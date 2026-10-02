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Saque-aniversário do FGTS libera dinheiro para nascidos em outubro; veja prazo e como sacar

Valor está disponível desde 1º de outubro para trabalhadores que aderiram à modalidade e pode ser movimentado pelo aplicativo do FGTS até 30 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:45

Siga passo a passo para obter mais dinheiro no final de julho
Liberação do saque-aniversário do FGTS para nascidos em outubro serve como reforço no orçamento para compras e quitação de dívidas. Crédito: Shutterstock

Nascidos em outubro já podem retirar o saque-aniversário do FGTS desde quinta-feira (1º). O recurso fica disponível para os trabalhadores que aderiram à modalidade e pode ser movimentado até 30 de dezembro de 2026.

Guia do Saque-Aniversário: calendário de outubro e uso do saldo

Nascidos em outubro ganham o direito de retirar a parcela anual do FGTS a partir desta quinta-feira. por Divulgação
Liberação de novos lotes do fundo injeta recursos imediatos na economia de proximidade e no varejo. por Joédson Alves/Agência Brasil
Consulta de saldos e solicitação de transferência são feitas sem burocracia por canais digitais. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Envio dos valores via Pix permite o uso instantâneo do dinheiro sem a cobrança de taxas bancárias. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Setores de vestuário e alimentação registram maior movimento com a entrada de recursos adicionais na praça. por Joédson Alves/Agência Brasil
Saldo do fundo funciona como uma alternativa para o alívio e a reorganização do orçamento familiar. por Joédson Alves/Agência Brasil
Dinheiro extra viabiliza o pagamento à vista de débitos antigos e garante descontos com credores. por José Cruz/Agência Brasil
Processo de saque é totalmente virtual e elimina a necessidade de deslocamento até as agências. por José Cruz/ Agência Brasil
Janela de três meses permite que o aniversariante planeje o melhor momento para fazer a retirada. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Beneficiários nascidos em agosto entram na reta final do prazo e têm apenas até o dia 30 para sacar. por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Valores não movimentados dentro do prazo estipulado retornam de forma automática para a conta vinculada do trabalhador. por Agência Brasil
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Nascidos em outubro ganham o direito de retirar a parcela anual do FGTS a partir desta quinta-feira. por Divulgação

Como funciona o resgate pelo aplicativo

O acesso ao dinheiro ocorre de forma digital, sem necessidade de ir a agências bancárias. Pelo aplicativo do FGTS, o trabalhador consulta o saldo disponível e pode indicar uma conta de sua titularidade em qualquer banco para receber o valor, sem custo. 

O saque-aniversário permite ao trabalhador retirar, anualmente, parte do saldo de sua conta do FGTS no mês de seu aniversário. O valor é calculado conforme uma alíquota, que varia de 5% a 50%, mais uma parcela adicional, de acordo com o saldo disponível.

O acesso ao dinheiro ocorre de forma digital, sem necessidade de ir a agências bancárias, e a transferência pode ser feita via Pix. O valor correspondente à alíquota do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica disponível na conta vinculada do trabalhador.

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Atenção aos prazos de outros meses

A liberação do lote de outubro ocorre enquanto trabalhadores nascidos em meses anteriores ainda estão dentro do prazo para movimentar os valores.

  • Nascidos em agosto: prazo final para o saque termina em 30 de outubro de 2026.
  • Nascidos em setembro: prazo final para o saque vai até 30 de novembro de 2026.
  • Nascidos em outubro: prazo de saque começou em 1º de outubro e segue até 30 de dezembro de 2026.

Se o trabalhador não movimentar o dinheiro dentro do período disponível, o valor retorna para a conta do FGTS e poderá ser movimentado nas hipóteses previstas em lei.

Tags:

Dinheiro Fgts Aniversário

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