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Quem recebe Bolsa Família pode abrir MEI? saiba o que muda no benefício e como evitar o bloqueio

Abrir empresa na formalidade não corta o pagamento do governo de forma automática se o lucro dividido por pessoa ficar dentro do limite da lei

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:00

Requisitos para a aposentadoria do microempreendedor
Requisitos para a aposentadoria do microempreendedor Crédito: (Banco de imagem/Freepik)

O receio de perder o pagamento mensal do Bolsa Família faz muitos trabalhadores autônomos hesitarem antes de registrar o próprio negócio como Microempreendedor Individual (MEI). No entanto, a regra do Governo Federal esclarece que abrir um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não cancela o benefício de forma automática.

A decisão sobre a manutenção ou o corte do valor leva em conta a renda líquida por pessoa da família e não o faturamento total bruto registrado nas vendas da empresa.

Alerta sobre boatos e manutenção do Bolsa Família

A circulação de notícias falsas sobre o fim do Bolsa Família e do Auxílio Gás gerou alerta em todo o país. por Lyon Santos/MDS
O Ministério do Desenvolvimento Social emitiu nota garantindo que nenhum benefício foi suspenso ou cortado. por Lyon Santos/MDS
O repasse dos programas sociais é fundamental para o sustento de milhões de famílias e para a economia local. por Crédito: Ricardo Stuckert, PR
Os pagamentos de todos os beneficiários seguem sendo realizados normalmente conforme o calendário oficial. por AGENCIA BRASIL
O piso do Bolsa Família foi reajustado para R$ 691 por família e já está em vigor na folha de outubro. por AGENCIA BRASIL
A Regra de Proteção continua valendo, garantindo metade do benefício por até dois anos para quem consegue emprego formal. por Crédito: Helano Stuckert,MDS
O governo orienta que os beneficiários não repassem mensagens alarmantes recebidas por aplicativos de conversa. por IA/GEMINI
Para esclarecer dúvidas sobre o CadÚnico ou o benefício, o morador deve procurar o CRAS do seu município. por Crédito: Divulgação, GOV
O atendimento nos postos municipais do CRAS é totalmente presencial, gratuito e não exige intermediários. por Divulgação/MDS
Consultas de saldo e informações cadastrais devem ser feitas exclusivamente nos canais oficiais de atendimento. por Wilson Moreno/Secom/PMM
O cidadão pode tirar dúvidas pelo Disque Social 121, pelo telefone 111 ou nos aplicativos Bolsa Família e Caixa Tem. por Crédito: Foto Ricardo Botelho, MME
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A circulação de notícias falsas sobre o fim do Bolsa Família e do Auxílio Gás gerou alerta em todo o país. por Lyon Santos/MDS

Como declarar o lucro do negócio no CRAS sem perder o auxílio

Para calcular o valor real que entra na casa, a avaliação do Cadastro Único subtrai da receita do negócio todos os custos necessários para trabalhar, incluindo a compra de produtos, contas de água, luz, fretes e o pagamento do boleto mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

O valor que sobra como lucro é o que deve ser informado no posto do CRAS. Se o resultado dessa sobra dividido pelo número de pessoas que moram na casa der até R$ 218 por pessoa, a família continua recebendo o valor total do Bolsa Família, mantendo em dia os compromissos de saúde e a frequência escolar das crianças.

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Entenda as novas regras do MEI com perdão de dívidas do DAS e novos limites

A Regra de Proteção de 18 meses e o direito de voltar ao programa

Se o negócio der certo e o rendimento por pessoa subir para além de R$ 218, ficando na faixa de até R$ 706 por integrante, a família entra na Regra de Proteção. Esse mecanismo garante o pagamento de metade do valor do benefício por um período de até 18 meses, dando tempo para o microempreendedor consolidar sua renda no mercado.

Caso a renda familiar ultrapasse os R$ 706 por pessoa e o benefício seja cancelado, a lei garante a regra do retorno prioritário: se a empresa fechar ou a renda cair no futuro, o trabalhador pode voltar a receber a bolsa com prioridade e sem entrar na fila inicial, bastando atualizar as informações nos canais oficiais do programa ou pelo Disque Social 121.

Tags:

Economia Bolsa Familia Governo Mei Beneficios Microempreendedor

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