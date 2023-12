Segunda parcela do 13° é paga hoje

Trabalhadores contratados em regime de CLT e funcionários públicos receberão, nesta quarta-feira (20), a segunda parcela do 13º salário. A primeira parcela do benefício foi paga entre fevereiro e novembro, ou nas férias e aniversário do profissional.



O pagamento de hoje vem acompanhado do desconto da contribuição do INSS e do Imposto de Renda, se houver. Ambos os impostos são cobrados sobre o valor total.



Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o 13º deve injetar R$ 291 bilhões na economia brasileira este ano, o que representa 2,7% do PIB do país.