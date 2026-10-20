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Quem trabalha por comissão ou recebe por hora pode ganhar menos com o fim da escala 6x1?

Nova jornada garante a preservação dos salários, mas o impacto na renda de vendedores e trabalhadores que dependem das horas trabalhadas exige atenção

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 05:00

Comércio e prestadores de serviços enfrentam queda na circulação de clientes em Brasília; Distrito Federal registrou o pior desempenho do país no setor em abril.
Ajuste na carteira: Fim da escala 6x1 garante o fixo, mas exige atenção no cálculo das vendas diárias Crédito: Imagem de Arquivo/Agência Brasil

A redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1 levanta uma dúvida para vendedores comissionados e trabalhadores que recebem por hora ou por produção. Embora a nova regra garanta a preservação dos salários e rendimentos, a mudança na rotina de atendimento pode afetar os ganhos de quem depende do volume de vendas, das horas trabalhadas ou das gorjetas. O impacto, porém, dependerá do modelo de remuneração e da forma como as empresas reorganizarem as jornadas.

Os comissionados e horistas podem ter mudanças no valor recebido ao fim do mês, mesmo sem alteração no percentual pago por venda ou no valor da hora. Para quem trabalha com comissões, a renda pode variar conforme o volume de negócios realizados. Já para quem recebe por hora, o total depende também da quantidade de horas trabalhadas e das condições contratuais. A reorganização das escalas e do atendimento será determinante para avaliar os efeitos sobre cada grupo.

Fim da escala 6x1: quais deputados votaram a favor da PEC na Bahia?

Deputado federal Antonio Brito por Reprodução
Alice Portugal por Câmara dos Deputados
Afonso Florence por Divulgação
Bacelar 
Deputado federal Capitão Alden por Divulgação
Charles Fernandes por Câmara
Claudio Cajado (PP - BA) por Mário Agra/Câmara dos Deputados
Dal Barreto por Câmara
Daniel Almeida por Câmara
Diego Coronel por Câmara
Deputado federal Elmar Nascimento por Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Deputado federal Félix Mendonça Júnior por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Gabriel Nunes por Cãmara
Ivoneide Caetano por Divulgação
Repórter Jorge Araújo  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Joseildo Ramos (PT) por Divulgação
Léo Prates  por Marina Silva/CORREIO
Deputado federal Leur Lomanto Júnior por Divulgação/Câmara dos Deputados
Deputada federal Lídice da Mata  por Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Ex-deputado federal Marcelo Nilo por Ana Albuquerque/Correio
Mário Negromonte Jr.  por Divulgação
Marcio Marinho por Cãmara
Neto Carletto por Cãmara
Pastor Sargento Isidório na Câmara de Deputados por Reprodução/ Câmara de Deputados
 Paulo Azi por Billy Boss / Câmara dos Deputados
Paulo Magalhães por Câmara
Raimundo Costa por Câmara
Ricardo Maia por Câmara
Roberta Roma por Divulgação
Rogéria Santos por Cãmara
Sergio Brito por Cãmara
Deputado Valmir Assunção (PT) por Wendel de Novais/CORREIO
Waldenor Pereira por Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zé Neto por Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
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Deputado federal Antonio Brito por Reprodução

Salário fixo continua protegido, mas comissão varia

Trabalhador comissionado: a renda pode oscilar. Mesmo que o percentual de comissão seja mantido, mudanças no fluxo de clientes, nas oportunidades de venda e na distribuição dos horários podem afetar o total recebido. O efeito não é automático e depende das condições de trabalho e da remuneração.

Quem recebe por hora: o impacto depende da jornada contratada e da forma de pagamento. A preservação do valor da hora não significa, por si só, que o trabalhador receberá o mesmo total mensal se houver mudança na quantidade de horas remuneradas. É necessário observar as regras aplicáveis ao contrato e à nova jornada.

Salário Mensal Fixo: fica totalmente preservado. A lei impede qualquer redução salarial direta, o que na prática eleva em cerca de 5,8% o valor pago por hora trabalhada.

Metas e Produtividade: exigem readequação urgente dos empregadores para que as exigências não fiquem inalcançáveis com o fôlego reduzido do expediente.

Transição gradual ajusta folgas e horários no comércio

Os dois prazos graduais definem a aplicação da PEC 221/2019 no país. Em 60 dias após a promulgação a jornada máxima cai imediatamente de 44 para 42 horas semanais. Já em 14 meses após a promulgação, a jornada atinge o teto definitivo de 40 horas semanais (com limite de 8 horas por dia e dois dias de descanso remunerado).

Ficam de fora da nova regra os servidores públicos e os profissionais com diploma de ensino superior que recebam remuneração igual ou superior a R$ 21.188,00.

Denúncia ao sindicato barra corte indevido de salário

As alterações contratuais que gerem perdas financeiras violam a CLT, conforme estabelece expressamente o artigo 468. O trabalhador comissionado e quem recebe por hora devem guardar cópias de contracheques antigos, relatórios de vendas e e-mails com novas escalas de trabalho.

A qualquer sinal de corte, o trabalhador comissionado deve procurar o sindicato da categoria ou acionar a Justiça do Trabalho. Diante das incertezas trazidas pelo fim da escala 6x1, a orientação para quem recebe por hora e para todo trabalhador comissionado é exigir a manutenção do patamar de rendimentos sem aceitar nenhuma redução salarial ilegal. O alerta também vale para quem recebe por hora e percebe o esvaziamento das suas convocações semanais sem justificativa legal.

Fim da escala 6X1 e isenção de IR

Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
essoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1, realizado na Rodoviária de Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil
Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 por Letycia Bond/Agência Brasil
Manifestantes reúnem-se em protesto pelo fim da jornada de trabalho 6x1, na Cinelândia por Tânia Rêgo/Agência Brasil
ISENÇÃO IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
IMPOSTO DE RENDA por REPRODUÇÃO
POLICIA FEDERAL/IMPOSTO DE RENDA/TABELA DE ISENÇÃO por REPRODUÇÃO
Imposto de Renda por Shutterstock
Símbolo do Imposto de Renda por Joédson Alves/Agência Brasil
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Pessoas participam de ato em defesa do fim da jornada 6x1 em Brasília por Valter Campanato/Agência Brasil

Tags:

Salários Autonomo Escala 6x1 Vendedor

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