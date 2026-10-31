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Saiu o calendário do Pé-de-Meia para novembro, saiba quando a parcela cai na conta

Repasses do incentivo de frequência escolar começam no dia 19 e contemplam alunos do ensino médio e EJA inscritos no CadÚnico

Matheus Marques

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:00

Somando todos os incentivos da Lei 14.818/2024, o estudante pode juntar até R$ 9.200 Crédito: Divulgação

Estudantes da rede pública que mantiveram a presença nas aulas em pelo menos 80% recebem um novo alívio financeiro nesta nova fase de repasses do programa Pé-de-Meia. Segundo o calendário de pagamento do programa, a distribuição do dinheiro será feita de forma escalonada entre os dias 23 e 30 de novembro, obedecendo ao mês de aniversário de cada jovem.

Criado para combater a evasão e incentivar a conclusão dos estudos em todo o país, o benefício paga neste mês de novembro a oitava parcela do Incentivo Frequência. Segundo informações do Governo, o programa já atende mais de 7 milhões de jovens.

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Calendário detalhado de depósitos em novembro

Os valores entram direto na conta aberta na Caixa Econômica Federal em nome do aluno. A liberação começa no dia 23 de novembro para quem nasceu em janeiro e fevereiro, seguindo para os aniversariantes de março e abril no dia 24, e maio e junho no dia 25.

Os jovens nascidos em julho e agosto recebem no dia 26, enquanto os de setembro e outubro têm acesso no dia 27. A fila de depósitos fecha em 30 de novembro para os nascidos em novembro e dezembro.

Alunos com dados cadastrais atualizados pelas escolas e que estão cadastrados desde o começo do ano, podem sacar parcelas retroativas e valores de matrícula referentes a 2026.

De quanto é o pagamento e como funciona o saque

Somando todos os incentivos da Lei 14.818/2024, o estudante pode juntar até R$ 9.200 ao longo do curso. No ensino médio regular, são R$ 200 de matrícula por ano, R$ 1.800 de frequência em nove parcelas de R$ 200, R$ 1.000 por ano concluído e R$ 200 pelo Enem.

Na EJA, são R$ 200 de matrícula, até R$ 900 por semestre para frequência (quatro parcelas de R$ 225), R$ 3.000 no final da formação e R$ 200 pelo Enem. Enquanto o dinheiro da matrícula e da frequência pode ser movimentado na hora, os prêmios da aprovação e do Enem ficam trancados em uma poupança até a formatura.

Regras do programa para receber o dinheiro