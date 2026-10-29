Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sem auxílio-cuidador, famílias enfrentam dilema para manter pacientes acamados com apenas um salário mínimo

Com gastos elevados em remédios e fraldas, lares em todo o país lutam para custear cuidados básicos enquanto Justiça nega adicional do INSS para beneficiários do BPC

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:00

Cuidadora de idosos processa sobrinha do casal que atendia, mas Justiça decide que ela não era a empregadora
Cuidadora de idosos processa sobrinha do casal que atendia, mas Justiça decide que ela não era a empregadora Crédito: Imagem gerada pela IA

Para milhares de famílias brasileiras, fazer o orçamento caber no mês é um desafio diário que exige escolhas difíceis. Em lares onde idosos ou pessoas com deficiência grave dependem do Benefício de Prestação Continuada (BPC), o valor de um salário mínimo (R$ 1.621) frequentemente precisa sustentar toda a casa e, ao mesmo tempo, arcar com fraldas, medicamentos e alimentação especial.

Famílias com beneficiários do BPC enfrentam altos custos sem o adicional do INSS

O salário mínimo de R$ 1.621 do BPC precisa cobrir despesas da casa, fraldas, remédios e alimentos especiais. por Crédito: Ilustração, IA
Familiares frequentemente deixam o emprego para atuar como cuidadores em tempo integral de idosos e pessoas com deficiência. por Crédito: Divulgação, Governo federal
O adicional de 25% por grande invalidez é garantido por lei apenas para aposentados por incapacidade permanente. por Crédito: Ilustração, IA
O Supremo Tribunal Federal determinou no Tema 1.095 que a ampliação de benefícios exige lei específica com fonte de custeio. por Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O tribunal reafirmou que o Judiciário não pode conceder o adicional ao BPC por falta de previsão na legislação. por Wilson Moreno/Secom/PMM
Por não exigir contribuição prévia à Previdência, o BPC possui regras próprias que impedem acréscimos automáticos. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
O PL 4.680/2024 busca autorizar o pagamento do adicional de 25% para beneficiários do BPC que necessitam de acompanhante. por Foto: Arquivo/Âncora1
A proposta segue em análise na Comissão de Direitos Humanos e precisa cumprir todas as etapas de votação para virar lei. por Imagem gerada por IA
1 de 8
O salário mínimo de R$ 1.621 do BPC precisa cobrir despesas da casa, fraldas, remédios e alimentos especiais. por Crédito: Ilustração, IA

A rotina de quem abre mão de tudo para cuidar

A situação se torna ainda mais delicada quando o beneficiário perde a autonomia para tarefas básicas, como tomar banho ou se alimentar. Nesses casos, parentes em geral, mães ou filhas precisam deixar seus empregos para assumir o papel de cuidadoras em tempo integral. Sem uma renda extra para contratar ajuda profissional, a jornada diária torna-se exaustiva e impacta diretamente a qualidade de vida de toda a família.

O que diz a lei, a barreira do STF e a decisão do TRF6

Muitas dessas pessoas buscam o chamado "adicional de 25% por grande invalidez", conhecido popularmente como auxílio-cuidador. Contudo, a legislação e os tribunais mantêm o entendimento de que esse valor extra pertence exclusivamente a quem recebe aposentadoria por incapacidade permanente.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Mudança para o BPC passa a incluir desligamento voluntário do Bolsa Família

Calendário de outubro do BPC movimenta o comércio de proximidade; veja as datas

BPC cortado por aumento de renda? Entenda quando o benefício corre risco

A principal barreira jurídica é o Tema 1.095 do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixou a tese de que a criação ou ampliação de benefícios depende obrigatoriamente de lei específica. Esse entendimento foi reafirmado pela 1ª Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6), que negou o adicional a um beneficiário acamado do BPC.

Na decisão, os magistrados ressaltaram que, por se tratar de um amparo assistencial sem exigência de contribuição prévia à Previdência, a concessão do valor por via judicial violaria o princípio da reserva legal e a separação dos Poderes.

Proposta no Congresso busca alterar as regras

Essa limitação acaba sobrecarregando a rede pública de saúde e as entidades assistenciais, que passam a ser o único suporte para esses pacientes. Para tentar mudar esse cenário, tramita no Senado o Projeto de Lei 4.680/2024, de autoria do senador Romário (PL-RJ).

A proposta busca incluir o adicional de 25% para beneficiários do BPC que comprovem a necessidade de acompanhante e está sob a relatoria do senador Fabiano Contarato na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH), devendo cumprir todas as etapas de votação antes de virar lei.

Como funciona a nova transição do Bolsa Família para o BPC

O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI
A nova regra elimina a necessidade de comparecer a órgãos municipais para cancelamento prévio. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
A mudança evita o travamento sistêmico e as rejeições automáticas nas análises do INSS. por José Cruz/Agência Brasil
O pedido de desligamento voluntário é feito no mesmo formulário de solicitação do BPC. por Lyon Santos/MDS
A solicitação digital pode ser realizada diretamente pelo aplicativo ou site Meu INSS. por Lyon Santos/MDS
O cidadão também pode fazer o requerimento por telefone através da Central 135. por AGENCIA BRASIL
O atendimento presencial continua disponível nas agências da Previdência Social de todo o país. por AGENCIA BRASIL
O solicitante do BPC deve ser obrigatoriamente o Responsável Familiar cadastrado no CadÚnico. por AGENCIA BRASIL
O Bolsa Família segue ativo durante a análise técnica para garantir a renda familiar. por AGENCIA BRASIL
O INSS desconsidera o Bolsa Família para apurar o limite de renda por pessoa. por AGENCIA BRASIL
Parcelas pagas na espera são deduzidas dos valores retroativos após a aprovação do BPC. por Wilson Moreno/Secom/PMM
1 de 11
O governo federal unificou os procedimentos de transição entre o Bolsa Família e o BPC. por IA/GEMINI

Tags:

Stf Inss Aposentadoria Benefício

Mais recentes

Imagem - Marca argentina de atum em lata suspende produção e afasta 60 funcionários

Marca argentina de atum em lata suspende produção e afasta 60 funcionários
Imagem - Mais de 171 mil vagas não exigem faculdade; veja as áreas com mais oportunidades e salário médio de R$ 2,5 mil

Mais de 171 mil vagas não exigem faculdade; veja as áreas com mais oportunidades e salário médio de R$ 2,5 mil
Imagem - Entenda as novas regras do MEI com perdão de dívidas do DAS e novos limites

Entenda as novas regras do MEI com perdão de dívidas do DAS e novos limites