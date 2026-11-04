Quem recebe Bolsa Família pode abrir MEI? saiba o que muda no benefício e como evitar o bloqueio

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Matheus Marques
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 09:00
O receio de perder o pagamento mensal do Bolsa Família faz muitos trabalhadores autônomos hesitarem antes de registrar o próprio negócio como Microempreendedor Individual (MEI). No entanto, a regra do Governo Federal esclarece que abrir um Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não cancela o benefício de forma automática.
A decisão sobre a manutenção ou o corte do valor leva em conta a renda líquida por pessoa da família e não o faturamento total bruto registrado nas vendas da empresa.
Alerta sobre boatos e manutenção do Bolsa Família
Para calcular o valor real que entra na casa, a avaliação do Cadastro Único subtrai da receita do negócio todos os custos necessários para trabalhar, incluindo a compra de produtos, contas de água, luz, fretes e o pagamento do boleto mensal do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
O valor que sobra como lucro é o que deve ser informado no posto do CRAS. Se o resultado dessa sobra dividido pelo número de pessoas que moram na casa der até R$ 218 por pessoa, a família continua recebendo o valor total do Bolsa Família, mantendo em dia os compromissos de saúde e a frequência escolar das crianças.
Se o negócio der certo e o rendimento por pessoa subir para além de R$ 218, ficando na faixa de até R$ 706 por integrante, a família entra na Regra de Proteção. Esse mecanismo garante o pagamento de metade do valor do benefício por um período de até 18 meses, dando tempo para o microempreendedor consolidar sua renda no mercado.
Caso a renda familiar ultrapasse os R$ 706 por pessoa e o benefício seja cancelado, a lei garante a regra do retorno prioritário: se a empresa fechar ou a renda cair no futuro, o trabalhador pode voltar a receber a bolsa com prioridade e sem entrar na fila inicial, bastando atualizar as informações nos canais oficiais do programa ou pelo Disque Social 121.