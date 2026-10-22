Saiba qual é o banco campeão de reclamações no Brasil

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Mariana Rios
Estadão
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:27
O Banco Central (BC) divulgou nesta quinta-feira (22) o ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento referente ao terceiro trimestre de 2026. O levantamento considera o número de queixas procedentes em relação à quantidade de clientes de cada conglomerado financeiro.
O Bradesco, primeiro colocado, registrou 6.333 reclamações consideradas procedentes, com índice de 57,23 queixas por milhão de clientes, segundo os dados do BC.
Na segunda posição, aparece o conglomerado Banco C6, com 1.893 reclamações procedentes e índice de 52,31. O Itaú ficou em terceiro lugar, com 4.252 queixas e índice de 43,20.
A trajetória do maior banco suíço
O ranking é calculado com base nas reclamações consideradas procedentes após aplicação de um critério de extrapolação estatística, que permite comparar instituições de diferentes portes.
Na sequência, aparecem os conglomerados BTG Pactual/Banco Pan, com índice de 40,60; PicPay (35,51); Mercado Pago (30,57); Banco do Brasil (29,94); Santander (29,75); PagSeguro (28,52); Inter (18,45); Neon Pagamentos (18,02); Caixa Econômica Federal (17,15); Nu Pagamentos (10,68); Cloudwalk (10,12); e 99Pay (5,98).