Saiu o calendário do Pé-de-Meia para novembro, saiba quando a parcela cai na conta

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Matheus Marques
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:00
Estudantes da rede pública que mantiveram a presença nas aulas em pelo menos 80% recebem um novo alívio financeiro nesta nova fase de repasses do programa Pé-de-Meia. Segundo o calendário de pagamento do programa, a distribuição do dinheiro será feita de forma escalonada entre os dias 23 e 30 de novembro, obedecendo ao mês de aniversário de cada jovem.
Criado para combater a evasão e incentivar a conclusão dos estudos em todo o país, o benefício paga neste mês de novembro a oitava parcela do Incentivo Frequência. Segundo informações do Governo, o programa já atende mais de 7 milhões de jovens.
Pé-de-Meia bloqueado? Veja as regras de liberação e como sacar o saldo
Os valores entram direto na conta aberta na Caixa Econômica Federal em nome do aluno. A liberação começa no dia 23 de novembro para quem nasceu em janeiro e fevereiro, seguindo para os aniversariantes de março e abril no dia 24, e maio e junho no dia 25.
Os jovens nascidos em julho e agosto recebem no dia 26, enquanto os de setembro e outubro têm acesso no dia 27. A fila de depósitos fecha em 30 de novembro para os nascidos em novembro e dezembro.
Alunos com dados cadastrais atualizados pelas escolas e que estão cadastrados desde o começo do ano, podem sacar parcelas retroativas e valores de matrícula referentes a 2026.
Somando todos os incentivos da Lei 14.818/2024, o estudante pode juntar até R$ 9.200 ao longo do curso. No ensino médio regular, são R$ 200 de matrícula por ano, R$ 1.800 de frequência em nove parcelas de R$ 200, R$ 1.000 por ano concluído e R$ 200 pelo Enem.
Na EJA, são R$ 200 de matrícula, até R$ 900 por semestre para frequência (quatro parcelas de R$ 225), R$ 3.000 no final da formação e R$ 200 pelo Enem. Enquanto o dinheiro da matrícula e da frequência pode ser movimentado na hora, os prêmios da aprovação e do Enem ficam trancados em uma poupança até a formatura.
Para manter o benefício ativo, o estudante precisa ter CPF regular, estar com a família cadastrada no CadÚnico dentro do limite de renda exigido e ter entre 14 e 24 anos (ou 19 a 24 anos no caso da EJA). Na parte escolar, a regra exige presença em pelo menos 80% das aulas, aprovação de ano e participação no Enem ao fim do ensino médio.