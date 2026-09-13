TRABALHO

Salvador tem 637 vagas de emprego a partir de segunda (14); telemarketing lidera oportunidades

Maior oferta é para operador de telemarketing e não exige experiência; há também vagas de primeiro emprego, estágio e para pessoas com deficiência

Mariana Rios

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 07:30

Operador de telemarketing Crédito: Divulgação/Portal CTB

Quem está em busca de uma oportunidade de trabalho em Salvador terá 637 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (14), por meio do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm).

A maior oferta ocorre na área de telemarketing. Entre as oportunidades, há 150 vagas para operador de telemarketing ativo e receptivo, além de outras 50 para operador de telemarketing ativo e 40 para atendimento receptivo. Algumas dessas funções não exigem experiência, o que amplia as possibilidades para quem procura o primeiro emprego.

Também há oportunidades voltadas ao primeiro emprego e a jovens aprendizes, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD). Neste último grupo, são 100 oportunidades para operador de telemarketing ativo e receptivo, também sem exigência de experiência.

A lista reúne ainda postos em áreas como comércio, alimentação, logística, administração, educação, tecnologia e serviços. Há vagas com salários informados de até R$ 3.148,76, além de benefícios.

Os candidatos interessados devem acessar o site Salvador Digital a partir das 17h deste domingo (13) para consultar as oportunidades e agendar o atendimento. O serviço pode ser realizado presencialmente ou de forma remota, via WhatsApp, conforme escolha feita no momento do agendamento.

Para as vagas que exigem experiência profissional, é necessário comprovar o período trabalhado na carteira de trabalho. Pessoas com deficiência visual podem fazer o agendamento pelo telefone (71) 3202-2005.