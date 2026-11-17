ECONOMIA

Salário mínimo 2027 tem novo valor estimado após reeleição de Lula; confira

Proposta do governo federal prevê aumento de R$ 120 em relação ao piso atual, mas valor ainda depende da inflação acumulada até novembro de 2026

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:40

Salário Crédito: Divulgação, Câmara dos Deputados

O salário mínimo brasileiro poderá passar dos atuais R$ 1.621 para R$ 1.741 em 2027. A estimativa representa um acréscimo de R$ 120 e consta no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), apresentado pelo governo federal em agosto deste ano. O valor, no entanto, ainda não está confirmado e poderá sofrer alterações até a definição oficial do novo piso nacional.

A projeção foi divulgada pelo Ministério da Fazenda como parte do planejamento das contas públicas para o próximo ano. Na ocasião, o ministro Dario Durigan afirmou que a política de valorização do salário mínimo busca favorecer principalmente a população de menor renda, além de repercutir nos pagamentos previdenciários e nos benefícios sociais.

“O reajuste está dentro do nosso espírito de privilegiar a população mais carente, vai também para a previdência e benefícios sociais com anexação ao salário mínimo”, afirmou à imprensa.

A nova estimativa representa uma revisão em relação ao valor de R$ 1.717 que havia sido indicado anteriormente no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), encaminhado ao Congresso Nacional em abril.

Salário mínimo projetado em R$ 1.741 eleva benefícios sociais e previdenciários 1 de 7

Como é calculado o salário mínimo de 2027?

O reajuste do piso nacional segue uma fórmula que considera a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes.

Dessa forma, para estabelecer o salário mínimo de 2027, entram no cálculo a inflação acumulada em 12 meses até novembro de 2026 e a variação do PIB brasileiro registrada em 2025.

É justamente por depender do resultado definitivo da inflação que os R$ 1.741 ainda são apenas uma previsão. O governo utiliza estimativas econômicas para elaborar o Orçamento, mas o montante poderá ser atualizado quando o INPC efetivo for divulgado.

Quem recebe o impacto do aumento do salário mínimo?

A elevação do piso nacional não beneficia apenas os trabalhadores contratados com remuneração equivalente ao mínimo. A atualização também interfere diretamente nos pagamentos de aposentadorias, pensões e benefícios assistenciais que utilizam esse valor como referência.

Entre os grupos e setores afetados estão:

Trabalhadores: quem recebe um salário mínimo terá a remuneração mensal reajustada;

Aposentados e pensionistas: benefícios previdenciários vinculados ao piso acompanham a atualização;

Beneficiários da assistência social: pagamentos calculados com base no mínimo também podem ser reajustados;

Governo federal: o aumento eleva as despesas obrigatórias relacionadas aos benefícios e pagamentos vinculados ao piso.

Governo projeta superávit nas contas públicas em 2027

A proposta orçamentária para 2027 também estabelece uma meta de superávit primário equivalente a 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). O indicador corresponde à diferença entre as receitas e as despesas do governo, desconsiderando os gastos com juros da dívida pública.

O planejamento prevê um resultado ajustado acima do centro da meta fiscal. A apuração, entretanto, considera regras que permitem excluir determinadas despesas do cálculo, conforme os critérios estabelecidos para o cumprimento do objetivo.