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Projeto quer liberar abatimento de até R$ 3 mil no Imposto de Renda com gastos de academia

Proposta em fase final na Câmara inclui mensalidades, personal trainer e equipamentos na dedução do IRPF; entenda as regras.

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:15

VICCI Studio
Exercícios físicos e acompanhamento profissional podem garantir alívio financeiro caso a nova legislação seja aprovada. Crédito: Reprodução | VICCI Studio

Gastos com mensalidade de academia, contratação de personal trainer e compra de aparelhos de ginástica podem passar a abater o cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A medida consta no Projeto de Lei 2469/2026, apresentado pelo deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), que tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados, em Brasília. A iniciativa equipara as práticas esportivas a despesas de saúde preventiva com o objetivo de reduzir a sobrecarga e os custos de internações no Sistema Único de Saúde (SUS).

5 erros de iniciantes na academia

Treinar todos os dias, testar várias modalidades e aumentar a carga rapidamente pode parecer dedicação, mas tende a gerar o efeito contrário: cansaço excessivo e risco de lesão. por Imagem criada por Inteligência Artificial
Erro 2: Ignorar a orientação profissional  por Freepik
Copiar treinos da internet ou seguir dicas genéricas não apenas é comum, mas perigoso. Cada pessoa tem um objetivo, um histórico e um nível de condicionamento. por Imagem: MilanMarkovic78 | Shutterstock
Erro 3: Executar os exercícios de forma incorreta  por Shutterstock
A pressa em evoluir pode levar à execução errada dos movimentos, o que pode prejudicar os resultados e aumentar o risco de dor ou lesão. por Shutterstock
Erro 4: Criar expectativas irreais por Shutterstock
Esperar mudanças rápidas no corpo pode gerar frustração e desmotivação. Resultados consistentes levam tempo e dependem de regularidade e nem sempre são visíveis apenas no espelho. por Shutterstock
Erro 5: Não manter a constância por Freepik
Treinar intensamente por poucos dias e depois abandonar a rotina acontece muito e é ineficiente. por
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Treinar todos os dias, testar várias modalidades e aumentar a carga rapidamente pode parecer dedicação, mas tende a gerar o efeito contrário: cansaço excessivo e risco de lesão. por Imagem criada por Inteligência Artificial

Limites de dedução no Imposto de Renda e comprovação fiscal

A proposta estabelece um teto anual de dedução fixado em R$ 3.000 para o titular da declaração. Quando o contribuinte inclui dependentes cadastrados que também praticam atividades físicas ou compram equipamentos, o limite sobe em até R$ 1.500 por pessoa.

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Para validar o abatimento junto à Receita Federal, o texto determina a obrigatoriedade de apresentação de nota fiscal. O documento precisa conter o CPF do usuário do serviço ou produto e a identificação do fornecedor, seja por meio de CPF no caso de profissionais autônomos, seja por CNPJ para empresas e estabelecimentos comerciais.

Redução de ISS para academias e reserva de vagas sociais

O projeto também autoriza os municípios e o Distrito Federal a reduzirem a alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) cobrada sobre academias e centros de ginástica, respeitando o piso de 2%.

Como condição para receber o benefício municipal, as empresas do setor deverão destinar 10% do total de suas vagas para atendimento gratuito ou com valores sociais. O acesso a essas vagas é voltado a pessoas atendidas por programas sociais federais, como o Cadastro Único (CadÚnico), criando um mecanismo direto de incentivo ao esporte para a população.

Tags:

Academia Imposto de Renda Personal Trainer

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