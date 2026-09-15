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RG antigo ou nova CIN? Saiba as diferenças entre os documentos e onde o novo modelo passa a ser obrigatório

Com CPF como número único e versão digital no celular, Carteira de Identidade Nacional vira exigência para aposentadorias do INSS e programas sociais

  • Foto do(a) author(a) Maiara Baloni

  • Maiara Baloni

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:19

Brasileiros em Portugal já podem emitir nova identidade sem precisar viajar ao Brasil
Nova Carteira de Identidade Nacional adota o CPF como número único em todo o país; documento antigo segue aceito até 2032. Crédito: AGENCIA BRASIL

A Carteira de Identidade Nacional (CIN) é emitida pelos Institutos de Identificação (ou órgãos equivalentes de segurança pública) dos estados e do Distrito Federal para substituir o antigo RG. A principal diferença é que o novo modelo adota unicamente o CPF como registro geral em todo o país, acabando com a possibilidade de uma pessoa ter números diferentes em cada estado.

Veja o que muda na nova identidade e como garantir a sua morando em Portugal

Com tecnologia de validação por QR Code, o novo documento aumenta a segurança contra fraudes e facilita a identificação em consulados. Reprodução/Ministério da Justiça por AGENCIA BRASIL
A nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) é a chave de acesso ao nível máximo de segurança no portal Gov.br. Reprodução/MGI por AGENCIA BRASIL
Mesmo para quem já possui cidadania europeia, manter a documentação brasileira atualizada é vital para garantir direitos civis no Brasil. Divulgação/DETRAN-RJ por AGENCIA BRASIL
Lisboa foi a cidade escolhida para iniciar o projeto-piloto de emissão da CIN fora do território brasileiro, facilitando a vida de milhares de imigrantes. Ilustração/Gemini por AGENCIA BRASIL
A nova identidade não substitui o passaporte, mas blinda o CPF do cidadão contra bloqueios bancários e pendências fiscais à distância. Ilustração/Gemini por AGENCIA BRASIL
O novo documento unifica dados e utiliza o CPF como número único, acabando com a confusão de múltiplos RGs para quem vive no exterior. Canvas por AGENCIA BRASIL
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Com tecnologia de validação por QR Code, o novo documento aumenta a segurança contra fraudes e facilita a identificação em consulados. Reprodução/Ministério da Justiça por AGENCIA BRASIL

Quem ainda usa o modelo antigo não precisa ter pressa para trocar o documento: a identidade tradicional segue válida em todo o Brasil até 28 de fevereiro de 2032 para qualquer situação do dia a dia. A atenção aos prazos é necessária apenas para quem recebe benefícios do governo federal ou da Previdência Social.

O que muda entre os dois documentos

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A primeira via da nova carteira é gratuita e exige apenas que o CPF esteja regularizado na Receita Federal. Ao contrário do RG antigo, a CIN tem prazo de validade: cinco anos para crianças de até 11 anos, dez anos para pessoas entre 12 e 59 anos e prazo indeterminado a partir dos 60 anos.

O documento físico conta com QR Code contra fraudes e código internacional para viagens aos países do Mercosul sem passaporte. Pelo aplicativo Gov.br, o cidadão acessa a versão digital e pode reunir dados de outros documentos, como CNH, Título de Eleitor, Cartão do SUS e Carteira de Trabalho. Além disso, é possível incluir, de forma opcional, tipo sanguíneo, condição de doador de órgãos, alergias graves e símbolos de acessibilidade (como autismo ou deficiência física).

Exigência para o INSS e programas sociais

O Governo Federal vai usar a nova identidade como base oficial para confirmar a titularidade de segurados e evitar pagamentos indevidos. O documento servirá para a prova de vida no INSS (aposentadorias, pensões e BPC) e para manter o cadastro em programas como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e Tarifa Social de Energia Elétrica.

A exigência será aplicada de forma gradual para não prejudicar as famílias:

Até o fim de 2026: Quem já tem biometria na Justiça Eleitoral ou na CNH continua recebendo normalmente sem precisar da nova carteira;

A partir de 2027: A CIN passa a ser exigida para novos pedidos ou cadastros que ainda não tenham biometria registrada;

A partir de 2028: O documento se torna a base obrigatória para todos os beneficiários federais.

Idosos com 80 anos ou mais, pessoas acamadas ou com graves problemas de locomoção e moradores de áreas isoladas estão dispensados dessa exigência. Qualquer necessidade de atualização será comunicada pelo governo antes, sem corte imediato do dinheiro.

Tags:

Brasil Documentos Identidade

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