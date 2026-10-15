DINHEIRO NA TELA

Saldo do Pé-de-Meia bloqueado no aplicativo impede saque do benefício escolar

Prazos e regras de autorização travam o repasse do programa. Veja o caminho para identificar a causa e liberar o pagamento pelo celular

Juliana Rodrigues

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 08:50

Pé-de-Meia bloqueado no Caixa Tem? Saiba como identificar o erro pelo celular e liberar o seu dinheiro. Crédito: Crédito: Ilustração, IA

O bloqueio do saldo do Pé-de-Meia atinge estudantes e famílias por quatro motivos centrais que incluem a falta de autorização de menores, a divergência de dados na escola, as pendências no Cadastro Único (CadÚnico) e a frequência escolar abaixo de 80%. A verificação do motivo é feita pelo aplicativo Jornada Estudante antes de qualquer deslocamento presencial.

Pé-de-Meia bloqueado? Veja as regras de liberação e como sacar o saldo 1 de 10

Movimentação exclusiva pela conta poupança digital

O valor do Pé-de-Meia cai em uma conta poupança digital aberta automaticamente pela Caixa em nome do estudante, sem vinculação com a conta corrente padrão ou com o aplicativo do Bolsa Família. Para movimentar o recurso pelo Caixa Tem após a autorização do responsável, o aluno deve acessar especificamente a aba dessa poupança digital, onde o saldo fica disponível para transferências e saques.

Liberação pelo aplicativo para pais biológicos

No caso de alunos com menos de 18 anos que moram com os pais, a liberação do dinheiro ocorre sem atendimento presencial. O pai ou a mãe deve acessar o aplicativo Caixa Tem, selecionar a opção “Pé-de-Meia” e clicar na função “Autorizar movimentação” para liberar a conta do filho.

Atendimento em agência para avós e tutores legais

A liberação pelo aplicativo não abrange famílias em que o estudante está sob a responsabilidade de avós, tios ou outros tutores. Por exigência regulamentar da Caixa Econômica Federal e do Ministério da Educação (MEC), o sistema do Caixa Tem reconhece apenas o vínculo com pais biológicos. Nesses casos, a liberação exige atendimento presencial em agência bancária com a apresentação de documento legal de guarda ou tutela.

Divergência nos dados entre escola e Receita Federal

Inconsistências no cadastro da instituição de ensino, como erros na digitação do nome do aluno, do nome da mãe ou do número de matrícula, impedem o pagamento. O benefício só é liberado quando as informações fornecidas pela escola coincidem integralmente com os dados registrados na Receita Federal.

Atualização do CadÚnico e renda familiar

Alterações no perfil de renda da família ou cadastros defasados no CadÚnico provocam a suspensão dos repasses pelo sistema. Nesses cenários, a liberação do benefício depende da atualização dos dados cadastrais junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

Canais oficiais de consulta e prazos de regularização

A consulta da causa exata do bloqueio deve ser feita antes de ir à escola ou à agência bancária. O acompanhamento está disponível no aplicativo Jornada Estudante (MEC) e pelos telefones 121 (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, para o CadÚnico) e 0800 616161 (MEC).