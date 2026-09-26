Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Recepcionistas podem ter piso salarial de R$ 2.450 e reajuste anual pelo INPC; veja quem seria beneficiado

Projeto em tramitação na Câmara prevê piso nacional para recepcionistas e auxiliares de recepção com jornada de até 40 horas semanais, incluindo trabalhadores terceirizados

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 15:00

A proposta do ex-deputado Vanderlan Alves (CE) passa por análise conclusiva
A proposta do ex-deputado Vanderlan Alves (CE) passa por análise conclusiva Crédito: Freepik

O Projeto de Lei 2742/26 propõe a criação de um piso salarial nacional de R$ 2.450 por mês para a categoria de recepcionistas e auxiliares de recepção. A matéria está em fase de tramitação na Câmara dos Deputados e prevê validade para contratos sob a CLT com jornada de até 40 horas semanais além de funcionários terceirizados.

A proposta apresentada pelo ex-deputado Vanderlan Alves (CE) prevê a atualização do valor todo ano pela inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), mantendo o poder de compra da categoria.

Veja o salário médio dos 27 estados do Brasil em 2026

Distrito Federal - R$ 6.845,13 por Rafael Luz/STJ
Goiás - R$ 3.318,35 por Ilustração, IA
Mato Grosso - R$ 3.701,29 por Reprodução
Mato Grosso do Sul - R$ 3.798,16 por Reprodução
Rio Grande do Sul - R$ 3.777,55 por Wikimedia Commons/Reprodução
Santa Catarina - R$ 3.777,55 por Governo de SC/ Divulgação
Paraná - R$ 3.731,30 por
São Paulo - R$ 4.423,04 por Shutterstock
Rio de Janeiro - R$ 4.501,35 por Divulgação
Espírito Santo - R$ 3.380,06 por Tadeu Bianconi/Prefeitura de Vitória
Minas Gerais - R$ 3.387,03 por Reprodução/Bahia WS
Bahia - R$ 3.155,30 por Ricardo Freire / Viaje na Viagem
Sergipe - R$ 3.167,43 por Heitor Xavier/Prefeitura de São Cristóvão
Alagoas - R$ 2.720,88 por Reprodução
Petrolina - R$ 2.992,65 por Wikimedia Commons/Reprodução
Paraíba - R$ 2.969,49 por Marcos Elias de Oliveira Júnior / Wikimedia Commons
Rio Grande do Norte - R$ 3.131,49 por Liliane Rezende/Wikimedia Commons
Ceará - R$ 2.924,00 por Cristian Lourenço/iStock
Piauí - R$ 2.987,94 por Reprodução
Maranhão - R$ 2.999,87 por Reprodução / Web
Tocantins - R$ 3.397,52 por Hermes Macedo/Governo do Tocantins
Amapá - R$ 3.390,20 por Reprodução
Pará - R$ 3.297,83 por Shutterstock
Roraima - R$ 3.565,09 por Secom/ Prefeitura Municipal de Boa Vista
Amazonas - R$ 3.627,07 por Reprodução
Acre - R$ 3.464,80 por Reprodução
Rondônia - R$ 3.615,18 por Divulgação/Governo do Estado de Rondônia
1 de 27
Distrito Federal - R$ 6.845,13 por Rafael Luz/STJ

Estabilidade e qualidade do serviço

Na visão do autor, garantir estabilidade financeira aos profissionais de recepção contribui para melhorar a qualidade do serviço prestado à população e reduzir a constante troca de funcionários no setor.

“Além de promover maior segurança econômica aos trabalhadores, a valorização salarial da categoria impulsiona o consumo interno, reduz a rotatividade no mercado de trabalho e fortalece a produtividade e a qualidade dos serviços prestados à população”, pontua o autor.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Fim do prejuízo no Pix? Projeto de lei quer obrigar bancos a devolverem dinheiro de vítimas de golpes

Câmara dos Deputados dá aval em aluguel consignado; projeto de lei quer desconto direto da folha de pagamento e dispensar caução e fiador

Novo projeto de lei prevê ensinar idosos a navegar e fugir de golpes digitais

Projeto de lei quer estender a mototaxistas a isenção de IPI já concedida a taxistas

Quais categorias e locais são contemplados pelo projeto?

O piso será obrigatório para profissionais contratados diretamente ou via empresas terceirizadas que prestam determinados serviços.

Saúde e hospedagem: clínicas, hospitais, hotéis e pousadas.

Comércio e condomínios: centros comerciais, prédios residenciais e comerciais.

Educação e corporativo: instituições de ensino, escritórios e empresas privadas.

Setor público: repartições e órgãos governamentais.

Como funcionam os reajustes do valor salarial?

Correção anual: o valor do piso salarial será reajustado todo ano com base na inflação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Convenção coletiva: sindicatos e empresas continuarão autorizados a negociar salários acima do piso nacional por meio de acordos de trabalho.

Quais os próximos passos do projeto para virar lei?

A proposta do ex-deputado Vanderlan Alves (CE) passa por análise conclusiva nas comissões de Trabalho, de Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça. Se for aprovada nas três etapas, a matéria segue para o Senado Federal antes de ir para sanção presidencial.

Tags:

Brasil Projeto de lei Câmara dos Deputados Politica

Mais recentes

Imagem - Farmácia Popular oferece remédios de graça e pode gerar economia de até R$ 8,8 mil por ano

Farmácia Popular oferece remédios de graça e pode gerar economia de até R$ 8,8 mil por ano
Imagem - Uma renda a mais dentro de casa pode fazer o idoso perder o BPC? Entenda o que entra na conta

Uma renda a mais dentro de casa pode fazer o idoso perder o BPC? Entenda o que entra na conta
Imagem - Servidores públicos com autismo conquistam jornada reduzida sem perda salarial e novas regras para aposentadoria

Servidores públicos com autismo conquistam jornada reduzida sem perda salarial e novas regras para aposentadoria