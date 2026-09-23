RESTITUIÇÃO

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda para 412 mil contribuintes

Lote de setembro soma R$ 1,26 bilhão e será pago em 30 de setembro; veja como consultar e o que fazer se o nome não aparecer



Mariana Rios

Agência Brasil

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 08:41

Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

A Receita Federal libera às 10h desta quarta-feira (23) a consulta ao lote de setembro da restituição do Imposto de Renda. Ao todo, 412.186 contribuintes receberão R$ 1,26 bilhão. O pagamento inclui pessoas que caíram na malha fina, regularizaram as pendências com o Fisco e agora têm direito à restituição, além de valores residuais de anos anteriores.

Do total, R$ 466,68 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal no recebimento.

Veja a tabela com ganhos estimados com o novo imposto de renda após as mudanças 1 de 6

A maior parte do lote, 281.609 contribuintes, é formada por pessoas que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente pelo recebimento da restituição via Pix. Essa condição garante prioridade no lote, embora não esteja entre as prioridades previstas em lei.

Também estão incluídos:

59.722 contribuintes com idade entre 60 e 79 anos;

34.565 contribuintes sem prioridade;

19.699 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério;

9.250 contribuintes com mais de 80 anos;

7.341 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

Como consultar

A consulta pode ser feita na página da Receita Federal. O contribuinte deve acessar “Meu Imposto de Renda” e, depois, clicar em “Consultar a Restituição”.

A consulta também está disponível pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Quando será pago

O pagamento do lote está previsto para 30 de setembro, diretamente na conta bancária ou na chave Pix do tipo CPF informada na declaração do Imposto de Renda.

Quem não aparecer na consulta pode verificar a situação da declaração pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC). Se houver alguma pendência, o contribuinte poderá enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes da malha fina.

E se o dinheiro não cair na conta?

Caso a restituição não seja depositada na conta informada na declaração, como ocorre quando a conta foi desativada, o valor ficará disponível para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o contribuinte poderá agendar o crédito em uma conta bancária de sua titularidade pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento do banco.