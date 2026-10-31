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Quem escolheu o saque-aniversário do FGTS recebe multa de 40% na demissão, mas não consegue sacar todo o saldo

Retorno ao saque-rescisão só passa a valer no 25º mês após a solicitação; antecipação por empréstimo também pode manter recursos bloqueados

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 13:00

FGTS
No cenário em que o trabalhador contrata a antecipação do Saque-Aniversário e é demitido da empresa em seguida, a multa rescisória de 40% continua sendo liberada. Crédito: Agência Brasil

O trabalhador que optou pelo saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e é demitido sem justa causa tem direito a receber a multa rescisória de 40%, mas não pode retirar o saldo integral da conta por causa do desligamento. O dinheiro restante continua no fundo e pode ser movimentado nos saques-aniversário futuros ou em outras situações previstas em lei. Para quem deseja voltar ao saque-rescisão, a mudança não é imediata e também não libera automaticamente os valores de uma demissão anterior.

O restante do saldo pode ser movimentado apenas nas situações excepcionais previstas pela lei, como na concessão de aposentadoria, no diagnóstico de doenças graves ou na compra da casa própria.

Guia do Saque-Aniversário: calendário de outubro e uso do saldo

Nascidos em outubro ganham o direito de retirar a parcela anual do FGTS a partir desta quinta-feira. por Divulgação
Liberação de novos lotes do fundo injeta recursos imediatos na economia de proximidade e no varejo. por Joédson Alves/Agência Brasil
Consulta de saldos e solicitação de transferência são feitas sem burocracia por canais digitais. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Envio dos valores via Pix permite o uso instantâneo do dinheiro sem a cobrança de taxas bancárias. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Setores de vestuário e alimentação registram maior movimento com a entrada de recursos adicionais na praça. por Joédson Alves/Agência Brasil
Saldo do fundo funciona como uma alternativa para o alívio e a reorganização do orçamento familiar. por Joédson Alves/Agência Brasil
Dinheiro extra viabiliza o pagamento à vista de débitos antigos e garante descontos com credores. por José Cruz/Agência Brasil
Processo de saque é totalmente virtual e elimina a necessidade de deslocamento até as agências. por José Cruz/ Agência Brasil
Janela de três meses permite que o aniversariante planeje o melhor momento para fazer a retirada. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Beneficiários nascidos em agosto entram na reta final do prazo e têm apenas até o dia 30 para sacar. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Valores não movimentados dentro do prazo estipulado retornam de forma automática para a conta vinculada do trabalhador. por Agência Brasil
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Nascidos em outubro ganham o direito de retirar a parcela anual do FGTS a partir desta quinta-feira. por Divulgação

A regra da carência de 25 meses e o impacto em novos empregos

Para quem se arrependeu da escolha e deseja retornar à modalidade do Saque-Rescisão que garante o saque total da conta em caso de dispensa, o pedido de alteração pode ser feito a qualquer momento no aplicativo do FGTS ou em agências da Caixa Econômica Federal.

Contudo, a migração não produz efeito imediato. Por determinação da Lei 8.036/90, a mudança só passa a valer a partir do primeiro dia do 25º mês após a data da solicitação, período durante o qual o trabalhador permanece sob as travas do Saque-Aniversário.

Essa escolha abrange todos os vínculos trabalhistas vigentes e futuros, o que significa que o trabalhador contratado por uma nova empresa continuará preso à mesma sistemática até cumprir o prazo de carência do sistema.

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Como funciona a simulação e o bloqueio de saldo para empréstimos

A legislação permite que os optantes pelo Saque-Aniversário contratem operações de crédito junto a instituições financeiras utilizando os saques anuais como garantia de pagamento. A Caixa destaca que qualquer trabalhador pode simular os valores de empréstimo com os bancos habilitados sem a necessidade de fazer a opção prévia pelo Saque-Aniversário.

Quando a antecipação do crédito é efetivada, ocorre o bloqueio na conta do fundo de um valor suficiente para cobrir a operação. O bloqueio não se limita apenas ao valor líquido emprestado, mas incide sobre o saldo necessário para que, aplicada a alíquota do fundo de 5% a 50% somada à parcela adicional, exista a garantia exigida pelo contrato bancário.

O que muda no bolso de quem antecipou o dinheiro na demissão

No cenário em que o trabalhador contrata a antecipação do Saque-Aniversário e é demitido da empresa em seguida, a multa rescisória de 40% continua sendo liberada normalmente para saque. Por outro lado, o saldo restante do FGTS permanece bloqueado no fundo.

Os recursos que foram empenhados na operação de crédito continuam obrigatoriamente reservados na conta vinculada para honrar a quitação automática do empréstimo junto à instituição financeira, impedindo o resgate do dinheiro até a liquidação completa das parcelas contratadas.

Jogadores vítima de desvios de FGTS

No Brasil, Ramires jogou no Joinville, Cruzeiro e Palmeiras por Reprodução
Paolo Guerrero, que jogou no Flamengo, Corinthians, Avaí e Internacional por Reprodução
Alejandro César Donatti jogou no Flamengo por Reprodução
Gabriel Jesus, ex-seleção, jogou no Palmeiras, City e Arsenal por Vitor Silva/CBF
Christian Chagas Tarouco (Titi) teve passagens pelo Bahia, Vasco e Fortaleza e atualmente está no Goiás por Reprodução
Raniel jogou no Santa Cruz, Cruzeiro, São Paulo, Santos e mais por Reprodução
Manuel de Brito Filho, mais conhecido como Obina por Divulgação
João Robin Rojas Mendoza por Reprodução
Christian Cueva jogou no Santos e no São Paulo por Reprodução
Ex-jogador e treinador Paulo Roberto Falcão por Reprodução
Treinador Oswaldo de Oliveira por Reprodução
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No Brasil, Ramires jogou no Joinville, Cruzeiro e Palmeiras por Reprodução

Tags:

Brasil Demissão Fgts Economia Trabalhador Saque

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