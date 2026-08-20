MALABARISMO FINANCEIRO

Sem dinheiro para fechar o mês, 47% dos trabalhadores recorrem a empréstimos e trabalho extra para pagar as contas básicas

Com o orçamento apertado pelo custo de vida, profissionais relatam estresse, insônia e queda de produtividade

Maiara Baloni

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 15:54

Quase metade dos trabalhadores brasileiros precisa buscar renda extra ou crédito para conseguir arcar com as despesas básicas da família. Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Fazer o salário durar até os últimos dias do mês tem sido uma tarefa quase impossível para quem vive de renda fixa no Brasil. Para conseguir quitar as despesas mais básicas da casa, 47% dos trabalhadores precisam recorrer a bicos, jornadas extras ou empréstimos bancários. O cenário faz parte da Pesquisa de Saúde Financeira dos Trabalhadores, realizada pela Serasa Experian entre os dias 12 e 30 de junho deste ano com 1.008 profissionais em regimes CLT e PJ. O levantamento aponta ainda que, além dessa parcela que recorre ao socorro financeiro, outros 6% simplesmente chegam ao fim do mês sem dinheiro suficiente e sem qualquer alternativa extra para fechar as contas.

Essa dependência de crédito e bicos reflete um problema que segue constante no país, já que em 2025 o percentual dos que ficavam sem dinheiro chegava a 54%. Sem folga no orçamento, qualquer imprevisto empurra o trabalhador para o socorro financeiro, principalmente porque os maiores vilões do bolso são justamente os itens de sobrevivência diária. Tanto é que, na Bahia, esse sufoco aparece direto nas estatísticas, o estado tem 5,23 milhões de inadimplentes, de acordo com o Mapa da Inadimplência da Serasa. Além disso, a dependência dos bicos para fechar as contas coloca a Bahia com a terceira maior taxa de informalidade do Brasil (52,8%), segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), ficando atrás só do Maranhão (58,7%) e do Pará (58,5%).

Veja o salário médio do DF e dos estados do Brasil 1 de 27

Alimentação e contas da casa pesam no orçamento familiar

Esse descompasso fica evidente quando se olha para o destino da renda: a alimentação lidera a lista de despesas que mais pesam no bolso, citada por 78% dos entrevistados. Logo em seguida, o pagamento de água, luz e gás consome os recursos de 72% das famílias. As parcelas de financiamentos de imóveis ou veículos comprometem o orçamento de 44%, enquanto gastos com roupas e utilidades alcançam 43%. Para fechar a conta, o pagamento de empréstimos antigos pesa para 33% dos trabalhadores e os custos com estudos consomem 22%.

Reflexos da pressão financeira no trabalho e na saúde

Como as contas essenciais levam a maior parte dos recursos, o estresse de tentar equilibrar o orçamento acaba entrando junto com o trabalhador na empresa. Mais da metade dos entrevistados (51%) relata estresse durante o expediente por causa das pendências financeiras, e outros 46% apontam exaustão extrema e cansaço físico. Essa sobrecarga mental afeta a rotina produtiva: 35% sentem queda de concentração nas tarefas diárias, 33% perdem rendimento no serviço, 26% ficam mais irritados com colegas e 5% chegam a faltar ao trabalho.

Esse desgaste acumulado no expediente também não fica para trás na hora de bater o ponto e ir para casa. Entre as pessoas que enfrentaram problemas financeiros nos últimos cinco anos, 44% sofrem de insônia e outros 44% convivem com irritabilidade constante na convivência familiar. O levantamento identificou ainda queixas de dores físicas pelo corpo, mudanças bruscas de peso, quadros de depressão e afastamento do convívio com amigos e parentes.

NR-1 e o papel das empresas diante do endividamento

Diante do impacto direto das dívidas na saúde dos colaboradores, as empresas passaram a ter a obrigação de acompanhar de perto o bem-estar da equipe. A atualização da Norma Regulamentadora 1 (NR-1) passou a exigir que os empregadores façam a gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, o que inclui a pressão mental gerada pelo descontrole financeiro.