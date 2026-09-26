Recepcionistas podem ter piso salarial de R$ 2.450 e reajuste anual pelo INPC; veja quem seria beneficiado

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Matheus Marques
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 15:00
O Projeto de Lei 2742/26 propõe a criação de um piso salarial nacional de R$ 2.450 por mês para a categoria de recepcionistas e auxiliares de recepção. A matéria está em fase de tramitação na Câmara dos Deputados e prevê validade para contratos sob a CLT com jornada de até 40 horas semanais além de funcionários terceirizados.
A proposta apresentada pelo ex-deputado Vanderlan Alves (CE) prevê a atualização do valor todo ano pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mantendo o poder de compra da categoria.
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Na visão do autor, garantir estabilidade financeira aos profissionais de recepção contribui para melhorar a qualidade do serviço prestado à população e reduzir a constante troca de funcionários no setor.
“Além de promover maior segurança econômica aos trabalhadores, a valorização salarial da categoria impulsiona o consumo interno, reduz a rotatividade no mercado de trabalho e fortalece a produtividade e a qualidade dos serviços prestados à população”, pontua o autor.
O piso será obrigatório para profissionais contratados diretamente ou via empresas terceirizadas que prestam determinados serviços.
Saúde e hospedagem: clínicas, hospitais, hotéis e pousadas.
Comércio e condomínios: centros comerciais, prédios residenciais e comerciais.
Educação e corporativo: instituições de ensino, escritórios e empresas privadas.
Setor público: repartições e órgãos governamentais.
Correção anual: o valor do piso salarial será reajustado todo ano com base na inflação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Convenção coletiva: sindicatos e empresas continuarão autorizados a negociar salários acima do piso nacional por meio de acordos de trabalho.
A proposta do ex-deputado Vanderlan Alves (CE) passa por análise conclusiva nas comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça. Se for aprovada nas três etapas, a matéria segue para o Senado Federal antes de ir para sanção presidencial.