PREGÃO ONLINE

Santander leiloa imóveis na Bahia com lances a partir de R$ 24,9 mil

Catálogo inclui unidades na capital e no interior, mas exige atenção às regras de ocupação e pagamento

Juliana Rodrigues

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 22:10

Santander Crédito: Reprodução

Com lances iniciais a partir de R$ 24,9 mil, o Santander promove nesta terça-feira, 17 de novembro, às 10h, um leilão nacional online em parceria com a leiloeira Zuk. O evento reúne mais de 185 propriedades em 22 estados brasileiros com lances gerais que chegam a R$ 1,42 milhão em São Paulo e um piso nacional que inclui opções ainda mais acessíveis, como a unidade baiana. Para concorrer aos lotes, os interessados devem se cadastrar previamente na plataforma oficial e realizar a habilitação financeira antes do início das disputas.

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Oportunidades em Camaçari e no interior

Na Região Metropolitana de Salvador, consta no catálogo da Zuk uma casa em Camaçari com lance inicial de R$ 24.960. No interior baiano, a plataforma apresenta uma residência em Teolândia por R$ 46.806,09, além de opções em Serrinha e Irecê, com disponibilidade sujeita à manutenção do lote no sistema até a abertura do pregão.

Opções de casas e apartamentos em Salvador

Na capital, a vitrine listada inclui uma casa na Capelinha com lance inicial de R$ 77.376 e um apartamento em Pirajá com valor a partir de R$ 114.400.

Atenção ao status de ocupação e dívidas

O edital indica se o imóvel está vazio ou ocupado. Nos casos com moradores, a responsabilidade e os custos judiciais para a desocupação correm por conta do arrematante. Em contrapartida, conforme o padrão dos editais do banco, o Santander entrega as unidades com IPTU e condomínio quitados até a data do leilão, sem repassar débitos anteriores.

Formas de pagamento e financiamento

As regras variam por lote. Algumas unidades permitem financiamento bancário em até 420 meses, enquanto outras exigem pagamento integral à vista.

Custos extras e como participar