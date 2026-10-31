DINHEIRO FORA DE ALCANCE

Quem escolheu o saque-aniversário do FGTS recebe multa de 40% na demissão, mas não consegue sacar todo o saldo

Retorno ao saque-rescisão só passa a valer no 25º mês após a solicitação; antecipação por empréstimo também pode manter recursos bloqueados

Matheus Marques

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 13:00

No cenário em que o trabalhador contrata a antecipação do Saque-Aniversário e é demitido da empresa em seguida, a multa rescisória de 40% continua sendo liberada. Crédito: Agência Brasil

O trabalhador que optou pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e é demitido sem justa causa tem direito a receber a multa rescisória de 40%, mas não pode retirar o saldo integral da conta por causa do desligamento. O dinheiro restante continua no fundo e pode ser movimentado nos saques-aniversário futuros ou em outras situações previstas em lei. Para quem deseja voltar ao saque-rescisão, a mudança não é imediata e também não libera automaticamente os valores de uma demissão anterior.



O restante do saldo pode ser movimentado apenas nas situações excepcionais previstas pela lei, como na concessão de aposentadoria, no diagnóstico de doenças graves ou na compra da casa própria.

Guia do Saque-Aniversário: calendário de outubro e uso do saldo 1 de 11

A regra da carência de 25 meses e o impacto em novos empregos

Para quem se arrependeu da escolha e deseja retornar à modalidade do Saque-Rescisão que garante o saque total da conta em caso de dispensa, o pedido de alteração pode ser feito a qualquer momento no aplicativo do FGTS ou em agências da Caixa Econômica Federal.

Contudo, a migração não produz efeito imediato. Por determinação da Lei 8.036/90, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação, período durante o qual o trabalhador permanece sob as travas do Saque-Aniversário.

Essa escolha abrange todos os vínculos trabalhistas vigentes e futuros, o que significa que o trabalhador contratado por uma nova empresa continuará preso à mesma sistemática até cumprir o prazo de carência do sistema.

Como funciona a simulação e o bloqueio de saldo para empréstimos

A legislação permite que os optantes pelo Saque-Aniversário contratem operações de crédito junto a instituições financeiras utilizando os saques anuais como garantia de pagamento. A Caixa destaca que qualquer trabalhador pode simular os valores de empréstimo com os bancos habilitados sem a necessidade de fazer a opção prévia pelo Saque-Aniversário.

Quando a antecipação do crédito é efetivada, ocorre o bloqueio na conta do fundo de um valor suficiente para cobrir a operação. O bloqueio não se limita apenas ao valor líquido emprestado, mas incide sobre o saldo necessário para que, aplicada a alíquota do fundo de 5% a 50% somada à parcela adicional, exista a garantia exigida pelo contrato bancário.

O que muda no bolso de quem antecipou o dinheiro na demissão

No cenário em que o trabalhador contrata a antecipação do Saque-Aniversário e é demitido da empresa em seguida, a multa rescisória de 40% continua sendo liberada normalmente para saque. Por outro lado, o saldo restante do FGTS permanece bloqueado no fundo.

Os recursos que foram empenhados na operação de crédito continuam obrigatoriamente reservados na conta vinculada para honrar a quitação automática do empréstimo junto à instituição financeira, impedindo o resgate do dinheiro até a liquidação completa das parcelas contratadas.