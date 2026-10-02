Saque-aniversário do FGTS libera dinheiro para nascidos em outubro; veja prazo e como sacar

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Juliana Rodrigues
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:45
Nascidos em outubro já podem retirar o saque-aniversário do FGTS desde quinta-feira (1º). O recurso fica disponível para os trabalhadores que aderiram à modalidade e pode ser movimentado até 30 de dezembro de 2026.
Guia do Saque-Aniversário: calendário de outubro e uso do saldo
O acesso ao dinheiro ocorre de forma digital, sem necessidade de ir a agências bancárias. Pelo aplicativo do FGTS, o trabalhador consulta o saldo disponível e pode indicar uma conta de sua titularidade em qualquer banco para receber o valor, sem custo.
O saque-aniversário permite ao trabalhador retirar, anualmente, parte do saldo de sua conta do FGTS no mês de seu aniversário. O valor é calculado conforme uma alíquota, que varia de 5% a 50%, mais uma parcela adicional, de acordo com o saldo disponível.
O acesso ao dinheiro ocorre de forma digital, sem necessidade de ir a agências bancárias, e a transferência pode ser feita via Pix. O valor correspondente à alíquota do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço fica disponível na conta vinculada do trabalhador.
A liberação do lote de outubro ocorre enquanto trabalhadores nascidos em meses anteriores ainda estão dentro do prazo para movimentar os valores.
Se o trabalhador não movimentar o dinheiro dentro do período disponível, o valor retorna para a conta do FGTS e poderá ser movimentado nas hipóteses previstas em lei.