QUEM PRECISA DE LITORAL?

Sem mar por perto, por que Brasília é a quarta maior frota náutica do Brasil?

Estabilidade das águas e alto poder aquisitivo impulsionam frota de 52,5 mil embarcações registradas na Marinha

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 09:56

Mercado aquecido: Lago Paranoá atrai investimentos milionários em turismo, esportes e lazer no DF Crédito: Foto: José Cruz/ Agência Brasil

A presença de 52.533 embarcações registradas no Distrito Federal consolida a capital como o quarto maior polo náutico do Brasil e supera as capitais banhadas pelo mar, segundo dados da Marinha do Brasil. Mesmo situada no interior do Cerrado e distante do litoral, Brasília transformou o Lago Paranoá em um mercado milionário de turismo, lazer e esportes aquáticos impulsionado pela estabilidade das águas e pelo poder aquisitivo local.

As obras de Niemeyer que espelham templos do Rio Nilo 1 de 18

Frota do DF supera capitais litorâneas e movimenta milhões

Essa expressiva frota náutica de Brasília atrai milhares de navegadores semanalmente e reúne desde botes de apoio até iates e veleiros de alta performance. Dados da Capitania Fluvial, subordinada à Marinha do Brasil, mostram que a concentração impressiona até em clubes privados, o Iate Clube abriga, sozinho, 146 lanchas, 92 veleiros e 42 motos aquáticas.

A facilidade administrativa explica parte desse número. A Capitania Fluvial atende também municípios turísticos de Goiás e do entorno, o que centraliza processos mais ágeis e gera uma alta concentração formal no DF. Com essa dinamização, a circulação constante de embarcações em Brasília impulsiona uma vasta cadeia produtiva de marinas, escolas de navegação, mecânica especializada e turismo.

Manutenção de lancha no Paranoá exige alto investimento

As águas calmas e sem ressacas garantem ao Lago Paranoá vantagens operacionais que o mar aberto não consegue oferecer. O uso frequente do espelho d'água ao longo de todo o ano em pontos como a Ermida Dom Bosco, a Ponte JK e a Prainha barateia os custos de conservação das embarcações em Brasília, permitindo que velejadores e proprietários aproveitem o espaço com custos de manutenção reduzidos.

Os investimentos para ingressar no setor exigem orçamento expressivo, mas o mercado se adaptou com inovações financeiras:

Lanchas de entrada: R$ 50 mil a R$ 200 mil

Lanchas de médio porte: R$ 200 mil a R$ 700 mil

Veleiros de competição: acima de R$ 250 mil

Cotas compartilhadas: divisão de barcos de R$ 300 mil a R$ 500 mil em até 8 cotistas para diluir custos de marina

O teatro dos espíritos na capital federal 1 de 9

Cotas compartilhadas popularizam barcos e reforçam fiscalização

Essa estratégia de multipropriedade popularizou o acesso às embarcações em Brasília, atraindo servidores públicos, empresários e atletas que compartilham o mesmo espaço. Para atender esse ambiente em expansão, a frota náutica de Brasília movimenta serviços de marinheiros particulares, locações para eventos e valoriza a orla como um dos m2 comerciais mais cobiçados da região.

A segurança desse tráfego aquático intenso mobiliza fiscalizações rigorosas no Lago Paranoá. A Marinha do Brasil, em conjunto com o Batalhão Lacustre da PM e o Corpo de Bombeiros, exige habilitação de Arrais Amador, equipamentos de salvatagem em dia e aplicação do teste do etilômetro nos condutores.