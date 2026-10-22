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Saiba qual é o banco campeão de reclamações no Brasil

Banco Central divulga ranking do 3º trimestre de 2026, com índice de queixas procedentes por milhão de clientes

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:27

Ranking do BC mostra o banco campeão de reclamações entre clientes
Ranking do BC mostra o banco campeão de reclamações entre clientes Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

O Banco Central (BC) divulgou nesta quinta-feira (22) o ranking de reclamações contra bancos, financeiras e instituições de pagamento referente ao terceiro trimestre de 2026. O levantamento considera o número de queixas procedentes em relação à quantidade de clientes de cada conglomerado financeiro.

O Bradesco, primeiro colocado, registrou 6.333 reclamações consideradas procedentes, com índice de 57,23 queixas por milhão de clientes, segundo os dados do BC.

Na segunda posição, aparece o conglomerado Banco C6, com 1.893 reclamações procedentes e índice de 52,31. O Itaú ficou em terceiro lugar, com 4.252 queixas e índice de 43,20.

A trajetória do maior banco suíço

1862 Banco de Winterthur é o ponto de partida histórico do atual UBS por Reprodução/Museu Virtual UBS
1912 Fusão do Toggenburger Bank e do Banco de Winterthur para formar o Union Bank of Switzerland por Reprodução/Museu Virtual UBS
1912 O presidente do Swiss Bank Corporation e um de seus sucessores sobreviveram ao naufrágio do Titanic:  Alphons Simonius-Blumer e Max Staehelin por Reprodução/Museu Virtual UBS
1931 Contabilidade na SBC Londres por Reprodução/Museu Virtual UBS
Em 1953, o Swiss Bank Corporation abriu sua primeira filial na América do Sul, no Rio de Janeiro, e a segunda, em São Paulo, apenas seis anos depois por Reprodução/Museu Virtual UBS
1956 O primeiro computador do banco por Reprodução/Museu Virtual UBS
1958 O banco drive-in por Reprodução/Museu Virtual UBS
1962 Primeiros restaurantes para funcionários por Reprodução/Museu Virtual UBS
1967 O primeiro caixa eletrônico por Reprodução/Museu Virtual UBS
1976 Serviços bancários em tempo real por Reprodução/Museu Virtual UBS
1986 O Union Bank of Switzerland inaugura o primeiro banco eletrônico por Reprodução/Museu Virtual UBS
1998 O Union Bank of Switzerland e o Swiss Bank Corporation se fundem para formar o UBS por Divulgação/UBS
2023 O UBS assume o controle do Credit Suisse Group AG em uma transação histórica por Reprodução/Museu Virtual UBS
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1862 Banco de Winterthur é o ponto de partida histórico do atual UBS por Reprodução/Museu Virtual UBS

O ranking é calculado com base nas reclamações consideradas procedentes após aplicação de um critério de extrapolação estatística, que permite comparar instituições de diferentes portes.

Na sequência, aparecem os conglomerados BTG Pactual/Banco Pan, com índice de 40,60; PicPay (35,51); Mercado Pago (30,57); Banco do Brasil (29,94); Santander (29,75); PagSeguro (28,52); Inter (18,45); Neon Pagamentos (18,02); Caixa Econômica Federal (17,15); Nu Pagamentos (10,68); Cloudwalk (10,12); e 99Pay (5,98).

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Tags:

Banco Banco Central Ranking Agência do Bradesco

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