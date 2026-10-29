Projeto quer zerar Imposto de Renda de aposentados com sequelas de AVC e acidentes

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Juliana Rodrigues
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 09:00
A rotina de famílias que cuidam de idosos com limitações graves de saúde pode ganhar um alívio financeiro esperado há anos. Um novo projeto em análise no Congresso Nacional quer proibir a cobrança de Imposto de Renda sobre aposentadorias de pessoas que vivem com sequelas neurológicas permanentes.
Proposta na Câmara zera Imposto de Renda de aposentados com sequelas de AVC e acidentes
Quem tem em casa um parente recuperado de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ou de um traumatismo sabe o tamanho do impacto no orçamento familiar. Gastos com fraldas geriátricas, sessões semanais de fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento de cuidadores e remédios caros costumam consumir quase toda a renda da casa.
Para tentar amenizar esse peso, o Projeto de Lei 3317/26 propõe que o dinheiro retido na fonte continue integralmente com o aposentado. O autor da proposta, deputado Dr. Frederico (PL-MG), lembra que quadros graves deixam marcas definitivas na mobilidade, na fala, na memória e até no controle emocional.
Dr. FredericoDeputado federal (PL-MG)
O benefício não será concedido de forma automática. Para zerar o imposto no contracheque, o aposentado precisará passar por avaliação e apresentar um laudo emitido por médico oficial do SUS ou de órgãos públicos, comprovando a irreversibilidade das limitações físicas ou cognitivas.
A inclusão dessa exigência evita recusas administrativas na Receita Federal, que costuma não aceitar laudos exclusivamente particulares. A grande vantagem da proposta é estender a proteção mesmo que a sequela tenha surgido anos depois do trabalhador já estar aposentado, acabando com a necessidade de recorrer à Justiça.
Hoje, a legislação brasileira já garante isenção de IR para aposentados diagnosticados com doenças como câncer, Parkinson e esclerose grave. No entanto, quem sofreu um derrame ou acidente e ficava com sequelas idênticas acabava esquecido pela lei.
O texto já tramita em caráter conclusivo nas comissões de Finanças e Tributação (CFT) e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados e, se passar sem recursos, seguirá diretamente ao Senado antes de virar lei.
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