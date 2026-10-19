SUSTENTABILIDADE

Reconhecida pela Unesco, RPPN Lontra completa 30 anos como refúgio para espécies ameaçadas da Mata Atlântica na Bahia

Reserva de 1.377 hectares está localizada no Litoral Norte; equipes já identificaram 334 espécies de animais e 200 espécies de plantas

Donaldson Gomes

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 16:47

Animais reabilitados são reintegrados na Lontra Crédito: Acervo Bracell

Com uma área equivalente a 1.377 campos de futebol, a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Lontra completa 30 anos em 2026 com um papel importante na conservação da biodiversidade em um dos principais biomas do Brasil, e um dos mais ameaçados do planeta: a Mata Atlântica. Pertencente à Bracell e localizada entre os municípios de Entre Rios e Itanagra, no Litoral Norte da Bahia, a área ambiental protegida funciona como refúgio para espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, além de reunir uma diversidade que pode ser observada por meio de pesquisas e ações de monitoramento.

Reconhecida como Posto Avançado da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a RPPN contribui para a preservação da fauna e flora silvestres. Até o primeiro semestre deste ano, a equipe de monitoramento da Bracell identificou 334 espécies de animais, entre aves, anfíbios, mamíferos e répteis. Entre elas estão espécies raras ou ameaçadas de extinção, como a onça-parda, o papa-taoca-da-bahia, a preguiça-de-coleira, a surucucu-pico-de-jaca, considerada a maior serpente peçonhenta das Américas, e a rãzinha-da-mata, que mede entre 1,5 e 3 centímetros.

A diversidade também está presente na flora, com mais de 200 espécies de plantas já catalogadas, incluindo espécies vulneráveis, como a palmeira-juçara, a sucupira-preta e o ipê-amarelo-da-mata.

“Ao celebrarmos 30 anos da RPPN Lontra, festejamos um trabalho estruturado para a conservação de uma reserva florestal que tem grande relevância para a manutenção desse ecossistema, porque a Mata Atlântica é um bioma que contribui para o equilíbrio da umidade e da temperatura, o abastecimento de água e serve de abrigo de milhares de espécies endêmicas. Então, como Bracell, nos sentimos honrados de contribuir para manter esse bioma conservado e disponível para receber pesquisadores, estudantes e a comunidade para compreender mais sobre a importância desse bioma”, afirma Meryellen Oliveira, gerente de Meio Ambiente e Certificações da Bracell na Bahia.

Ela ainda destaca que a Lontra integra um grande fragmento de vegetação conectado a outras áreas protegidas de propriedades da região, pertencentes a empresas privadas. “A reserva, por ser a maior dessa localidade, assume um papel de um importante corredor ecológico regional, permitindo o deslocamento dos animais entre os fragmentos de Mata Atlântica presentes no Litoral Norte, contribuindo para reprodução, alimentação e abrigo dessas espécies, além de protegê-las da ação de caçadores e riscos de atropelamentos”, pontua.

Refúgio para animais reabilitados

Além de proteger espécies que já vivem na floresta, a RPPN Lontra, devido ao ecossistema preservado e protegido contra a caça, também é utilizada para a reintrodução de animais que passaram por processos de reabilitação por meio do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) de Salvador. A reserva já recebeu mais de 850 animais reabilitados pelo órgão, a exemplo de espécies ameaçadas, como o gato-do-mato-pequeno, o ouriço-preto e a preguiça-de-coleira.

“Investir na conservação ambiental, por meio da criação e manutenção de reservas particulares, é uma forma de contribuir com a sustentabilidade do planeta. Por isso, a Bracell possui quatro RPPNs na Bahia, somando mais de 5 mil hectares de áreas protegidas. Além disso, por meio do Compromisso Um-Para-Um – iniciativa que estabelece que, para cada hectare de eucalipto plantado, a Bracell se compromete a conservar e/ou apoiar um hectare de áreas de conservação –, a empresa tem ajudado na conservação de áreas públicas em parceria com o governo estadual para a conservação do Parque Metropolitano de Pituaçu, que é uma das áreas remanescentes de Mata Atlântica em Salvador”, destaca Igor Macedo, biólogo e especialista em Meio Ambiente da Bracell na Bahia.

Monitoramento da biodiversidade

Para acompanhar a biodiversidade, o monitoramento nas áreas da Bracell, como a RPPN Lontra, é realizado anualmente com o uso de diferentes tecnologias instaladas no interior das florestas, às margens de rios e em áreas de florestas plantadas. Esse acompanhamento fornece informações importantes para a conservação da biodiversidade e para a evolução contínua das práticas de manejo florestal.

Dois exemplos dessas tecnologias são as armadilhas fotográficas colocadas em diferentes pontos – que registram a presença de animais, inclusive, durante a noite – e as armadilhas acústicas, capazes de captar sons de aves, anfíbios e mamíferos. “Os equipamentos acústicos, por exemplo, captam sons audíveis, que ajudam na identificação de espécies por meio das vocalizações, e também ultrassons utilizados no monitoramento de morcegos. Já as câmeras digitais possuem sensores de movimento e infravermelho que registram fotos ou vídeos de animais silvestres, ajudando a monitorar a presença dos animais na região, assim como entender o comportamento deles”, afirma o especialista.

Ciência dentro da floresta

Ao longo dessas três décadas, a RPPN Lontra se tornou também um espaço para o desenvolvimento de pesquisas científicas. Nos últimos anos, mais de 12 estudos de universidades e instituições de ensino da Bahia e de outros estados já foram realizados ou estão em andamento na reserva, como as pesquisas da Universidade Federal da Bahia (Ufba) sobre a diversidade genética, evolutiva e biogeográfica de aves do Litoral Norte da Bahia e da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), dedicada à descrição de aspectos ecológicos e biogeográficos dos anfíbios anuros da região.