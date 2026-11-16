Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Juliana Rodrigues
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 22:10
Com lances iniciais a partir de R$ 24,9 mil, o Santander promove nesta terça-feira, 17 de novembro, às 10h, um leilão nacional online em parceria com a leiloeira Zuk. O evento reúne mais de 185 propriedades em 22 estados brasileiros com lances gerais que chegam a R$ 1,42 milhão em São Paulo e um piso nacional que inclui opções ainda mais acessíveis, como a unidade baiana. Para concorrer aos lotes, os interessados devem se cadastrar previamente na plataforma oficial e realizar a habilitação financeira antes do início das disputas.
Santander leiloa imóveis na Bahia
Na Região Metropolitana de Salvador, consta no catálogo da Zuk uma casa em Camaçari com lance inicial de R$ 24.960. No interior baiano, a plataforma apresenta uma residência em Teolândia por R$ 46.806,09, além de opções em Serrinha e Irecê, com disponibilidade sujeita à manutenção do lote no sistema até a abertura do pregão.
Na capital, a vitrine listada inclui uma casa na Capelinha com lance inicial de R$ 77.376 e um apartamento em Pirajá com valor a partir de R$ 114.400.
O edital indica se o imóvel está vazio ou ocupado. Nos casos com moradores, a responsabilidade e os custos judiciais para a desocupação correm por conta do arrematante. Em contrapartida, conforme o padrão dos editais do banco, o Santander entrega as unidades com IPTU e condomínio quitados até a data do leilão, sem repassar débitos anteriores.
As regras variam por lote. Algumas unidades permitem financiamento bancário em até 420 meses, enquanto outras exigem pagamento integral à vista.
O comprador deve incluir nas despesas a comissão de 5% do leiloeiro, impostos de transferência e taxas de cartório. Os interessados devem consultar os editais no site da Zuk (portalzuk.com.br) ou no portal Santander Imóveis para verificar as condições específicas de cada lote.