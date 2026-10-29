REGRA DE TRANSIÇÃO

Saque-aniversário do FGTS em até 5 parcelas é mantido por mais cinco meses

Conselho Curador adia para março de 2027 a redução do limite de antecipação, que passaria de cinco para três parcelas em novembro

Mariana Rios

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 19:02

Trabalhador pode continuar contratando até março de 2027 empréstimo a juros de 1,8% ao mês com teto de 5 parcelas Crédito: Agência Brasil

O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aprovou nesta quinta-feira (29) a prorrogação do prazo da regra de transição que reduz o limite de antecipações do saque-aniversário pelos trabalhadores. Pela regra original, a partir do dia 1º de novembro, o teto de antecipação seria reduzido de cinco parcelas/ano para três. Agora, a redução só entrará em vigor a partir de 31º de março de 2027.

A mudança significa que os trabalhadores poderão continuar contratando até março de 2027 essa modalidade atual, que permite que a classe antecipe cerca de 5 anos de saque-aniversário por meio de um empréstimo com instituições financeiras a juros de 1,8% ao mês. Ao aderir a essa modalidade, os optantes abrem mão de sacar o saldo total do FGTS em caso de demissão sem justa causa, com direito apenas à multa rescisória de 40%.

Até novembro de 2025, não havia limite para a antecipação do saque-aniversário. Após a implementação da restrição de cinco parcelas pelo Conselho do FGTS, o percentual do montante do FGTS sacado diretamente por trabalhadores saltou de 24% para 39%, enquanto o valor repassado para as instituições financeiras caiu de 76% para 61%.