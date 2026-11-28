A CONTA APÓS A DEMISSÃO

Projeto vincula seguro-desemprego à taxa de desemprego e, com o índice atual, benefício cairia para duas parcelas

Pela proposta em tramitação na Câmara, o trabalhador poderia receber de uma a seis parcelas. O cálculo levaria em conta a última taxa nacional divulgada antes da demissão.

Matheus Marques

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 17:00

Pela escala prevista na proposta, quando o desemprego no Brasil estiver em até 5%, o segurado terá direito a uma parcela Crédito: Shutterstock

Se já estivesse em vigor hoje, o Projeto de Lei 5.920/2026 apresentado pelo deputado federal Diego Andrade (PSD-MG) reduziria o seguro-desemprego para apenas duas parcelas na maior parte dos casos, em razão da taxa nacional de desocupação de 5,2% apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no trimestre encerrado em setembro de 2026. O texto atrela a duração do benefício ao último indicador oficial de desemprego divulgado antes da demissão, substituindo o modelo atual em que o trabalhador formal recebe, até cinco parcelas de acordo com o tempo de serviço e o histórico de pedidos anteriores.

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Como funciona a tabela de parcelas e quem fica de fora

Pela escala prevista na proposta, quando o desemprego no Brasil estiver em até 5%, o segurado terá direito a uma parcela; se o índice ficar entre 5% e 7%, serão pagas duas parcelas; entre 7% e 9%, três parcelas; entre 9% e 11%, quatro parcelas; entre 11% e 13%, cinco parcelas; e somente quando a desocupação superar 13% o benefício chegará ao teto de seis parcelas.

Uma vez concedido, o número de pagamentos permanece congelado até o encerramento do benefício, mesmo que o indicador econômico mude nos meses seguintes. Todos os demais critérios de acesso seguem inalterados, preservando inclusive as regras específicas aplicadas aos empregados domésticos, aos pescadores artesanais no período de defeso e aos trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão.

Autor fala em “defesa de racionalidade”

Ao justificar o projeto, Diego Andrade afirma que o formato vigente não reage às oscilações do mercado de trabalho e defende mais eficiência nos gastos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), ampliando o suporte financeiro durante crises e reduzindo o tempo de auxílio quando há maior oferta de vagas.

"Não se pretende retirar a proteção de quem efetivamente necessita, mas estabelecer um sistema mais racional, que amplie o amparo nos momentos de crise e estimule a recolocação profissional nos períodos de maior oferta de empregos", argumentou o parlamentar.