoas com deficiência.

