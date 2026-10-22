PÚBLICO OU PRIVADO?

Saiba qual é o banco campeão de reclamações no Brasil

Banco Central divulga ranking do 3º trimestre de 2026, com índice de queixas procedentes por milhão de clientes



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:27

Ranking do BC mostra o banco campeão de reclamações entre clientes Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Banco Central (BC) divulgou nesta quinta-feira (22) o ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento referente ao terceiro trimestre de 2026. O levantamento considera o número de queixas procedentes em relação à quantidade de clientes de cada conglomerado financeiro.

O Bradesco, primeiro colocado, registrou 6.333 reclamações consideradas procedentes, com índice de 57,23 queixas por milhão de clientes, segundo os dados do BC.

Na segunda posição, aparece o conglomerado Banco C6, com 1.893 reclamações procedentes e índice de 52,31. O Itaú ficou em terceiro lugar, com 4.252 queixas e índice de 43,20.

A trajetória do maior banco suíço 1 de 13

O ranking é calculado com base nas reclamações consideradas procedentes após aplicação de um critério de extrapolação estatística, que permite comparar instituições de diferentes portes.