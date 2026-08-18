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Projeto quer liberar abatimento de até R$ 3 mil no Imposto de Renda com gastos de academia

Proposta em fase final na Câmara inclui mensalidades, personal trainer e equipamentos na dedução do IRPF; entenda as regras.

Maiara Baloni

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 15:15

Exercícios físicos e acompanhamento profissional podem garantir alívio financeiro caso a nova legislação seja aprovada. Crédito: Reprodução | VICCI Studio

Gastos com mensalidade de academia, contratação de personal trainer e compra de aparelhos de ginástica podem passar a abater o cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). A medida consta no Projeto de Lei 2469/2026, apresentado pelo deputado federal Capitão Augusto (PL-SP), que tramita em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados, em Brasília. A iniciativa equipara as práticas esportivas a despesas de saúde preventiva com o objetivo de reduzir a sobrecarga e os custos de internações no Sistema Único de Saúde (SUS).

5 erros de iniciantes na academia 1 de 9

Limites de dedução no Imposto de Renda e comprovação fiscal

A proposta estabelece um teto anual de dedução fixado em R$ 3.000 para o titular da declaração. Quando o contribuinte inclui dependentes cadastrados que também praticam atividades físicas ou compram equipamentos, o limite sobe em até R$ 1.500 por pessoa.

Para validar o abatimento junto à Receita Federal, o texto determina a obrigatoriedade de apresentação de nota fiscal. O documento precisa conter o CPF do usuário do serviço ou produto e a identificação do fornecedor, seja por meio de CPF no caso de profissionais autônomos, seja por CNPJ para empresas e estabelecimentos comerciais.

Redução de ISS para academias e reserva de vagas sociais

O projeto também autoriza os municípios e o Distrito Federal a reduzirem a alíquota do Imposto Sobre Serviços (ISS) cobrada sobre academias e centros de ginástica, respeitando o piso de 2%.