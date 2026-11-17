VAREJO

RedeMix investe R$ 25 milhões em nova loja no Aquarius e projeta expansão para 2027

Com inauguração prevista para 17 de dezembro, unidade deve gerar 120 empregos diretos e acrescentar de 3% a 4% ao faturamento da rede baiana, que já opera 20 lojas em Salvador e região metropolitana

Pombo Correio

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 20:24

Rede conta com 20 supermercados em Salvador e RMS Crédito: Divugação

A RedeMix Supermercados prepara a inauguração de uma nova unidade no Loteamento Aquarius, em Salvador, prevista para 17 de dezembro, como parte de sua estratégia de expansão no mercado supermercadista baiano. Com um investimento de R$ 25 milhões e previsão de geração de 120 empregos diretos, a operação deverá representar um incremento de 3% a 4% no faturamento global da empresa. A abertura marca mais uma etapa do crescimento da rede, que reúne atualmente 20 lojas na capital baiana e Região Metropolitana, entre varejo e atacado, e já planeja uma nova inauguração para 2027.

Localizada em uma região de forte desenvolvimento imobiliário, próxima ao Caminho das Árvores e com acesso pela Avenida Magalhães Neto, a nova unidade no Loteamento Aquarius amplia a presença territorial da RedeMix em uma área estratégica da capital. A loja será a quarta da marca nesse eixo comercial, que já conta com uma operação no Itaigara e duas na Pituba, e chega com a proposta de integrar o cotidiano do bairro, aproximando-se dos moradores, das famílias e das pessoas que circulam diariamente pela região.

“A escolha de novas localizações considera principalmente o desenvolvimento dos bairros e a expansão imobiliária, mas, também, a oportunidade de construir relações com as comunidades onde estamos presentes. O Aquarius é uma região em crescimento e com uma população consolidada, novos empreendimentos residenciais e uma dinâmica própria que queremos conhecer e fazer parte. Nossa intenção é estar cada vez mais próximos das pessoas, oferecendo conveniência, qualidade no atendimento e uma experiência de compra que faça sentido para o dia a dia de cada bairro”, afirma Lucas Andrade, sócio-diretor da RedeMix.

O projeto incorpora o modelo de serviços desenvolvido pela rede, com padaria, hortifruti, seleção de vinhos de importação própria, etiquetas eletrônicas e facilidades integradas aos canais digitais como alguns dos diferenciais da RedeMix. A estrutura também contará com amplo estacionamento subterrâneo, vagas cobertas, ponto de retirada de compras realizadas pelo e-commerce e um espaço comercial destinado à instalação de uma farmácia, ampliando a conveniência para os consumidores.

Para Tarcísio Santana, gerente de Engenharia da RedeMix, a implantação da unidade está alinhada ao planejamento de crescimento da empresa e à evolução de sua infraestrutura. “A expansão da RedeMix envolve um planejamento que integra localização, estrutura física e eficiência operacional. Cada nova unidade é desenvolvida para proporcionar uma experiência de compra que valoriza o conforto, a cordialidade e o acolhimento no atendimento. Queremos criar ambientes que façam parte da rotina das pessoas, onde elas se sintam bem recebidas e encontrem praticidade e atenção em cada visita.”

De mercados de bairro a uma rede robusta

Fundada em Salvador, a partir da união de cinco comerciantes do setor supermercadista, a RedeMix construiu, ao longo de mais de duas décadas, uma operação que combina presença regional, diversificação de formatos e investimentos em serviços.

A bandeira RedeMix foi criada em 2004, marcando o início de uma trajetória empresarial que ganhou um novo impulso em 2009, com a inauguração da primeira loja do seu processo de expansão, na Pituba. A partir desse movimento, a rede ampliou sua presença para outros bairros da capital e municípios da Região Metropolitana. Atualmente, a empresa opera 13 unidades de varejo e sete de atacado. Nos últimos dez anos, foram realizadas 11 inaugurações, três delas em 2025, excepcionalmente acima da média anual de expansão da rede.

A estrutura de abastecimento é sustentada por um Centro de Distribuição em Simões Filho, com 12.500 m² de área construída, 21 docas de recebimento e expedição e capacidade operacional para atender às diferentes unidades da rede.

A estratégia empresarial também acompanha as transformações nos hábitos de consumo, com investimentos em qualificação profissional, tecnologia, conveniência e ampliação do sortimento. Entre os diferenciais estão a oferta de produtos de importação própria, serviços de alimentação sob medida para diferentes perfis de clientes e soluções que integram a experiência presencial às plataformas digitais.

“A qualidade do serviço é um dos principais fatores de diferenciação da RedeMix. Investimos continuamente em capacitação, atendimento e inovação para acompanhar as mudanças no comportamento do consumidor. Nosso objetivo é que o crescimento da rede preserve essa experiência, que faz parte da relação construída com os clientes ao longo dos anos”, destaca Lucas Andrade.

Com novos investimentos no horizonte, a abertura da RedeMix Aquarius dá continuidade a um planejamento de expansão que tem como referência garantir a inauguração de, pelo menos, uma unidade por ano. Após as três lojas abertas em 2025, o grupo supermercadista mantém para 2026 seu ritmo regular de crescimento e trabalha com a perspectiva de uma nova operação em 2027. A localização do próximo empreendimento ainda depende de aprovações dos órgãos públicos e deverá ser anunciada após a conclusão dos procedimentos necessários.