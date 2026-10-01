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Saiba quem tem direito ao vale do programa Gás do Povo e como retirar o benefício em outubro

Auxílio do governo federal disponibiliza vales periódicos para compra de gás de 13 quilos a famílias cadastradas no CadÚnico

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:00

GÁS DO POVO
A manutenção do benefício depende diretamente da regularidade dos documentos do titular Crédito: Crédito: Divulgação, GOV

programa Gás do Povo segue como um importante aliado no orçamento das famílias de menor renda em 2026, garantindo o acesso ao botijão de gás de cozinha de 13 quilos a cerca de 14 milhões de famílias beneficiárias. O vale de outubro estará disponível a partir do sábado (10/10).

Para ter acesso à política pública do governo federal, é preciso estar devidamente inscrito no Cadastro Único com dados renovados nos últimos 24 meses e possuir rendimento familiar por pessoa de no máximo meio salário mínimo.

Guia do Gás do Povo para evitar taxas

A liberação do lote de setembro do Gás do Povo começa no dia 10 em Salvador e no interior da Bahia. por Crédito: Ricardo Stuckert, PR
O beneficiário pode liberar o botijão de 13 kg usando o cartão do Bolsa Família, cartão da Caixa ou CPF com SMS. por Crédito: Divulgação, GOV
Para garantir 100% de gratuidade, o morador deve buscar a recarga pessoalmente levando o vasilhame de ferro vazio. por Crédito: Divulgação, GOV
Fique atento pois o programa cobre apenas o combustível; se pedir teleentrega, a distribuidora pode cobrar o frete. por Crédito: Divulgação, GOV
Os pontos de troca credenciados na Bahia podem ser consultados no aplicativo oficial ou no Portal Cidadão da Caixa. por Crédito: Helano Stuckert,MDS
O prazo de retirada vai até 9 de outubro e o benefício não acumula, sendo cancelado se não for retirado a tempo.  por AGENCIA BRASIL
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A liberação do lote de setembro do Gás do Povo começa no dia 10 em Salvador e no interior da Bahia. por Crédito: Ricardo Stuckert, PR

Regra das datas e intervalo dos pagamentos

Sem necessidade de cadastramento individualizado, a seleção é feita mensalmente pelo próprio governo com base nas informações do CadÚnico, priorizando lares com dois ou mais membros beneficiários do Bolsa Família e conforme o orçamento do programa.

Os vales digitais ficam disponíveis todo dia 10. O intervalo de entrega varia: lares com dois ou três moradores recebem um vale a cada três meses, ao passo que famílias com quatro ou mais pessoas têm direito a um vale a cada dois meses, desde que mantidas as regras do programa.

Veja como funciona o novo voucher e a retirada do Gás do Povo

Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
Governo Federal consolida a transição do antigo Auxílio Gás para o modelo de voucher do Gás do Povo em todo o país. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Cada voucher possui uma data de validade específica que varia conforme o tamanho da família. Ricardo Stuckert/PR  por AGENCIA BRASIL
Logística de abastecimento: programa prevê a entrega de até seis botijões por ano para as famílias mais numerosas. Reprodução/Ministério de Minas e Energia por AGENCIA BRASIL
Novo valor reajustado em maio garante que famílias de 22 estados não precisem completar o preço do botijão do próprio bolso. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
Dinheiro na conta ficou no passado: entenda por que o governo substituiu o depósito em espécie por recargas diretas de botijão. Marcello Casal Jr/Agência Brasil por AGENCIA BRASIL
O cartão do Bolsa Família continua sendo a principal chave de acesso para garantir o novo voucher do Gás do Povo. Lyon Santos/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL
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Identificação clara: saiba como localizar as revendas credenciadas para trocar seu voucher pelo botijão cheio. Roberta Aline/Ministério do Desenvolvimento Social por AGENCIA BRASIL

O que impede o recebimento do vale no comércio

A manutenção do benefício depende diretamente da regularidade dos documentos do titular. A presença de pendências no CPF do Responsável Familiar junto à Receita Federal resulta na suspensão do vale.

Outros fatores de impedimento automático incluem registros com indício de óbito do titular no sistema ou pendências por Averiguação Cadastral, situação que exige o comparecimento da família para atualizar as informações e destravar a concessão do apoio financeiro.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

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Opções de pagamento e validação por SMS

A busca por pontos de venda credenciados pode ser feita no site oficial do MDS (gasdopovo.mds.gov.br), no Portal Cidadão da Caixa ou pelo aplicativo Meu Social para celulares Android e iOS. Para efetivar o resgate do botijão de 13 quilos na revenda, a família pode apresentar o cartão com chip do Bolsa Família ou o cartão de débito da Caixa. Outra alternativa prática é a validação pelo CPF do responsável acompanhado de um código temporário enviado por SMS para o telefone celular registrado junto à Caixa.

Perfil dos beneficiários do programa

Com um alcance de aproximadamente 44 milhões de brasileiros, o Gás do Povo chega a mais de 14 milhões de lares em situação de vulnerabilidade. Um detalhe marcante na estrutura social dessas famílias é a presença feminina no comando da renda: no balanço de setembro, as mulheres respondiam como responsáveis familiares por mais de 13,7 milhões de benefícios liberados, contra cerca de 999,5 mil chefiados por homens.

Tags:

Brasil Governo Federal Gás Benefício Bolsa Familia Politica Cadunico

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