CUSTO DE VIDA

Sem auxílio-cuidador, famílias enfrentam dilema para manter pacientes acamados com apenas um salário mínimo

Com gastos elevados em remédios e fraldas, lares em todo o país lutam para custear cuidados básicos enquanto Justiça nega adicional do INSS para beneficiários do BPC

Juliana Rodrigues

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:00

Cuidadora de idosos processa sobrinha do casal que atendia, mas Justiça decide que ela não era a empregadora Crédito: Imagem gerada pela IA

Para milhares de famílias brasileiras, fazer o orçamento caber no mês é um desafio diário que exige escolhas difíceis. Em lares onde idosos ou pessoas com deficiência grave dependem do Benefício de Prestação Continuada (BPC), o valor de um salário mínimo (R$ 1.621) frequentemente precisa sustentar toda a casa e, ao mesmo tempo, arcar com fraldas, medicamentos e alimentação especial.

Famílias com beneficiários do BPC enfrentam altos custos sem o adicional do INSS 1 de 8

A rotina de quem abre mão de tudo para cuidar

A situação se torna ainda mais delicada quando o beneficiário perde a autonomia para tarefas básicas, como tomar banho ou se alimentar. Nesses casos, parentes em geral, mães ou filhas precisam deixar seus empregos para assumir o papel de cuidadoras em tempo integral. Sem uma renda extra para contratar ajuda profissional, a jornada diária torna-se exaustiva e impacta diretamente a qualidade de vida de toda a família.

O que diz a lei, a barreira do STF e a decisão do TRF6

Muitas dessas pessoas buscam o chamado "adicional de 25% por grande invalidez", conhecido popularmente como auxílio-cuidador. Contudo, a legislação e os tribunais mantêm o entendimento de que esse valor extra pertence exclusivamente a quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente.

A principal barreira jurídica é o Tema 1.095 do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou a tese de que a criação ou ampliação de benefícios depende obrigatoriamente de lei específica. Esse entendimento foi reafirmado pela 1ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), que negou o adicional a um beneficiário acamado do BPC.

Na decisão, os magistrados ressaltaram que, por se tratar de um amparo assistencial sem exigência de contribuição prévia à Previdência, a concessão do valor por via judicial violaria o princípio da reserva legal e a separação dos Poderes.

Proposta no Congresso busca alterar as regras

Essa limitação acaba sobrecarregando a rede pública de saúde e as entidades assistenciais, que passam a ser o único suporte para esses pacientes. Para tentar mudar esse cenário, tramita no Senado o Projeto de Lei 4.680/2024, de autoria do senador Romário (PL-RJ).

A proposta busca incluir o adicional de 25% para beneficiários do BPC que comprovem a necessidade de acompanhante e está sob a relatoria do senador Fabiano Contarato na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), devendo cumprir todas as etapas de votação antes de virar lei.