NEGÓCIOS BILIONÁRIOS

Rede de faxina criada por paraibana fatura 42 milhões com diárias a partir de 120 reais

Com 78 franquias em operação desde 2024, a Dona Help aposta em aroma exclusivo, limpeza pós-obra e investimento inicial a partir de 36 mil reais para liderar o setor

Matheus Marques

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 12:49

O ponto de partida ocorreu quando Jéssica contratou uma diarista para a própria residência, reprovou o resultado e ouviu da profissional que ela nunca havia passado por capacitação Crédito: Freepik

Uma experiência frustrante ao contratar uma faxina doméstica deu origem a um negócio milionário comandado pela fisioterapeuta paraibana Jéssica Ramalho. Criada em 2024, a rede de franquias Dona Help já acumula R$ 42 milhões em faturamento em 2026 com a venda de serviços de limpeza residencial, comercial e pós-obra realizados por suas 78 unidades. As diárias tem início em R$ 120 e, é apoiada por cerca de 8 mil prestadores cadastrados como pessoa jurídica.

A companhia superou com folga a projeção inicial de fechar o ano com 50 operações e já mira a marca de 100 franquias no curto prazo, mantendo o foco exclusivo no mercado brasileiro antes de qualquer passo internacional.

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De uma faxina sem treinamento a criação

O ponto de partida ocorreu quando Jéssica contratou uma diarista para a própria residência, reprovou o resultado e ouviu da profissional que ela nunca havia passado por capacitação. Já experiente no setor de serviços por ter fundado em 2016 a Acuidar, rede de cuidadores de pessoas criada em João Pessoa (PB) ao lado do marido, o geriatra Vitor Hugo de Oliveira, a empresária decidiu replicar a lógica de seleção rigorosa e padronização para o cuidado com os imóveis.

“Já que a gente fala tanto em cuidar de pessoas, por que não cuidar dos ambientes onde essas pessoas moram?”, diz Jéssica. Para fixar a identidade da marca na memória dos clientes, a empresa desenvolveu uma fragrância própria aplicada ao final de cada atendimento, garantindo que o consumidor reconheça a passagem da equipe pelo perfume do ambiente.

A experiência bilionária da Acuidar e a diversificação dos serviços

O modelo aplicado na Dona Help herda a engrenagem da Acuidar, que começou com R$ 10 mil, virou franquia em 2020, encerrou 2025 com faturamento de R$ 243 milhões e projeta ultrapassar R$ 300 milhões em 2026 com 375 unidades, cerca de 18 mil cuidadores e uma operação própria em preparação em Lisboa.

Na nova rede, além das residências e empresas, a demanda espontânea dos consumidores levou à criação de equipes especializadas em limpeza pós-obra, ampliando o tíquete médio e o leque de contratos.

Quanto custa abrir uma franquia e como funciona a contratação

Os clientes acionam o serviço pelo site, WhatsApp, telefone ou presencialmente, informando o CEP, a metragem do imóvel e a duração desejada para calcular o valor final, que parte de R$ 120 conforme a região e a complexidade do trabalho.

“Quanto mais unidades em operação, mais serviços vendidos e mais faturamento chega para a rede”, afirma Jéssica, destacando o peso crescente das vendas pela internet.

Para quem deseja empreender no formato home office, o investimento total varia de R$ 36 mil a R$ 55 mil, incluindo taxa de franquia entre R$ 35 mil e R$ 45 mil e capital de giro, com cobrança de royalties mensais de um salário mínimo em municípios de até 200 mil habitantes e de um salário mínimo e meio nas cidades maiores.

Expansão acelerada e o desafio de manter o padrão

A Dona Help avança em um ambiente disputado por concorrentes como a Mary Help, que também atua com treinamento, faxinas e higienização de estofados. Dados da Associação Brasileira de Franquias (ABF) apontam que o segmento de limpeza e conservação que engloba ainda lavanderias expressas e de autosserviço liderou a expansão do franchising no segundo trimestre de 2026 com alta de 17,6% no faturamento sobre o mesmo período de 2025, impulsionado pela falta de tempo nas rotinas urbanas.

Enquanto a meta de longo prazo prevê chegar a 500 unidades até 2030, o maior desafio da empresa será preservar a qualidade uniforme em dezenas de cidades.