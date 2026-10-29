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Projeto quer zerar Imposto de Renda de aposentados com sequelas de AVC e acidentes

Medida amplia amparo legal para famílias que enfrentam despesas altas com cuidadores, reabilitação e remédios

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:00

Cuidadora de idosos processa sobrinha do casal que atendia, mas Justiça decide que ela não era a empregadora
Projeto de lei em análise na Câmara propõe isenção total do Imposto de Renda para aposentados que sofrem com sequelas graves de AVC e acidentes. Crédito: Imagem gerada pela IA

A rotina de famílias que cuidam de idosos com limitações graves de saúde pode ganhar um alívio financeiro esperado há anos. Um novo projeto em análise no Congresso Nacional quer proibir a cobrança de Imposto de Renda sobre aposentadorias de pessoas que vivem com sequelas neurológicas permanentes.

Proposta na Câmara zera Imposto de Renda de aposentados com sequelas de AVC e acidentes

Projeto de Lei 3317/26 propõe o fim da cobrança de Imposto de Renda para aposentados com sequelas neurológicas. por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados
Medida visa beneficiar diretamente famílias que cuidam de idosos com limitações graves de saúde. por Imagem gerada pela IA
Despesas com tratamentos de reabilitação motora e cognitiva costumam consumir a renda familiar. por Foto: Shutterstock/ Prostock-studio
Proposta foca no impacto financeiro causado por gastos contínuos com remédios e insumos médicos. por REPRODUÇÃO
A contratação de cuidadores diários é uma das principais despesas geradas por quadros neurológicos severos. por Shutterstock
O projeto garante que o dinheiro retido na fonte permaneça integralmente com o beneficiário. por Foto: Adobe Stock
O autor do texto argumenta que a tributação atual desconsidera a gravidade e o custo dessas sequelas. também poderão alterar as regras na Justiça por (Foto: Banco de imagem)
Sequelas definitivas na fala, memória, mobilidade e controle emocional motivaram a criação da proposta. por REPRODUÇÃO
O benefício fiscal exigirá avaliação e laudo assinado por médico oficial da rede pública. por Imagem gerada pela IA
A exigência de laudo oficial evita entraves e recusas administrativas junto ao Fisco. por ReproduçÃO
Exames emitidos exclusivamente por médicos particulares não serão aceitos para a concessão automática. por Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nova regra assegura a isenção mesmo se a sequela surgir anos após o início da aposentadoria. por Divulgação
A possibilidade de concessão direta põe fim à obrigação de recorrer à Justiça para obter o direito. por Foto: Adobe Stock
Legislação vigente ampara câncer e Parkinson, mas deixa de fora sequelas de derrames e traumas. por REPRODUÇÃO
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Projeto de Lei 3317/26 propõe o fim da cobrança de Imposto de Renda para aposentados com sequelas neurológicas. por Foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados

A rotina cara de quem precisa de cuidados diários

Quem tem em casa um parente recuperado de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou de um traumatismo sabe o tamanho do impacto no orçamento familiar. Gastos com fraldas geriátricas, sessões semanais de fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento de cuidadores e remédios caros costumam consumir quase toda a renda da casa.

Para tentar amenizar esse peso, o Projeto de Lei 3317/26 propõe que o dinheiro retido na fonte continue integralmente com o aposentado. O autor da proposta, deputado Dr. Frederico (PL-MG), lembra que quadros graves deixam marcas definitivas na mobilidade, na fala, na memória e até no controle emocional. 

“Essa mudança na lei tende a tornar o tratamento tributário mais compatível com o comprometimento efetivo dessas sequelas”

Dr. Frederico

Deputado federal (PL-MG)

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O benefício não será concedido de forma automática. Para zerar o imposto no contracheque, o aposentado precisará passar por avaliação e apresentar um laudo emitido por médico oficial do SUS ou de órgãos públicos, comprovando a irreversibilidade das limitações físicas ou cognitivas.

A inclusão dessa exigência evita recusas administrativas na Receita Federal, que costuma não aceitar laudos exclusivamente particulares. A grande vantagem da proposta é estender a proteção mesmo que a sequela tenha surgido anos depois do trabalhador já estar aposentado, acabando com a necessidade de recorrer à Justiça.

Fim da brecha na lei atual

Hoje, a legislação brasileira já garante isenção de IR para aposentados diagnosticados com doenças como câncer, Parkinson e esclerose grave. No entanto, quem sofreu um derrame ou acidente e ficava com sequelas idênticas acabava esquecido pela lei.

O texto já tramita em caráter conclusivo nas comissões de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados e, se passar sem recursos, seguirá diretamente ao Senado antes de virar lei.

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