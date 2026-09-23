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Quer economizar na feira? Veja quais frutas e verduras estão mais baratas e quais subiram

Levantamento da Conab mostra queda nos preços de batata, cebola, alface e mamão; tomate e banana tiveram alta

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 06:33

Bahia é a segunda maior produtora de bananas do Brasil
Banana encerrou agosto com alta de 4,32% Crédito: Pexels

Batata, cebola, alface e mamão estão entre os alimentos que ficaram mais baratos, enquanto tomate e banana tiveram alta, segundo o levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).  O boletim mostra onde estão as principais oportunidades de economia na feira e quais produtos continuam pressionando o bolso.

Entre as frutas, o mamão registrou a maior redução, por conta do aumento do da produção do sul da Bahia, enquanto a banana foi a que mais subiu no mês. O levantamento considera os preços praticados nas principais Centrais de Abastecimento (Ceasas) do país para cinco frutas - laranja, banana, mamão, maçã e melancia - e cinco hortaliças - batata, cenoura, cebola, tomate e alface.

Quer economizar na feira?

Batata ficou mais barata;  preço do quilo caiu 11,6% em agosto, para R$ 2,63 por Shutterstock
Cebola também apresentou redução: 13,8% na média dos preços por Nara Gentil/Arquivo CORREIO
Tomate ficou mais caro: preço médio ponderado subiu 18,13%, a maior alta do grupo das hortaliças por Shutterstock
Alface teve queda de 14,8% por Imagem: PANsight | Shutterstock
Mamão teve a maior redução: 10,9%. O movimento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos envios do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo por Imagem: Inna Dodor | Shutterstock
Melancia também caiu, com redução de 3,24% na média dos preços por Reprodução
Laranja teve queda de 0,95% por Wenderson Araujo/Divulgação
Maçã ficou 2,72% mais cara na média ponderada por
1 de 8
Batata ficou mais barata;  preço do quilo caiu 11,6% em agosto, para R$ 2,63 por Shutterstock

Hortaliças

A batata ficou mais barata em todas as Ceasas monitoradas pela Conab. Na média ponderada, o preço do quilo caiu 11,6% em agosto, para R$ 2,63. Segundo a companhia, a queda está relacionada ao aumento da oferta do produto.

A cebola também apresentou redução significativa: 13,8% na média dos preços. O produto ficou mais barato em nove das 10 Ceasas analisadas. Minas Gerais e São Paulo responderam juntos por metade do volume comercializado nas centrais avaliadas.

Já a alface teve queda de 14,8%. Mesmo com uma redução de 4,3% na oferta em relação a julho, a produção da safra de inverno foi suficiente para atender à demanda. As chuvas em algumas regiões produtoras também não provocaram impactos significativos na produção e na colheita.

A cenoura praticamente manteve os preços de julho, com alta de apenas 0,88%.

Na contramão das demais hortaliças, o tomate ficou mais caro. O preço médio ponderado subiu 18,13%, a maior alta do grupo. De acordo com a Conab, a oferta e o volume comercializado diminuíram após o pico da safra de inverno em julho. Condições climáticas que afetaram a maturação também contribuíram para a redução da oferta.

Frutas

A comercialização de frutas nas Ceasas aumentou 4,5% em agosto, e a maior parte dos produtos analisados apresentou queda de preços.

O mamão teve a maior redução, de 10,9% na média ponderada. A fruta ficou mais barata em 70% dos entrepostos monitorados, em meio ao aumento da oferta das variedades formosa e papaia. Segundo a Conab, o movimento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos envios do sul da Bahia e do norte do Espírito Santo.

A melancia também caiu, com redução de 3,24% na média dos preços. O aumento da oferta, principalmente de Goiás e Tocantins, compensou o crescimento da demanda provocado pelo calor.

A laranja teve queda de 0,95%. A oferta às centrais atacadistas aumentou 1,68% no cinturão citrícola em relação a julho, ampliando a disponibilidade da fruta.

Na direção oposta, a maçã ficou 2,72% mais cara na média ponderada. A Conab relaciona a alta ao consumo gradual dos estoques armazenados e ao aumento da comercialização.

A banana encerrou agosto com alta de 4,32%, mesmo tendo apresentado queda de preços em seis das 10 Ceasas avaliadas. Oscilações na oferta e na demanda e diferenças na qualidade das frutas influenciaram os preços ao longo do mês.

Leia mais

Imagem - Como a Bahia se tornou a segunda maior produtora de banana, a fruta mais popular do Brasil

Como a Bahia se tornou a segunda maior produtora de banana, a fruta mais popular do Brasil

Tags:

Feira Mercado Preços Conab Ceasas

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