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Matheus Marques
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 22:32
As redes de ensino públicas e privadas do país não serão mais obrigadas a paralisar as aulas durante todo o período da Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontece no Brasil entre 24 de junho e 25 de julho. O Senado aprovou nesta quarta-feira (18) o Projeto de Lei 3.481/2026, que revoga a exigência prevista na Lei 15.421, de 2026, e devolve aos sistemas educacionais a liberdade de escolher se ajustam ou não o recesso escolar ao torneio.
A matéria, de autoria da deputada Any Ortiz (PP-RS) e aprovada pela Câmara em agosto na forma de substitutivo do deputado Alex Manente (Cidadania-SP), segue agora para sanção presidencial.
Estádios da Copa do Mundo feminina de 2027 no Brasil
Pela redação da Lei 15.421, todas as instituições de ensino do Brasil precisariam reorganizar o calendário do primeiro semestre de 2027 para que o recesso cobrisse integralmente o intervalo entre a abertura e a final da competição.
Com o novo texto aprovado pelos senadores, o alinhamento das férias ao Mundial deixa de ser impositivo e passa a ocorrer apenas na medida do possível, cabendo a cada rede definir sua programação sem desrespeitar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que exige no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar e o cumprimento da carga horária mínima anual.
Relatora da proposta no Senado, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) destacou em seu parecer favorável que impor um calendário único em todo o território nacional traria entraves administrativos e pedagógicos, sobretudo nas unidades da federação que não vão sediar partidas do campeonato.
"Os sistemas estaduais e municipais têm autonomia na organização do seu calendário. Embora tenham que cumprir os 200 dias letivos, o formato da lei (anterior) aprovada estabelece a obrigatoriedade de o país inteiro ter o mês inteiro de férias", afirmou.