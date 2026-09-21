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Recadastramento do PAT deve ser feito até 9 de novembro para evitar exclusão do cadastro

Empresas beneficiárias, fornecedoras e facilitadoras, além de nutricionistas cadastrados, precisam atualizar integralmente os dados no novo sistema do programa

  • Foto do(a) author(a) Amanda Cristina de Souza

  • Amanda Cristina de Souza

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 19:12

Recadastramento obrigatório deve ser feito até 9 de novembro para evitar cancelamento do registro.
Recadastramento obrigatório deve ser feito até 9 de novembro para evitar cancelamento do registro Crédito: Jack Sparrow, Pexels

O recadastramento no PAT é obrigatório para empresas e nutricionistas que já possuem cadastro no programa e deve ser concluído até 9 de novembro de 2026. A regra do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), prevista na Portaria MTE nº 1.599/2026, determina que quatro categorias de usuários façam a atualização integral dos dados no novo sistema. Quem perder a data limite terá o cadastro excluído automaticamente do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

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Rações e artigos para animais de estimação continuam restritos e não podem ser pagos com o auxílio. por Reprodução/Canva

Prazo do PAT termina  em novembro 

O recadastramento deve ser feito no novo sistema de gestão do Programa de Alimentação do Trabalhador. O prazo de 60 dias foi estabelecido pelo MTE e termina em 9 de novembro de 2026. O acesso à plataforma é feito exclusivamente por meio de autenticação eletrônica no portal gov.br.

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Se a empresa ou o registro profissional se enquadra nessas regras, é necessário fazer o recadastramento dentro do prazo para evitar a exclusão automática do cadastro no PAT.

Quatro categorias precisam fazer o recadastramento no PAT

A atualização é obrigatória para todos os usuários que já possuem cadastro no PAT nas seguintes categorias

  • empresas beneficiárias;
  • empresas fornecedoras;
  • empresas facilitadoras;
  • nutricionistas.

Segundo o MTE, os dados cadastrais mantidos no sistema anterior não poderão ser tecnicamente migrados ou reaproveitados no novo sistema. Por isso, os usuários precisam fazer o recadastramento integral dos dados dentro do prazo.

Quem não cumprir a exigência até 9 de novembro terá o cadastro excluído automaticamente do PAT. As empresas que forem excluídas poderão solicitar nova inscrição no programa a qualquer tempo, mas ficarão sujeitas às regras vigentes no novo sistema.

Portal do MTE centraliza recadastramento digital do PAT

O recadastramento deve ser feito no novo sistema de gestão do PAT, disponível no portal do programa. O acesso ocorre por meio de autenticação eletrônica no gov.br.

Acesso à plataforma oficial: entre no portal eletrônico do Programa de Alimentação do Trabalhador pelo endereço novopat.trabalho.gov.br/login.

Autenticação: faça o acesso por meio da conta gov.br. No serviço oficial de cadastro de empresas facilitadoras, o governo informa que são aceitos os níveis Bronze, Prata ou Ouro.

Atualização dos dados: realize o recadastramento integral das informações solicitadas pelo novo sistema dentro do prazo estabelecido.

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Alimentação Esplanada dos Ministérios

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