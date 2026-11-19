SÓ FALTA A SANÇÃO

Senado acaba com obrigatoriedade de férias escolares durante a Copa Feminina de 2027

Projeto segue para sanção presidencial e devolve a estados, municípios e escolas privadas o poder de decidir se adaptam o calendário entre junho e julho do próximo ano

Matheus Marques

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 22:32

Com o novo texto aprovado pelos senadores, o alinhamento das férias ao Mundial deixa de ser impositivo e passa a ocorrer apenas na medida do possível Crédito: Divulgação

As redes de ensino públicas e privadas do país não serão mais obrigadas a paralisar as aulas durante todo o período da Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontece no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. O Senado aprovou nesta quarta-feira (18) o Projeto de Lei 3.481/2026, que revoga a exigência prevista na Lei 15.421, de 2026, e devolve aos sistemas educacionais a liberdade de escolher se ajustam ou não o recesso escolar ao torneio.

A matéria, de autoria da deputada Any Ortiz (PP-RS) e aprovada pela Câmara em agosto na forma de substitutivo do deputado Alex Manente (Cidadania-SP), segue agora para sanção presidencial.

Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil 1 de 8

O que muda na prática para escolas públicas e particulares

Pela redação da Lei 15.421, todas as instituições de ensino do Brasil precisariam reorganizar o calendário do primeiro semestre de 2027 para que o recesso cobrisse integralmente o intervalo entre a abertura e a final da competição.

Com o novo texto aprovado pelos senadores, o alinhamento das férias ao Mundial deixa de ser impositivo e passa a ocorrer apenas na medida do possível, cabendo a cada rede definir sua programação sem desrespeitar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que exige no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar e o cumprimento da carga horária mínima anual.

Por que o Senado defendeu a autonomia dos estados e municípios

Relatora da proposta no Senado, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) destacou em seu parecer favorável que impor um calendário único em todo o território nacional traria entraves administrativos e pedagógicos, sobretudo nas unidades da federação que não vão sediar partidas do campeonato.