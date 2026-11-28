BENEFÍCIOS SOCIAIS

Proposta quer unir Bolsa Família, BPC e mais seis benefícios em programa único sem cortar ajuda de imediato

Modelo criado pelo CDPP mantém orçamento de R$ 331 bilhões, reduz auxílio de forma gradual quando a renda sobe e cria reserva financeira para trabalhadores

Matheus Marques

Publicado em 28 de novembro de 2026 às 14:00

O debate sobre ganhar eficiência sem criar despesas extras ao Tesouro ganha força em um cenário econômico mais restritivo Crédito: Lyon Santos/MDS

Um estudo elaborado pelo Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP) propõe fundir oito benefícios federais, como Bolsa Família, Benefício de Prestação Continuada (BPC), Abono salarial, Pé-de-Meia, Seguro-Defeso, Gás do Povo, Salário-Família e Auxílio-Inclusão, em uma única rede integrada chamada Programa de Proteção e Mobilidade Social (PROMOB), preservando o orçamento atual de R$ 331 bilhões sem ampliar gastos públicos.

Desenvolvido pelos economistas Vinícius Botelho, Fernando Veloso e Marcos Mendes com base no volume gasto em 2025, equivalente a 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB), o plano altera os critérios de repasse para impedir que o beneficiário perca toda a assistência de uma só vez ao conseguir um emprego com carteira assinada ou elevar sua renda.

Salário mínimo projetado em R$ 1.741 eleva benefícios sociais e previdenciários 1 de 7

Queda gradual do auxílio, reserva financeira e proteção aos informais

Na avaliação dos pesquisadores, a fragmentação atual das políticas públicas gera distorções na entrega do dinheiro e desestimula a formalização profissional, já que muitas famílias receiam assinar a carteira e ficar imediatamente sem o suporte do governo.

Pelo desenho do PROMOB, quando a renda domiciliar cresce, o benefício passa a ser diminuído de maneira escalonada, destinando parte dos valores à formação de uma reserva financeira própria para proteger a família em momentos de dificuldade.

A proposta também amplia a cobertura aos trabalhadores informais, cruza bancos de dados e revisa regras de acesso para corrigir falhas de focalização e facilitar a transição rumo à autonomia financeira.

Pressão fiscal do governo e etapas para virar lei

O debate sobre ganhar eficiência sem criar despesas extras ao Tesouro ganha força em um cenário econômico mais restritivo, no qual o Ministério da Fazenda cortou a projeção de crescimento do PIB de 2027 para 1,8% e elevou a estimativa de inflação para 4,5%, no teto da meta.

Nesta semana, o governo federal sancionou o pacote de ajuste fiscal aprovado pelo Congresso para frear despesas obrigatórias e cumprir as metas orçamentárias, enquanto o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, já indicou que novas medidas de contenção serão anunciadas em breve.