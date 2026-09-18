ZERO BLOQUEIO

Quais informações o beneficiário deve manter atualizadas no INSS? evite erros no cadastro e a suspensão do pagamento

Mudanças de endereço, telefone e e-mail podem ser feitas direto pelo aplicativo Meu INSS; Previdência Social alerta que dados defasados travam convocações e perícias

Maiara Baloni

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 09:00

Acompanhar e revisar as informações no portal oficial assegura que o repasse do benefício ocorra sem interrupções. Crédito: rafastockbr | Shutterstock

Manter as informações cadastrais em dia junto à Previdência Social é uma obrigação essencial para todos os aposentados, pensionistas e segurados que recebem algum tipo de auxílio. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) orienta que qualquer mudança em dados pessoais, endereços ou meios de contato deve ser comunicada rapidamente aos canais oficiais do órgão para evitar transtornos que vão desde a perda de prazos em convocações até a suspensão temporária dos pagamentos.

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Quais dados precisam ser atualizados com frequência

As informações que exigem maior atenção por parte do beneficiário dividem-se em duas frentes principais, os meios de comunicação e os dados cadastrais civis.

Na parte de contato, é fundamental que o número de telefone celular, o endereço de e-mail e o comprovante de residência estejam corretos. Quando o INSS precisa enviar comunicados importantes, convocar para perícias médicas, exigir documentos complementares ou alertar sobre prazos da prova de vida, o contato é feito com base nessas informações. Caso o canal esteja desatualizado, o segurado pode perder prazos cruciais sem sequer saber.

Além disso, alterações no estado civil, mudança de nome completo, correção na data de nascimento ou a inclusão e exclusão de dependentes, necessárias para o recebimento de benefícios específicos como o salário-família, também devem ser informadas de imediato. Dados bancários para o recebimento do benefício precisam refletir a realidade da conta em que o dinheiro é depositado, prevenindo rejeições de crédito pelas instituições financeiras.

Como verificar se os dados estão atualizados

Para conferir se o cadastro está correto, o segurado pode seguir alguns passos.

Acessar o aplicativo ou o site do Meu INSS utilizando o número do CPF e a senha da conta Gov.br.

Navegar até a tela inicial ou abrir o menu de perfil para consultar as seções dedicadas aos dados cadastrais e de contato.

Conferir se o endereço residencial, os números de telefone e o e-mail registrados correspondem exatamente à realidade atual.

Optar pelo atendimento telefônico caso não utilize a internet, bastando ligar diretamente para a Central 135.

Riscos e como realizar a atualização