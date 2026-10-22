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Receita libera consulta a lote de restituição do IR com R$ 531 milhões para 184 mil contribuintes

Consulta começa às 9h desta sexta-feira (23) e pagamento será feito até dia 30; veja como verificar se o dinheiro está disponível

Mariana Rios

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 18:15

Lote inclui restituições de declarações de 2026 enviadas fora do prazo, mas que tiveram pendências regularizadas Crédito: cnj

A Receita Federal libera, a partir das 9h desta sexta-feira (23), a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda de outubro de 2026. Ao todo, 184.442 contribuintes vão receber R$ 531,6 milhões, com crédito bancário previsto para 30 de outubro.

O lote inclui restituições de declarações de 2026 enviadas fora do prazo, mas que tiveram pendências regularizadas, além de valores residuais de exercícios anteriores.

Do total, R$ 293,4 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal. Entre eles estão 5.424 idosos com mais de 80 anos, 27.948 pessoas entre 60 e 79 anos, 4.047 contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave e 8.827 pessoas cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outras 121.531 restituições serão pagas a contribuintes sem prioridade legal que passaram a ter preferência por utilizar a declaração pré-preenchida e/ou optar pelo recebimento via Pix. As 16.665 restituições restantes serão destinadas a contribuintes sem prioridade.

Como consultar a restituição do Imposto de Renda

Para verificar se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, entrar em “Meu Imposto de Renda” e selecionar “Consultar minha restituição”.

A consulta pode ser simplificada ou completa, esta última disponível no extrato de processamento pelo portal e-CAC. Também é possível verificar a situação pelo aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Se houver pendências na declaração, o contribuinte poderá retificar as informações e corrigir eventuais erros.

Como receber o dinheiro

O pagamento é feito exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Se houver erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino, o crédito não será realizado.

Nesses casos, é possível reagendar o pagamento pelo Banco do Brasil em até um ano após a primeira tentativa de crédito. O serviço está disponível no portal do BB ou pela Central de Relacionamento:

- 4004-0001:capitais;

- 0800-729-0001: demais localidades;

- 0800-729-0088: deficientes auditivos.

Para solicitar o reagendamento, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Se o valor não for resgatado em até um ano, o contribuinte deverá solicitar o pagamento pelo portal e-CAC.

Receita restituiu R$ 41 bilhões a 25,9 milhões de contribuintes em 2026

Em 2026, a Receita Federal restituiu mais de R$ 41 bilhões a 25,9 milhões de contribuintes, segundo o órgão. Cerca de 80% dos valores foram pagos em até um mês após o fim do prazo de entrega das declarações, em um período recorde, de acordo com o balanço divulgado.

Outra novidade foi o cashback do Imposto de Renda, que destinou R$ 460 milhões a 3,4 milhões de pessoas que não haviam apresentado a declaração no ano anterior.

A Receita também iniciou o Projeto Cartas, iniciativa que orienta contribuintes a corrigir pendências simples que podem impedir o recebimento da restituição. Ao todo, cerca de 500 mil pessoas estão sendo comunicadas — aproximadamente 1,25% dos mais de 40 milhões de declarantes do Imposto de Renda.

Segundo o órgão, as cartas não representam fiscalização, notificação de autuação ou punição. O objetivo é permitir que os contribuintes regularizem a situação e recebam os valores a que têm direito.