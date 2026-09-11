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Quem vai ficar com as linhas da Oi? Empresa recebe aval para assumir operação

São atividades remanescentes da antiga concessão de telefonia fixa, incluindo linhas de chamadas de voz, números de serviços de emergência como 190, 192 e 193, orelhões, torres e outros ativos

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 16:55

Oi já entrou em recuperação jufi
Oi Crédito: Divulgação

A empresa que vai assumir a operação de serviços telefônicos da Oi recebeu nesta sexta-feira (11) uma aprovação importante para concluir o negócio. A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) autorizou, sem restrições, a venda da operação para a Método Telecomunicações.

A decisão ainda precisa cumprir o prazo de 15 dias corridos após a publicação no Diário Oficial da União. Se não houver manifestação nesse período, a aprovação da superintendência se tornará definitiva.

Chu Ming: a arquiteta brasileira que criou o Orelhão

Nascida em Xangai, na China, Chu Ming Silveira chegou ao Brasil ainda criança com a família.  por Reprodução/Orelhao.arq.br
Foi em São Paulo que ela se formou em Arquitetura pelo Mackenzie em 1964 e desenvolveu a carreira que a tornaria conhecida mundialmente pelo projeto do Orelhão por Reprodução/Orelhao.arq.br
Ao criar a proteção para os telefones públicos, Chu partiu do formato oval. Segundo a arquiteta, era 'a melhor forma acústica' para o projeto por Reprodução/Orelhao.arq.br
Quando foram lançados pela Companhia Telefônica Brasileira, em 1971, os protetores receberam os nomes de Chu I e Chu II, em homenagem à sua criadora. O público, porém, logo encontrou outros apelidos — até chegar ao definitivo Orelhão por Reprodução/Orelhao.arq.br
O projeto criado por Chu Ming ultrapassou as fronteiras brasileiras. Os primeiros Orelhões foram exportados para Moçambique em 1973, e versões do modelo ou inspiradas nele chegaram a países como Angola, Peru, Colômbia, Paraguai e China por Reprodução/Orelhao.arq.br
Pensado para unir funcionalidade e beleza ao mobiliário urbano, o Orelhão foi desenvolvido em versões para ambientes internos e externos. O modelo externo, feito de fibra de vidro, foi projetado para resistir às diferentes condições climáticas do Brasil por José Cruz/Agência Brasil
Criação de Chu Ming ganhou destaque no cinema com sua presença em O Agente Secreto, filme que resgata elementos marcantes da paisagem urbana brasileira por Reprodução
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Nascida em Xangai, na China, Chu Ming Silveira chegou ao Brasil ainda criança com a família.  por Reprodução/Orelhao.arq.br

A informação foi confirmada pela Oi em comunicado ao mercado assinado pelos representantes da massa falida da companhia. Segundo o documento, ainda serão tomadas as providências necessárias para cumprir as demais condições previstas no contrato de compra e venda e implementar a operação.

A venda da unidade de serviços telefônicos foi acertada em julho, antes de a falência da Oi ser decretada, por R$ 60,1 milhões. A operação reúne atividades remanescentes da antiga concessão de telefonia fixa, incluindo linhas de chamadas de voz, números de serviços de emergência como 190, 192 e 193, orelhões, torres e outros ativos.

No início de setembro, o conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) também autorizou a transferência do controle dos serviços telefônicos da Oi para a Método. A autorização, porém, veio acompanhada de condições para a conclusão do negócio.

Entre as exigências estão a apresentação de garantias financeiras e o compromisso de manter os serviços essenciais da operação de telefonia.

A agência também determinou a manutenção, até dezembro de 2028, dos compromissos relacionados ao serviço de voz em localidades onde a Oi é a prestadora de última instância, além das obrigações envolvendo serviços de tridígito e interconexão para tráfego de voz.

Tags:

Economia Orelhão

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