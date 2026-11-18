CORRE, QUE AINDA DÁ TEMPO

Receita Federal leiloa Xbox a R$ 400, iPhone 14 lacrado a partir de R$ 2,5 mil e Prisma 2008 por R$ 8,9 mil; prazo termina hoje às 21h

Lista inclui Chevrolet Prisma 2008 a partir de R$ 8,9 mil

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 17:51

Xbox Series X aparece em leilão com lance mínimo de R$ 400 por unidade. Os consoles não passaram por teste de funcionamento Crédito: Roman Odintsov, Pexels

O prazo para enviar propostas ao leilão da Receita Federal em Minas Gerais, que oferta Xbox Series X a partir de R$ 400 e iPhone 14 lacrado por R$ 2,5 mil, encerra às 21h desta quarta-feira (18). A lista de lotes inclui ainda um Chevrolet Prisma 2008 com lance inicial de R$ 8,9 mil, valores que funcionam apenas como piso de entrada e podem subir conforme a disputa entre os participantes.

São 63 lotes de eletrônicos, veículos e outros bens. A Receita classifica as propostas na quinta-feira (19), às 9h, e abre a sessão de lances às 10h, no horário de Brasília. Quem deixar para depois das 21h de hoje fica de fora.

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O que está à venda no leilão eletrônico da Receita Federal

O edital do leilão lista estes destaques, todos com o lance mínimo:

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Entre os carros, o Prisma Maxx 2008 tem o menor valor de entrada. Na sequência vêm a Spin, o Onix e a S10 2014.

Como participar do leilão da Receita Federal

Todo o processo acontece pela internet, no Sistema de Leilão Eletrônico da Receita Federal. O caminho é este:

Entre no e-CAC com uma conta Gov.br de nível Prata ou Ouro.

Localize o edital nº 0600100/000006/2026.

Consulte os lotes e envie uma proposta por lote.

Até o fim do prazo, você pode alterar ou excluir a proposta. Depois da classificação, quem estiver habilitado disputa o lote na sessão de lances, e o valor pode passar bastante do mínimo.

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas e empresas regularmente constituídas. Mas só 48 dos 63 lotes estão abertos a pessoas físicas. Elas precisam usar o bem exclusivamente para uso ou consumo, sem revender.

Já as empresas podem comprar para uso, consumo, industrialização ou comércio, conforme as regras de cada lote. Nos celulares, a regra é mais dura: nem empresa pode revender.

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O preço final vai além do lance

O lance mínimo não é o custo total da compra. O arrematante calcula e paga o ICMS no leilão, retira o bem por conta própria em até 30 dias e cuida da transferência. Nos carros, a regularização de veículo de leilão costuma pesar no bolso.

Há ainda o risco do estado do bem. A Receita não testou os produtos, que saem "no estado em que se encontram". São produtos sem teste de funcionamento, e o edital não prevê reclamação posterior por defeito.

O pagamento também tem prazo curto:

À vista: valor integral no primeiro dia útil após a adjudicação.

Parcelado: 20% na hora e 80% em até oito dias corridos.

Quem não paga perde o lote, leva multa de 20% sobre o valor de avaliação do bem e fica impedido de participar de licitações por até três anos.

Os lotes deste leilão podem ser encontrados em vários municípios mineiros, como Belo Horizonte, Betim, Uberaba, Montes Claros, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Varginha e Juiz de Fora.

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Antes de dar o lance