BOLSO E DIREITOS

Salário mínimo pode subir para R$ 1.741 em 2027 e acrescentar R$ 1.440 à renda anual de quem recebe o piso

Projeção prevê aumento de R$ 120 por mês e afeta aposentadorias do INSS, BPC e valor mínimo do seguro-desemprego

Juliana Rodrigues

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 19:14

Retrato do mercado de trabalho brasileiro mostra uma ampla maioria concentrada nos menores níveis de remuneração Crédito: Divulgação, Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, enviado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, estima o salário mínimo em R$ 1.741 a partir de janeiro do próximo ano. A proposta representa uma alta nominal de R$ 120 sobre o piso atual, de R$ 1.621, e, se confirmada, elevará o valor mínimo de aposentadorias e pensões do INSS, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do seguro-desemprego. O valor definitivo ainda dependerá da inflação medida pelo INPC até novembro.

Salário mínimo projetado em R$ 1.741 eleva benefícios sociais e previdenciários 1 de 7

R$ 1.440 a mais em 12 meses no orçamento familiar

Caso a projeção se confirme, quem recebe um salário mínimo terá um acréscimo nominal de R$ 120 por mês. Em 12 meses, esse reforço soma R$ 1.440, antes de eventuais descontos e sem contabilizar parcelas extras, como o 13º salário dos trabalhadores formais e dos previdenciários.

O aumento alcançaria diretamente os beneficiários do BPC, pago a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. Como o benefício é fixado por lei em exatamente um salário mínimo nacional (sem direito a 13º), a parcela mensal passaria para R$ 1.741.

Seguro-desemprego ganha novo piso e aposentadorias acima do mínimo têm regra própria

Para o trabalhador formal, caso o novo piso seja confirmado, a mudança estabelecerá R$ 1.741 como o menor valor de cada parcela do seguro-desemprego. O montante recebido por quem é demitido sem justa causa, porém, continua dependendo da média salarial anterior e das faixas de cálculo definidas pelo Ministério do Trabalho.



Já os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo não terão necessariamente o mesmo reajuste de 7,4% projetado para o piso nacional. Para esse público, a correção segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com aplicação proporcional para benefícios concedidos ao longo do ano anterior.



Quando o novo salário mínimo será confirmado?

A cifra de R$ 1.741 ainda é uma estimativa orçamentária. O valor definitivo dependerá do INPC acumulado até novembro de 2026 e da aplicação da regra de valorização do salário mínimo, que considera também o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025, com ganho real limitado a 2,5%. Se confirmado, o novo piso começará a valer em janeiro de 2027.

