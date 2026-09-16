ALÉM DA MALA

Saída fiscal cresce 80% em cinco anos, mas Receita diz que dado inclui brasileiros que já viviam no exterior

Declarações passaram de 25.680 em 2021 para 46.188 até julho de 2026; parte do avanço está relacionada à regularização de contribuintes que já moravam fora do Brasil

Juliana Rodrigues

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:00

O salto na saída fiscal mostra que o brasileiro aprendeu a organizar o patrimônio antes de fechar as malas. Crédito: Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O número de declarações de saída definitiva do país aumentou nos últimos cinco anos, mas o dado não significa que todos esses contribuintes tenham deixado o Brasil no período. A Receita Federal esclarece que parte do crescimento está relacionada à regularização de brasileiros que já viviam no exterior e ainda não haviam formalizado a mudança de residência fiscal.



Regularização e profissionalização do contribuinte

O número de declarações de saída definitiva passou de 25.680 em 2021 para 46.188 até julho de 2026, segundo dados do painel da Receita Federal citados em levantamento do InfoMoney. O crescimento é de cerca de 80% no período.



A Receita Federal, porém, faz uma ressalva importante sobre a interpretação dos números. Em nota publicada em agosto, o órgão afirmou que o aumento das regularizações não significa que esses contribuintes tenham deixado o país nesses anos. Segundo a Receita, parte do movimento corresponde a brasileiros que já estavam no exterior e passaram a regularizar a situação fiscal.

O órgão também relaciona parte desse processo a ações de orientação e a medidas adotadas nos últimos anos para atualização ou repatriação de ativos mantidos no exterior.

A armadilha de focar apenas no imposto

A saída fiscal não significa simplesmente deixar de pagar impostos no Brasil. A mudança de residência fiscal altera a forma como os rendimentos do contribuinte são tratados pela legislação brasileira.

A Receita Federal informa que os procedimentos são obrigatórios para quem deixa o país em caráter definitivo. O contribuinte deve comunicar a saída, entregar a Declaração de Saída Definitiva do País, pagar o imposto devido em quota única e avisar as fontes pagadoras para que façam a retenção conforme as regras aplicáveis ao não residente.

Além disso, a tributação pode variar conforme a origem dos rendimentos. Segundo a Receita, rendimentos recebidos por não residentes de fontes situadas no Brasil são tributados exclusivamente na fonte, enquanto rendimentos de fontes situadas no exterior não são alcançados pela tributação brasileira, observadas as regras específicas e os acordos internacionais aplicáveis.

Mudança física não anula obrigações com o Fisco

Um dos pontos centrais para quem deixa o Brasil é diferenciar a mudança de residência física da mudança de residência fiscal. A Receita considera não residente quem deixa o país em caráter permanente ou quem passa à condição de não residente depois de 12 meses consecutivos de ausência, caso não tenha feito a comunicação de saída definitiva.

A formalização envolve a Comunicação de Saída Definitiva do País e, no ano seguinte, a Declaração de Saída Definitiva do País. A Receita orienta ainda que o contribuinte comunique a condição de não residente às fontes pagadoras.

Os riscos da dupla tributação e o passivo oculto

A situação tributária de quem vive fora do Brasil depende também do país de destino e da origem dos rendimentos. O Brasil mantém acordos para evitar a dupla tributação com diversos países, com regras específicas para definir a residência fiscal e o tratamento de determinados rendimentos.

Quando a saída definitiva não é formalizada, a própria Receita prevê regras específicas de tributação. Durante os primeiros 12 meses de ausência, os rendimentos de fontes no Brasil seguem tratamento de residente, enquanto os rendimentos de fontes no exterior também podem permanecer sujeitos à tributação brasileira conforme as regras aplicáveis.

A Receita também afirma que monitora situações em que contribuintes possam tentar simular domicílio no exterior sem correspondência com a realidade, inclusive para evitar o cumprimento das regras tributárias brasileiras.