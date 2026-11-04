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Salário mínimo pode subir para R$ 1.741 em 2027 e acrescentar R$ 1.440 à renda anual de quem recebe o piso

Projeção prevê aumento de R$ 120 por mês e afeta aposentadorias do INSS, BPC e valor mínimo do seguro-desemprego

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 19:14

Retrato do mercado de trabalho brasileiro mostra uma ampla maioria concentrada nos menores níveis de remuneração.
Retrato do mercado de trabalho brasileiro mostra uma ampla maioria concentrada nos menores níveis de remuneração Crédito: Divulgação, Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027, enviado pelo Governo Federal ao Congresso Nacional, estima o salário mínimo em R$ 1.741 a partir de janeiro do próximo ano. A proposta representa uma alta nominal de R$ 120 sobre o piso atual, de R$ 1.621, e, se confirmada, elevará o valor mínimo de aposentadorias e pensões do INSS, do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e do seguro-desemprego. O valor definitivo ainda dependerá da inflação medida pelo INPC até novembro.

Salário mínimo projetado em R$ 1.741 eleva benefícios sociais e previdenciários

O Projeto de Lei Orçamentária de 2027 prevê o salário mínimo em R$ 1.741 a partir de janeiro do próximo ano. por Reprodução
O reajuste estimado representa um aumento nominal de 7,4% em relação ao piso projetado para o ciclo anterior. por Banco de Imagens
O acréscimo de R$ 120 por mês garante um ganho acumulado de R$ 1.440 em 12 meses no orçamento do trabalhador e do segurado. por Foto: Gil Leonardi/Imprensa MG
O Benefício de Prestação Continuada para idosos e pessoas com deficiência de baixa renda acompanha o valor total do novo piso. por Crédito: Ilustração, IA
R$ 1.741 passa a ser a menor parcela paga ao trabalhador formal dispensado sem justa causa. por Marcello Casal Jr/Agencia Brasil
Aposentadorias e pensões do INSS acima do salário mínimo serão corrigidas exclusivamente pelo INPC do período. por Imagem gerada pela IA
O valor final de R$ 1.741 depende da inflação oficial acumulada até novembro de 2026 para ser sancionado pela Presidência. por Imagem gerada por IA
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O Projeto de Lei Orçamentária de 2027 prevê o salário mínimo em R$ 1.741 a partir de janeiro do próximo ano. por Reprodução

R$ 1.440 a mais em 12 meses no orçamento familiar

Caso a projeção se confirme, quem recebe um salário mínimo terá um acréscimo nominal de R$ 120 por mês. Em 12 meses, esse reforço soma R$ 1.440, antes de eventuais descontos e sem contabilizar parcelas extras, como o 13º salário dos trabalhadores formais e dos previdenciários.

O aumento alcançaria diretamente os beneficiários do BPC, pago a idosos a partir de 65 anos e pessoas com deficiência de baixa renda. Como o benefício é fixado por lei em exatamente um salário mínimo nacional (sem direito a 13º), a parcela mensal passaria para R$ 1.741.

Seguro-desemprego ganha novo piso e aposentadorias acima do mínimo têm regra própria

Para o trabalhador formal, caso o novo piso seja confirmado, a mudança estabelecerá R$ 1.741 como o menor valor de cada parcela do seguro-desemprego. O montante recebido por quem é demitido sem justa causa, porém, continua dependendo da média salarial anterior e das faixas de cálculo definidas pelo Ministério do Trabalho.

Já os aposentados e pensionistas que recebem acima do salário mínimo não terão necessariamente o mesmo reajuste de 7,4% projetado para o piso nacional. Para esse público, a correção segue o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), com aplicação proporcional para benefícios concedidos ao longo do ano anterior.

Quando o novo salário mínimo será confirmado?

A cifra de R$ 1.741 ainda é uma estimativa orçamentária. O valor definitivo dependerá do INPC acumulado até novembro de 2026 e da aplicação da regra de valorização do salário mínimo, que considera também o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2025, com ganho real limitado a 2,5%. Se confirmado, o novo piso começará a valer em janeiro de 2027.

Como se calcula o salário mínimo no Brasil?

O reajuste começa pela correção da inflação do ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Ou seja: o salário mínimo sempre precisa, no mínimo, repor o poder de compra perdido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Além da inflação, a regra atual prevê aumento real quando o PIB cresce. A fórmula usa o crescimento do PIB de dois anos antes. Exemplo: o salário de 2026 usa o PIB de 2024. por Imagem: MEE KO DONG | Shutterstock
Mesmo que o PIB cresça muito, a lei limita o ganho real a até 2,5% ao ano. Ou seja, mesmo com PIB alto, o reajuste não pode ultrapassar esse limite. por Shutterstock
O governo calcula a inflação + ganho real e envia a previsão no Projeto de Lei Orçamentária. Esse valor ainda depende de aprovação do Congresso. por Imagem: Singkham | Shutterstock
O salário mínimo só fica definitivo após: fechamento do INPC de janeiro a novembro, revisão da equipe econômica, decreto publicado em dezembro. por Imagem: Singkham | Shutterstock
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O reajuste começa pela correção da inflação do ano anterior, medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Ou seja: o salário mínimo sempre precisa, no mínimo, repor o poder de compra perdido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

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