Saldo do Pé-de-Meia bloqueado no aplicativo impede saque do benefício escolar

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Juliana Rodrigues
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 08:50
O bloqueio do saldo do Pé-de-Meia atinge estudantes e famílias por quatro motivos centrais que incluem a falta de autorização de menores, a divergência de dados na escola, as pendências no Cadastro Único (CadÚnico) e a frequência escolar abaixo de 80%. A verificação do motivo é feita pelo aplicativo Jornada Estudante antes de qualquer deslocamento presencial.
Pé-de-Meia bloqueado? Veja as regras de liberação e como sacar o saldo
O valor do Pé-de-Meia cai em uma conta poupança digital aberta automaticamente pela Caixa em nome do estudante, sem vinculação com a conta corrente padrão ou com o aplicativo do Bolsa Família. Para movimentar o recurso pelo Caixa Tem após a autorização do responsável, o aluno deve acessar especificamente a aba dessa poupança digital, onde o saldo fica disponível para transferências e saques.
No caso de alunos com menos de 18 anos que moram com os pais, a liberação do dinheiro ocorre sem atendimento presencial. O pai ou a mãe deve acessar o aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “Pé-de-Meia” e clicar na função “Autorizar movimentação” para liberar a conta do filho.
A liberação pelo aplicativo não abrange famílias em que o estudante está sob a responsabilidade de avós, tios ou outros tutores. Por exigência regulamentar da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Educação (MEC), o sistema do Caixa Tem reconhece apenas o vínculo com pais biológicos. Nesses casos, a liberação exige atendimento presencial em agência bancária com a apresentação de documento legal de guarda ou tutela.
Inconsistências no cadastro da instituição de ensino, como erros na digitação do nome do aluno, do nome da mãe ou do número de matrícula, impedem o pagamento. O benefício só é liberado quando as informações fornecidas pela escola coincidem integralmente com os dados registrados na Receita Federal.
Alterações no perfil de renda da família ou cadastros defasados no CadÚnico provocam a suspensão dos repasses pelo sistema. Nesses cenários, a liberação do benefício depende da atualização dos dados cadastrais junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.
A consulta da causa exata do bloqueio deve ser feita antes de ir à escola ou à agência bancária. O acompanhamento está disponível no aplicativo Jornada Estudante (MEC) e pelos telefones 121 (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, para o CadÚnico) e 0800 616161 (MEC).
Após a correção das informações na escola ou no aplicativo, o crédito das parcelas retidas e acumuladas entra no calendário do mês seguinte. No entanto, quando a suspensão ocorre por extrapolação do limite de renda no CadÚnico, a atualização no CRAS restabelece apenas os pagamentos futuros, sem garantia de ressarcimento retroativo referente ao período em que a família esteve fora dos critérios de elegibilidade.