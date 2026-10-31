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Santos Dumont criou avião de bambu e seda, decidiu não patentear a invenção e liberou os planos para quem quisesse construí-lo

Os desenhos do Demoiselle foram publicados em revista americana em 1910; história ganha destaque nos 120 anos do voo do 14-Bis

Amanda Cristina de Souza

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 10:24

Patrimônio da aviação: Relembre como o gesto generoso de Santos Dumont mudou os rumos dos voos no planeta Crédito: Divulgação

Os 120 anos do primeiro voo do 14-Bis, completados neste mês de outubro, resgatam um capítulo menos conhecido da trajetória de Santos Dumont. O inventor brasileiro decidiu não patentear o projeto do Demoiselle, pequeno avião desenvolvido nos anos seguintes, e permitiu que seus desenhos técnicos fossem divulgados gratuitamente. A iniciativa facilitou a reprodução da aeronave por outros fabricantes e entusiastas, ajudando a espalhar conhecimentos sobre aviação pelo mundo.



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Enquanto inventores e fabricantes disputavam patentes e mercados, Santos Dumont preferiu compartilhar sua criação. Mais de um século depois, essa escolha pode ser comparada à lógica do chamado "código aberto", que estimula o acesso e o compartilhamento de informações técnicas. O Demoiselle não foi apenas um marco da engenharia aeronáutica, mas também um exemplo de como o conhecimento pode avançar quando é colocado à disposição de outras pessoas.



A revolução dos desenhos do Demoiselle que ganharam o mundo

O monoplano Demoiselle surgiu em 1907 e ganhou versões aperfeiçoadas nos anos seguintes, tornando-se um dos precursores dos atuais ultraleves e um dos modelos pioneiros da fabricação de aeronaves em série. Com estrutura leve, que utilizava bambu e seda, o aparelho chamava a atenção pelo tamanho reduzido e pela proposta de tornar a aviação mais acessível. Em junho e julho de 1910, a revista americana Popular Mechanics publicou desenhos técnicos e instruções detalhadas para sua construção, depois que o inventor anunciou a intenção de disponibilizar os planos ao público.



A mentalidade de compartilhamento adotada pelo brasileiro antecipou princípios que, décadas depois, ganhariam força no desenvolvimento de tecnologias abertas. A divulgação dos desenhos estimulou reproduções em oficinas e garagens, inclusive nos Estados Unidos, enquanto a fabricante francesa Clément-Bayard produzia exemplares comerciais do Demoiselle. A própria revista americana, porém, alertava que a construção exigia conhecimentos mecânicos e cuidados técnicos. Os projetos eram acessíveis, mas transformar os desenhos em uma aeronave capaz de voar ainda exigia recursos e habilidade.

Santos Dumont abre mão da patente em meio à disputa pelo mercado

A decisão de não patentear o Demoiselle foi declarada publicamente pelo próprio inventor. Em 1909, Santos Dumont afirmou à imprensa francesa que qualquer interessado poderia construir sua aeronave e que não pretendia impedir sua reprodução. As declarações aparecem em uma pesquisa de doutorado da Universidade Federal Fluminense (UFF), baseada em jornais da época. Ao abrir mão da exclusividade sobre o projeto, o brasileiro permitiu que outras pessoas e empresas fabricassem suas próprias versões do aparelho.



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O contraste dessa postura humanista fica evidente quando comparado ao comportamento dos irmãos Wright. Os pioneiros norte-americanos registraram patentes relacionadas aos mecanismos de controle de suas aeronaves e travaram batalhas judiciais com concorrentes, como o também aviador Glenn Curtiss. A estratégia comercial dos irmãos, documentada pelo Escritório Alemão de Patentes e Marcas, revela uma diferença importante entre os inventores. Enquanto os Wright buscavam proteger seus direitos sobre determinadas tecnologias, Santos Dumont optou por permitir a livre reprodução do Demoiselle.



Um legado vivo nos 120 anos da aviação

O pioneirismo de Santos Dumont voltou a ser lembrado neste outubro, mês em que o Brasil celebra os 120 anos do primeiro voo do 14-Bis, realizado em 23 de outubro de 1906, no Campo de Bagatelle, em Paris. A importância histórica do feito motivou uma homenagem oficial no Senado Federal, no dia 21 de outubro de 2026. A sessão também celebrou o Dia do Aviador e o Dia da Força Aérea Brasileira, reforçando a memória de um inventor que continuou desenvolvendo novas soluções para o voo depois de sua conquista mais conhecida.



Sem a exclusividade de uma patente sobre o Demoiselle, os desenhos da aeronave cruzaram fronteiras e chegaram às mãos de outros interessados em construir e aperfeiçoar máquinas voadoras. A decisão de Santos Dumont não foi responsável, sozinha, pelo desenvolvimento da aviação moderna, mas ajudou a difundir conhecimentos em uma época de intensa experimentação tecnológica. Mais do que uma demonstração de generosidade, sua escolha mostrou que grandes invenções também podem ganhar força quando seus criadores abrem caminhos para que outras pessoas participem de sua evolução.

Do primeiro voo público com o 14-Bis em 1906 à produção em série do Demoiselle e à homenagem oficial no Senado Federal em 2026: confira os marcos dos 120 anos do legado de Santos Dumont Crédito: Ilustração, IA