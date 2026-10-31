RECEITA NA MÃO

Remédios de graça para pressão alta, diabetes e colesterol estão disponíveis até para quem tem plano de saúde

Farmácia Popular oferece 41 produtos, incluindo fraldas e absorventes; veja quem tem direito, quais documentos apresentar e onde retirar

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 15:00

Alívio financeiro: Distribuição 100% gratuita de remédios para doenças crônicas evita dívidas no orçamento familiar Crédito: Divulgação, MS

Quem precisa comprar medicamentos para controlar a pressão alta, o diabetes ou o colesterol pode conseguir o tratamento sem pagar nada nas farmácias credenciadas ao Farmácia Popular. O programa oferece 41 produtos gratuitos, incluindo remédios, anticoncepcionais, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos. E o benefício não é exclusivo de famílias de baixa renda: pessoas que têm plano de saúde também podem utilizar o serviço.



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Para retirar os medicamentos, não é necessário comprovar renda, receber Bolsa Família ou estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico). Basta apresentar a documentação exigida e ter uma receita médica válida para um dos produtos incluídos no programa. A prescrição pode ser emitida tanto por um médico do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto por um profissional da rede particular.



Desde fevereiro de 2025, todos os medicamentos e insumos contemplados pelo Farmácia Popular são fornecidos gratuitamente, sem cobrança de copagamento. Isso não significa, porém, que qualquer remédio vendido nas drogarias possa ser retirado sem custo. A gratuidade é restrita aos produtos, às apresentações e às dosagens previstos na lista oficial.

Quais remédios podem ser retirados de graça?

A relação inclui tratamentos para hipertensão, diabetes, asma, osteoporose, colesterol alto, rinite, doença de Parkinson e glaucoma. Também estão disponíveis anticoncepcionais e um medicamento indicado para determinados pacientes com diabetes e doença cardiovascular.

Entre os princípios ativos encontrados na lista estão losartana, hidroclorotiazida e atenolol, utilizados no tratamento da hipertensão; metformina e glibenclamida, para diabetes; sinvastatina, para controle do colesterol; e salbutamol, usado no tratamento da asma.

A relação contempla ainda insulinas humanas, medicamentos para Parkinson, colírios para glaucoma e diferentes apresentações de anticoncepcionais.

Antes de procurar uma farmácia, é importante verificar se o medicamento prescrito, na dosagem indicada pelo médico, está incluído no programa. A lista oficial de medicamentos e insumos foi atualizada pelo Ministério da Saúde em agosto de 2026.

Quais documentos são necessários para retirar os medicamentos?

O paciente deve comparecer a uma farmácia participante do programa com documento oficial de identificação com foto, número do CPF e receita médica dentro do prazo de validade.

Pelas regras estabelecidas em 2026, as receitas têm validade de 180 dias a partir da emissão. Para os contraceptivos, o prazo é de 365 dias.

A quantidade liberada e o intervalo entre as retiradas dependem do medicamento e das regras de dispensação. Por isso, quem faz tratamento contínuo deve observar a data da última retirada e manter a prescrição atualizada para evitar dificuldades na próxima compra.

Quem tem direito a fraldas geriátricas gratuitas?

Além dos medicamentos, o Farmácia Popular fornece fraldas geriátricas para pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência que necessitem do produto em razão de incontinência.

Para a retirada, é necessário apresentar documento de identificação com foto, CPF e prescrição, laudo ou atestado médico que comprove a necessidade de utilização das fraldas.

No caso de pessoas com deficiência, o documento médico também precisa informar a Classificação Internacional de Doenças (CID).

Pacientes acamados ou impossibilitados de comparecer ao estabelecimento podem ter os produtos retirados por representante legal ou procurador, desde que sejam apresentados os documentos do beneficiário, do representante e a comprovação da representação, conforme as regras do programa.

Como conseguir absorventes gratuitos?

O programa também permite a retirada de absorventes higiênicos por pessoas de 10 a 49 anos que atendam aos critérios do Programa Dignidade Menstrual, incluindo situações de pobreza, vulnerabilidade social ou baixa renda entre estudantes da rede pública.

Cada pessoa atendida pode receber até 40 absorventes a cada período de 56 dias.

Diferentemente dos medicamentos, a retirada dos absorventes exige uma autorização específica, que pode ser emitida gratuitamente pelo aplicativo ou site Meu SUS Digital, mediante acesso com a conta Gov.br.

O documento tem validade de 180 dias e deve ser apresentado na farmácia, em formato impresso ou digital, acompanhado da identificação com foto e CPF.

Quem tiver dificuldade para emitir a autorização pode procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou solicitar orientação nos serviços da assistência social, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

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Como encontrar uma Farmácia Popular perto de casa?

Os medicamentos e demais produtos devem ser procurados em estabelecimentos credenciados, identificados pelo selo Aqui Tem Farmácia Popular.

O Ministério da Saúde disponibiliza uma lista de farmácias participantes, com atualização de outubro de 2026, que permite consultar os estabelecimentos habilitados.

É recomendável confirmar a disponibilidade do produto antes de sair de casa, pois nem todos os medicamentos estão necessariamente em estoque em cada unidade.

Caso o item procurado não esteja disponível em um estabelecimento, o paciente pode consultar outras farmácias credenciadas. A rede do Farmácia Popular funciona de forma complementar à distribuição de medicamentos nas unidades públicas de saúde.

O que fazer se a farmácia cobrar pelo medicamento?

Os produtos incluídos na relação gratuita não podem ter cobrança de copagamento quando dispensados pelo programa.

Se houver cobrança indevida, dúvidas sobre a documentação ou dificuldades no atendimento, o cidadão pode procurar a Ouvidoria-Geral do SUS pelo telefone 136. A ligação é gratuita e o canal recebe reclamações, pedidos de informação e denúncias relacionadas ao Farmácia Popular.