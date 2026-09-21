TRABALHO

Quer mudar de carreira? Profissão ligada à aviação é esquecida por 1 em 4 candidatos

Pesquisa no Reino Unido mostra que 26% dos trabalhadores e candidatos nunca receberam a sugestão de seguir na área como controlador de tráfego aéreo, que oferece formação remunerada

Mariana Rios

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:24

Controle de Tráfego Aéreo Crédito: Divulgação/Nats

Uma profissão ligada diretamente à aviação ainda passa longe das opções consideradas por boa parte de quem procura emprego no Reino Unido. Um em cada quatro trabalhadores e candidatos a vagas nunca recebeu a sugestão de seguir carreira como controlador de tráfego aéreo, segundo pesquisa divulgada este mês pela NATS, empresa responsável pelo controle do tráfego aéreo no país.

O levantamento, realizado pela Opinion Matters com 2 mil pessoas entre 31 de julho e 7 de agosto de 2026, mostrou que 53% dos trabalhadores gostariam de mudar de carreira. Entre os que procuram uma nova oportunidade, 59% disseram ter interesse em trocar de emprego, mas consideram o mercado atual muito concorrido.

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A pesquisa também apontou o que parte desses profissionais procura em uma nova carreira. Entre os candidatos que estavam em busca de emprego, 72% disseram querer uma função que tenha impacto e contribua para a sociedade. Outros 40% afirmaram que gostariam de alcançar um salário anual de seis dígitos, enquanto 32% buscavam uma atividade diferente do tradicional expediente de escritório.

É nesse perfil que a NATS tenta encaixar a carreira de controlador de tráfego aéreo. No Reino Unido, aA profissão não exige formação universitária nem experiência anterior na aviação.

Para ingressar no programa de treinamento da empresa, o candidato precisa cumprir requisitos educacionais, passar por avaliação médica e obter autorização de segurança. A formação começa com um período de 12 a 15 meses, que combina aulas teóricas e treinamento em simuladores.

Depois dessa etapa, os trainees seguem para uma torre de controle ou para um dos centros de controle por radar da NATS. Eles passam então por treinamento prático supervisionado até obter a habilitação para trabalhar como controladores.

Quanto ganha?

Durante o treinamento, os candidatos recebem £ 33.571 por ano, o equivalente a R$ 230 mil. Depois de concluída a formação, a remuneração passa para entre £ 50.468 e £ 56.247 anuais (até R$ 32 mil por mês), segundo a NATS. Profissionais mais experientes podem ultrapassar £ 100 mil por ano (quase R$ 700 mil anuais).

A empresa também oferece auxílio financeiro a candidatos de baixa renda ou com responsabilidades de cuidado, para ajudar com despesas relacionadas à viagem e à avaliação médica.

A NATS abriu as inscrições para o programa de trainees em setembro. Os controladores formados pela companhia atuam no gerenciamento do espaço aéreo britânico, que registra mais de 2,5 milhões de voos por ano, de acordo com a empresa.

E no Brasil?

No Brasil, para atuar como controlador de tráfego aéreo, é necessário ter pelo menos 18 anos, concluir um curso de formação reconhecido pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA), ter certificado médico aeronáutico válido e obter habilitação operacional. Também é exigida proficiência em inglês, avaliada pelo exame EPLIS, voltado à comunicação aeronáutica.



Uma das portas de entrada é a Escola de Especialistas de Aeronáutica (EEAR), da Força Aérea Brasileira, que oferece formação de sargentos na especialidade de Controle de Tráfego Aéreo. Também é possível ingressar por concursos ou processos seletivos de provedores de serviços de navegação aérea certificados pelo DECEA.