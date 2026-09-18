TRANSIÇÃO SEGURA

Quem recebe Bolsa Família pode trabalhar com carteira assinada? Veja quando o benefício é mantido ou reduzido

Regra de Proteção permite que famílias que tiveram aumento de renda continuem recebendo 50% do benefício por até 18 meses, desde que a renda por pessoa fique dentro do limite estabelecido pelo programa

Juliana Rodrigues

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 05:00

Quem tem Bolsa Família pode assinar a carteira sem medo de perder todo o auxílio de forma imediata Crédito: Shutterstock

Quem recebe o Bolsa Família pode assinar a carteira de trabalho sem perder o benefício de forma automática. O Governo Federal estabelece a Regra de Proteção para permitir uma transição gradual quando a renda da família aumenta. Pela regra vigente, a família pode continuar recebendo 50% do valor do benefício por até 18 meses, desde que a renda mensal por pessoa não ultrapasse R$ 706.



Carteira assinada corta o Bolsa Família? 1 de 11

Carteira assinada elimina o benefício do Bolsa Família?

Não necessariamente. Assinar a carteira de trabalho não provoca o cancelamento automático do Bolsa Família. Quando a renda da família aumenta e ultrapassa o limite de entrada no programa, a família pode entrar na Regra de Proteção, desde que atenda aos critérios estabelecidos.

O funcionamento da regra de proteção e os prazos

A medida evita o cancelamento imediato e considera que a mudança na renda pode acontecer de forma gradual. A família cuja renda por pessoa ultrapassa o limite de entrada do programa não é excluída imediatamente por esse motivo.



Para as famílias que entram na Regra de Proteção pela regra geral vigente, o benefício é reduzido para 50% do valor a que a família teria direito e pode ser mantido por até 18 meses, desde que a renda mensal por pessoa não ultrapasse R$ 706.

O prazo começa a ser contado a partir da atualização cadastral. Há regras diferentes para famílias que já estavam na Regra de Proteção antes das mudanças de 2025 e para situações específicas de renda, por isso a data de entrada na regra é importante.

Limite de renda atualizado e exemplo prático

Para ter direito à Regra de Proteção, o limite de renda por pessoa é de R$ 706, segundo as regras atuais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS).

Em uma família que recebe o benefício e possui cinco pessoas, sem renda, a contratação de dois integrantes com salário mínimo de R$ 1.621 cada resulta em renda familiar de R$ 3.242.

Esse valor é dividido pelo total de pessoas da família:

R$ 3.242 ÷ 5 = R$ 648,40 por pessoa.

Como a renda por pessoa fica acima dos R$ 218 usados como referência para entrada no Bolsa Família, mas abaixo dos R$ 706 estabelecidos para a Regra de Proteção, a família pode permanecer temporariamente no programa, recebendo 50% do benefício, desde que cumpra os demais critérios.

Retorno ao programa em caso de perda de renda

Se a família deixar o Bolsa Família ao fim do período da Regra de Proteção e voltar à situação de pobreza, poderá ter direito ao Retorno Garantido.

A regra permite solicitar o retorno ao programa em até 36 meses após o cancelamento decorrente do fim da Regra de Proteção ou do desligamento voluntário, desde que a família volte a atender aos critérios de renda e mantenha os dados cadastrais atualizados.

O retorno não ocorre simplesmente porque o trabalhador perdeu o emprego. É necessário que a renda familiar volte a se enquadrar nos critérios do programa e que os dados sejam atualizados.

Atualização cadastral obrigatória

A manutenção do direito exige que a família mantenha os dados atualizados e consistentes no Cadastro Único (CadÚnico).

Qualquer alteração na renda, no endereço, no telefone ou na composição familiar precisa ser informada aos responsáveis pelo cadastro, conforme as regras do programa.