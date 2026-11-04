SE LIVRE DE PROBLEMA

Quem recebe Bolsa Família pode abrir MEI? saiba o que muda no benefício e como evitar o bloqueio

Abrir empresa na formalidade não corta o pagamento do governo de forma automática se o lucro dividido por pessoa ficar dentro do limite da lei

Matheus Marques

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:00

Requisitos para a aposentadoria do microempreendedor Crédito: (Banco de imagem/Freepik)

O receio de perder o pagamento mensal do Bolsa Família faz muitos trabalhadores autônomos hesitarem antes de registrar o próprio negócio como Microempreendedor Individual (MEI). No entanto, a regra do Governo Federal esclarece que abrir um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não cancela o benefício de forma automática.

A decisão sobre a manutenção ou o corte do valor leva em conta a renda líquida por pessoa da família e não o faturamento total bruto registrado nas vendas da empresa.

Alerta sobre boatos e manutenção do Bolsa Família 1 de 11

Como declarar o lucro do negócio no CRAS sem perder o auxílio

Para calcular o valor real que entra na casa, a avaliação do Cadastro Único subtrai da receita do negócio todos os custos necessários para trabalhar, incluindo a compra de produtos, contas de água, luz, fretes e o pagamento do boleto mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

O valor que sobra como lucro é o que deve ser informado no posto do CRAS. Se o resultado dessa sobra dividido pelo número de pessoas que moram na casa der até R$ 218 por pessoa, a família continua recebendo o valor total do Bolsa Família, mantendo em dia os compromissos de saúde e a frequência escolar das crianças.

A Regra de Proteção de 18 meses e o direito de voltar ao programa

Se o negócio der certo e o rendimento por pessoa subir para além de R$ 218, ficando na faixa de até R$ 706 por integrante, a família entra na Regra de Proteção. Esse mecanismo garante o pagamento de metade do valor do benefício por um período de até 18 meses, dando tempo para o microempreendedor consolidar sua renda no mercado.