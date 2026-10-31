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Saiu o calendário do Pé-de-Meia para novembro, saiba quando a parcela cai na conta

Repasses do incentivo de frequência escolar começam no dia 19 e contemplam alunos do ensino médio e EJA inscritos no CadÚnico

  • Foto do(a) author(a) Matheus Marques

  • Matheus Marques

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:00

Programa Pé-de-Meia
Somando todos os incentivos da Lei 14.818/2024, o estudante pode juntar até R$ 9.200 Crédito: Divulgação

Estudantes da rede pública que mantiveram a presença nas aulas em pelo menos 80% recebem um novo alívio financeiro nesta nova fase de repasses do programa Pé-de-Meia. Segundo o calendário de pagamento do programa, a distribuição do dinheiro será feita de forma escalonada entre os dias 23 e 30 de novembro, obedecendo ao mês de aniversário de cada jovem.

Criado para combater a evasão e incentivar a conclusão dos estudos em todo o país, o benefício paga neste mês de novembro a oitava parcela do Incentivo Frequência. Segundo informações do Governo, o programa já atende mais de 7 milhões de jovens.

Pé-de-Meia bloqueado? Veja as regras de liberação e como sacar o saldo

O saldo do seu Pé-de-Meia está bloqueado no aplicativo? Entenda os motivos técnicos do travamento. por Foto: MEC/Divulgação
O bloqueio ocorre por falta de autorização, erro nos dados escolares, pendência no CadÚnico ou baixa frequência. por Joel Rodrigues/Agência Brasil
O valor é depositado exclusivamente em uma conta poupança digital automática, e não na conta corrente padrão. por Shutterstock
Para transferir ou sacar, o estudante precisa acessar especificamente a aba da poupança digital no app Caixa Tem. por Secom/CAV
Menores de 18 anos que moram com os pais têm liberação rápida clicando em "Autorizar movimentação" no Caixa Tem. por Divulgação
O aplicativo não valida o vínculo de avós e tios; nesses casos, a liberação exige ida presencial à Caixa. por Otávio Santos/Divulgação
Para destravar o saldo na agência bancária, o tutor legal alternativo deve obrigatoriamente levar o termo de guarda. por Otávio Santos/Secom PMS
Uma única letra errada na matrícula escolar trava o benefício; as informações da escola devem espelhar a Receita Federal. por Divulgação
Se o bloqueio for por estouro no limite de renda, a atualização no CRAS não dá direito a receber parcelas retroativas. por Douglas Lopes/Divulgação
Descubra o motivo exato pelo app Jornada Estudante (MEC) ou ligue 121 (MDS) antes de enfrentar filas presenciais. por Divulgação
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O saldo do seu Pé-de-Meia está bloqueado no aplicativo? Entenda os motivos técnicos do travamento. por Foto: MEC/Divulgação

Calendário detalhado de depósitos em novembro

Os valores entram direto na conta aberta na Caixa Econômica Federal em nome do aluno. A liberação começa no dia 23 de novembro para quem nasceu em janeiro e fevereiro, seguindo para os aniversariantes de março e abril no dia 24, e maio e junho no dia 25.

Os jovens nascidos em julho e agosto recebem no dia 26, enquanto os de setembro e outubro têm acesso no dia 27. A fila de depósitos fecha em 30 de novembro para os nascidos em novembro e dezembro.

Alunos com dados cadastrais atualizados pelas escolas e que estão cadastrados desde o começo do ano, podem sacar parcelas retroativas e valores de matrícula referentes a 2026.

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De quanto é o pagamento e como funciona o saque

Somando todos os incentivos da Lei 14.818/2024, o estudante pode juntar até R$ 9.200 ao longo do curso. No ensino médio regular, são R$ 200 de matrícula por ano, R$ 1.800 de frequência em nove parcelas de R$ 200, R$ 1.000 por ano concluído e R$ 200 pelo Enem.

Na EJA, são R$ 200 de matrícula, até R$ 900 por semestre para frequência (quatro parcelas de R$ 225), R$ 3.000 no final da formação e R$ 200 pelo Enem. Enquanto o dinheiro da matrícula e da frequência pode ser movimentado na hora, os prêmios da aprovação e do Enem ficam trancados em uma poupança até a formatura.

Regras do programa para receber o dinheiro

Para manter o benefício ativo, o estudante precisa ter CPF regular, estar com a família cadastrada no CadÚnico dentro do limite de renda exigido e ter entre 14 e 24 anos (ou 19 a 24 anos no caso da EJA). Na parte escolar, a regra exige presença em pelo menos 80% das aulas, aprovação de ano e participação no Enem ao fim do ensino médio.

Tags:

Economia Educação Benefício Estudante Politica Pé-de-meia Cadunico

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