DEFESA DO RECÉM-HABILITADO

Projeto quer impedir que multa por licenciamento impeça CNH definitiva

Substitutivo em análise na Câmara separa infrações administrativas de condutas que oferecem risco à segurança no trânsito

Juliana Rodrigues

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19:56

Multa por licenciamento atrasado pode deixar de bloquear sua CNH definitiva. Crédito: Shutterstock

Um projeto de lei em análise na Câmara dos Deputados quer mudar o Código de Trânsito Brasileiro para evitar que problemas burocráticos tirem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva de quem está na Permissão para Dirigir (a CNH provisória de um ano).



Projeto na Câmara protege CNH provisória de multas burocráticas 1 de 6

A proposta (PL 1662/26) separa os motoristas que cometem infrações perigosas daqueles que apenas enfrentam problemas administrativos com documentos ou licenciamento do veículo. O objetivo é que falhas administrativas que não ofereçam risco ao trânsito não bloqueiem a emissão da carteira definitiva.

O avanço do projeto

A proposta avançou recentemente. No dia 31 de agosto de 2026, o relator na Comissão de Viação e Transportes, deputado Hugo Leal (PSD-RJ), apresentou parecer favorável com um texto substitutivo. Com isso, o projeto segue em tramitação nas comissões da Câmara.

O que o projeto muda na prática

Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a CNH definitiva não será concedida ao condutor que, durante o período da Permissão para Dirigir, tenha cometido infração grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. O problema é que a regra pode alcançar infrações de natureza administrativa, que não estão necessariamente relacionadas à segurança no trânsito.

O projeto busca colocar na lei um entendimento que já aparece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em casos de infrações administrativas que não tenham relação com a segurança do trânsito, a penalidade não deve, por si só, impedir a obtenção da CNH definitiva. O tribunal já adotou esse entendimento, por exemplo, em casos envolvendo o não registro do veículo no prazo legal e a condução de veículo sem licenciamento.

Entre as situações alcançadas pelo substitutivo estão:

conduzir veículo não registrado ou devidamente licenciado (art. 230, V, do Código de Trânsito Brasileiro);

deixar de efetuar o registro do veículo no prazo legal, previsto no art. 233 do CTB;

portar placas de identificação do veículo em desacordo com as especificações estabelecidas pelo Contran, conforme o art. 221 do CTB.

O substitutivo também corrige uma lacuna da lei atual. Hoje, quando alguém perde a Permissão para Dirigir por uma infração que impede a obtenção da CNH definitiva, não há no CTB uma previsão específica sobre o momento em que a pessoa poderá reiniciar o processo de habilitação em casos de suspensão ou cassação. O novo texto estabelece que, nessas situações, o processo só poderá ser reiniciado depois do cumprimento integral do prazo de suspensão ou cassação.

Além disso, a proposta prevê que determinadas infrações deixem de gerar pontos na CNH, entre elas estacionamento irregular em área de estacionamento rotativo pago, não pagamento de tarifa em sistemas de livre passagem (free flow), licenciamento vencido e outras infrações administrativas listadas no substitutivo.

Situação atual

Como o projeto ainda está em tramitação, a lei atual continua valendo.

