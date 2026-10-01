POLÍTICAS SOCIAIS

Saiba quem tem direito ao vale do programa Gás do Povo e como retirar o benefício em outubro

Auxílio do governo federal disponibiliza vales periódicos para compra de gás de 13 quilos a famílias cadastradas no CadÚnico

Matheus Marques

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 20:00

A manutenção do benefício depende diretamente da regularidade dos documentos do titular Crédito: Crédito: Divulgação, GOV

O programa Gás do Povo segue como um importante aliado no orçamento das famílias de menor renda em 2026, garantindo o acesso ao botijão de gás de cozinha de 13 quilos a cerca de 14 milhões de famílias beneficiárias. O vale de outubro estará disponível a partir do sábado (10/10).

Para ter acesso à política pública do governo federal, é preciso estar devidamente inscrito no Cadastro Único com dados renovados nos últimos 24 meses e possuir rendimento familiar por pessoa de no máximo meio salário mínimo.

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Regra das datas e intervalo dos pagamentos

Sem necessidade de cadastramento individualizado, a seleção é feita mensalmente pelo próprio governo com base nas informações do CadÚnico, priorizando lares com dois ou mais membros beneficiários do Bolsa Família e conforme o orçamento do programa.

Os vales digitais ficam disponíveis todo dia 10. O intervalo de entrega varia: lares com dois ou três moradores recebem um vale a cada três meses, ao passo que famílias com quatro ou mais pessoas têm direito a um vale a cada dois meses, desde que mantidas as regras do programa.

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O que impede o recebimento do vale no comércio

A manutenção do benefício depende diretamente da regularidade dos documentos do titular. A presença de pendências no CPF do Responsável Familiar junto à Receita Federal resulta na suspensão do vale.

Outros fatores de impedimento automático incluem registros com indício de óbito do titular no sistema ou pendências por Averiguação Cadastral, situação que exige o comparecimento da família para atualizar as informações e destravar a concessão do apoio financeiro.

Opções de pagamento e validação por SMS

A busca por pontos de venda credenciados pode ser feita no site oficial do MDS (gasdopovo.mds.gov.br), no Portal Cidadão da Caixa ou pelo aplicativo Meu Social para celulares Android e iOS. Para efetivar o resgate do botijão de 13 quilos na revenda, a família pode apresentar o cartão com chip do Bolsa Família ou o cartão de débito da Caixa. Outra alternativa prática é a validação pelo CPF do responsável acompanhado de um código temporário enviado por SMS para o telefone celular registrado junto à Caixa.

Perfil dos beneficiários do programa