ECONOMIA

Quem vai ficar com as linhas da Oi? Empresa recebe aval para assumir operação

São atividades remanescentes da antiga concessão de telefonia fixa, incluindo linhas de chamadas de voz, números de serviços de emergência como 190, 192 e 193, orelhões, torres e outros ativos

Mariana Rios

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:55

Oi Crédito: Divulgação

A empresa que vai assumir a operação de serviços telefônicos da Oi recebeu nesta sexta-feira (11) uma aprovação importante para concluir o negócio. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou, sem restrições, a venda da operação para a Método Telecomunicações.

A decisão ainda precisa cumprir o prazo de 15 dias corridos após a publicação no Diário Oficial da União. Se não houver manifestação nesse período, a aprovação da superintendência se tornará definitiva.

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A informação foi confirmada pela Oi em comunicado ao mercado assinado pelos representantes da massa falida da companhia. Segundo o documento, ainda serão tomadas as providências necessárias para cumprir as demais condições previstas no contrato de compra e venda e implementar a operação.

A venda da unidade de serviços telefônicos foi acertada em julho, antes de a falência da Oi ser decretada, por R$ 60,1 milhões. A operação reúne atividades remanescentes da antiga concessão de telefonia fixa, incluindo linhas de chamadas de voz, números de serviços de emergência como 190, 192 e 193, orelhões, torres e outros ativos.

No início de setembro, o conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também autorizou a transferência do controle dos serviços telefônicos da Oi para a Método. A autorização, porém, veio acompanhada de condições para a conclusão do negócio.

Entre as exigências estão a apresentação de garantias financeiras e o compromisso de manter os serviços essenciais da operação de telefonia.